Solarium | El misterio de los misterios

Morena acaba de lanzar su convocatoria para seleccionar sus candidatos a senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamientos en el país. Su idea es asegurar el triunfo en tantos distritos que le permitan alcanzar la mayoría calificada de 334 votos en la cámara de diputados federales y las dos terceras partes de los 128 senadores, con la suma de los escaños obtenidos por sus aliados el PT y el PVEM.

Siete diputaciones federales de mayoría y 3 senadurías que puede aportar San Luis Potosí son una cantidad muy modesta y quizá de poco peso político sobre la mesa en disputa. La situación es más notable cuando el listado de aspirantes potosinos con quienes puede competir el oficialismo es sumamente insignificante, carente de fuerza y calidad.

Y si en tales condiciones se ven los tres partidos afiliados a la 4T, por el lado opositor el asunto no cambia. Tres partidos sin nuevos valores que los representen en las urnas y sin nuevos valores ciudadanos que hagan contrapeso al oficialismo, San Luis Potosí no pinta para conceder ventajas a nadie.

El único que anda en campaña es el gobernador. A donde quiera que vaya, le pega un pedacito más a su pedestal como si en verdad él fuera a contender el año próximo. No dejó crecer a nadie ni formó equipo. En su partido, el Verde Ecologista no despacha porque sería el colmo, pero tiene hilo directo con el sujeto que tiene como encargado. Bueno, así no se pueden garantizar triunfos.

Rita Ozalia Rodríguez, presidente de Morena en San Luis, parece de pronto haber cambiado de opinión y se acercó al palacio de gobierno para conocer planes. Repartir las candidaturas federales del estado requiere un trabajo esforzado. No digo que un tejido fino porque no hay tejedor.

Si los partidos que forman el Frente Amplio por México se separan para contender en los estados, perderán en varios distritos. Sin embargo, la posibilidad de ir juntos les aumenta la posibilidad de ganar en cuando menos 4 de siete y alcanzar dos de las tres senadurías en San Luis.

¿El FAM abriría puertas a nuevos valores ciudadanos? Es lo que hay que ver. En los meses que faltan pueden surgir nuevas caras con fuerza, como lo hizo su virtual candidata presidencial. Todavía no está abierta la contienda y falta un lapso para que los componentes del FAM tomen decisiones importantes, pero por lo que hace a San Luis Potosí no asoman los rostros de los aspirantes con claridad y fuerza. Todo es cosa de tiempo.

PALABRAS Y PALABREJAS, FRASES Y FRASES HUECAS

Hay palabras y frases que ayudan a colorear el tiempo convirtiéndose en metáforas. A su vez, hay metáforas que dan personalidad al sujeto, sea cual fuere su naturaleza, para dar renombre a una época, a un estilo o a una forma de ser. Excelentes cuando se refieren a verdades, execrables cuando esconden mentiras.

El tema viene a cuento porque a últimas fechas los comunicados oficiales del gobierno del estado anexan una figura para “reforzar” el contenido de sus mensajes afirmando que tal o cual cosa “ya despegó” en San Luis, lo que no siempre se justifica y, algunas veces, se “despega” de la realidad.

El uso del lenguaje como herramienta básica de comunicación obliga conocimientos y destrezas para lograr los objetivos propuestos. El uso de un “eslogan” para caracterizar una tarea, como parece ser el caso, o para darle “color” a un estilo o forma de gobierno, ofrece más riesgos de fracaso que posibilidades de éxito.

Despegar invoca separar lo que estaba unido. Un segundo significado convierte ese verbo en sinónimo de “volar”. Una tercera idea puede estar relacionada con “inestabilidad”.

La firmeza del piso que sustenta cualquier estructura nos transmite la idea de estabilidad y fortaleza. Sustentar el avance del estado con firmeza, estabilidad y fuerza conduciría el “eslogan” a otra expresión, muy distinta.

Hay, por supuesto, varias técnicas para un ejercicio con mejores resultados. Lo obtenido, hasta ahora, con el famoso “despegar” no se evalúa todavía, pero en el terreno de los significados carece de propiedades adecuadas.

La ocurrencia de construir un mensaje con frases huecas, posiblemente llamativas por el dislate que son, da sostén a la sospecha de que despegar, separar y volar solamente sucede bajo circunstancias muy especiales.

SAN MIGUELITO: COSAS BUENAS QUE PARECEN MALAS

La decisión de involucrarse en ámbitos en los que el gobierno estatal no tiene competencia, como es el caso de la rehabilitación integral del barrio de San Miguelito, ejemplifica de forma clara y sencilla cómo se genera un intercambio de intuiciones y sospechas entre la autoridad actora y los presuntos beneficiados.

La intuición de un grupo reducido de vecinos acerca del móvil del gobierno estatal para emprender una obra sin un proyecto terminado, despertó la sospecha de los inconformes sobre la cara oscura de la determinación gubernamental.

El gobierno a su vez intuye que los inconformes obedecen una guía de organismos políticos y por eso anteponen sucesivos recursos de amparo para dejarlo con los brazos caídos, sospechando que en tiempos electorales el grupito de particulares se presta a una jugada con doble intención de fondo.

En ambos lados tienen razón, pero la desventaja se la llevan todos los vecinos. El gobierno desliza la suspensión definitiva de las obras para irse con su música a otra parte, posibilidad que puede concretarse si persisten en ponerle más piedras en el camino.

Reza un principio de derecho que “la causa de la causa es causa de lo causado”. El vecindario inconforme con las formas que tiene el gobierno sospecha que la improvisación del proyecto es aparente. Obritas superficiales a costos elevados, como si fueran de gran envergadura. Por eso no estaba contemplado la reposición de las redes de agua potable y drenaje cuya vida útil está más que rebasada.

Remodelar lo que se llama “barrio de San Miguelito” es, a todas luces, una falacia. Hacerlo en varias calles solamente es dejar un “parche mal pegado”. Ningún presupuesto sería suficiente para transformar un “barrio” completo como el de San Miguelito. Por lo menos no con el anual de inversiones que se tiene ahora.

Al calor de la alegata ninguna de las partes piensa con claridad que el problema hoy lo soportan los dueños y vecinos de las calles en que se levantó el pavimento, urge levantar el tiradero y arreglar todo y cuando eso haya pasado, los inconformes serán los vecinos de las calles en que no se realizó una sola obra porque San Miguelito es mucho más que cuatro calles.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Ricardo Gallardo cumplió con la entrega formal de su segundo informe de gobierno, el cual expondrá públicamente desde Ciudad Valles… Los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Fernández Martínez; del Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera; y del Partido Revolucionario Institucional, Edmundo Torrescano Medina, coincidieron en señalar que uno de los principales logros en los dos años del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, es el fortalecimiento a los programas sociales, el combate a la pobreza y la infraestructura pública. La semana próxima podremos conocer el punto de vista del mandatario sobre sus acciones… El legislador federal morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz rinde hoy un informe de sus actividades legislativas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión… La comercialización de vacunas contra las variantes nuevas de Omicron de Covid es esperada con ansias por quienes forman parte de los grupos que pueden ser afectados por la contagiosidad mayor de ese virus… Los vecinos de la colonia Prados de San Vicente en sus varias secciones están cerca de aliviar sus molestias por la lentitud con que se construye el puente en el periférico oriente al que ahora le dicen “circuito potosí”… Los potosinos tenemos la convicción de que los choferes de autos y camiones del servicio público concesionado trabajan largas jornadas y eso les causa irritaciones. Sin embargo, eso pone en riesgo a los usuarios tanto como a las personas que circulan en sus vehículos particulares… Yahaira Martínez Martínez, titular del Instituto Registral y Catastral del estado, informa que a través de su portal en la Internet ha realizado 382 mil trámites en línea con lo cual agiliza los trámites que realizan las notarías públicas por encargo de sus clientes… El gobierno informa que ofrece un sistema de financiamiento de proyectos de inversión que pudieran realizar los potosinos radicados en el estado de Texas… Los Servicios de Salud del Estado monitorean la atención médica otorgada en servicios de urgencias a personas que sufren ataques de animales ponzoñosos. Durante los primeros 8 meses del año en curso, se ha brindado apoyo a 364 personas por esa causa. De estas, 209 se reportaron en la Zona Huasteca… El ataque de animales venenosos o ponzoñosos incluye serpientes, escorpiones, arañas, peces y otros animales marinos potencialmente venenosos para los humanos… Y por si las moscas pican, el terrible Manolo revisa todos los rincones en que se pueden esconder esas alimañas… HASTA LA PRÓXIMA.

