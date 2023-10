Solarium | El gran benefactor político

La efervescencia electoral no le quita de encima la atención pública al gobierno estatal, para bien o para mal. Ensimismado, como siempre, el titular del Poder Ejecutivo muestra en la escena pública su liderazgo exclusivo en el quehacer de su partido político, el Verde Ecologista, hasta lograr una mezcla casi homogénea en el ejercicio de gobierno y liderazgo partidista.

Si su partido tiene déficit de personajes con miras a la próxima elección, sin problema Ricardo Gallardo Cardona resolverá el problema. Si de recursos de campaña se tratase, el líder real del Verde Ecologista en San Luis Potosí tiene la solución al alcance de su firma. ¿De qué forma podría Morena sentir temor si su aliado tiene a la mano respuestas inmediatas y positivas para su causa electoral?

No obstante, la garantía de resultados electorales en favor de su partido o de su alianza con Morena y el PT va a depender de la dinámica bajo la cual se realicen los procesos electorales. Tener 58 candidatos a alcaldes, 15 candidatos a diputados locales y los plurinominales que le correspondan, podría dar salida a las presiones que viviremos en las próximas semanas cuando Gallardo y nadie más negocie con Morena las designaciones de candidatos a los cargos en mención.

En el caso de San Luis, parece definitivo que Morena seleccionará primero sus posiciones para Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Rita Ozalia Rodríguez buscará primero su lugar y el de sus compañeros Gabino Morales y Leonel Serrato, y de lo demás que se encargue Gallardo. Aquí no es Morena el partido líder, pero en lo federal, si puede, se va a agandallar todas las canicas.

¿Qué sucede escalinatas arriba del Centro de Convenciones? Pues que en este momento la lista de aspirantes está en plena elaboración. Escalones abajo, la propaganda gubernamental conserva la figura única del mandatario en el sitio principal, asegurando que entre la ciudadanía exista la percepción clara de que vivimos poco menos que un milagroso periodo gubernamental sin un antes y, para no ser incrédulos, sin un después.

El obediente Congreso del Estado merecerá otra estrellita en la frente si atiende sin corrección alguna el renglón del presupuesto destinado al proceso electoral estatal y municipal de 2024. Con eso, Verdes y Morenos calculan que les alcanza y les sobra para tener un milagroso carro completo. Podría ser.

NI QUE NO FUERAMOS…

La reaparición de Mario García Valdez en el otro extremo de la vida pública solamente tiene un significado: se fue por la segura.

La ruta más corta entre dos puntos es la recta, pero no suele ser la más fácil. Mario no desplaza a Rabinal Gamboa López, heredero de dos figuras preeminentes de la cultura en San Luis Potosí. Y no lo desplaza porque Mario es ave de paso en el cargo que le sirve para tocar base antes de ubicarse en posición estrictamente política.

El escondrijo burocrático escogido para Mario no fue lo suficientemente discreto y deja ver dos planos de las intenciones reales de la gallardía al colocarlo ahí. Algún valor debe haberle conocido la gallardía a la figura del exrector como para quitarlo del camino antes de que se lo ganen. Almas caritativas dispuestas al auxilio desinteresado de un personaje en modo de pausa, ni con lupa las encuentra uno en este sexenio.

La verdadera función de Mario en el gobierno de Gallardo tiene que ver con algo muy distinto a la cultura, entendida esta como el cuidado, la promoción y la divulgación del arte en sus distintas manifestaciones, en torno de lo cual suele colocarse el conocimiento general de las ciencias.

Por el momento en que suceden las cosas, la casualidad es inaceptable como pretexto para un nombramiento de esa naturaleza. Los favores de cuates no ocurren cuando hay el antecedente de que Mario entregó la presidencia municipal a Ricardo Gallardo Juárez quien lo despidió a pedradas.

La gallardía no da brinco sin guarache. La trama exacta la iremos conociendo en las próximas semanas, pero tenga usted la seguridad de que Mario no llega a una dependencia como la Secretaría de Cultura para organizar los juegos florales de invierno. Como le respondiera a don Carlos Jonguitud aquel ejidatario huasteco: ¡ni que no fuéramos tan pendejos!

LOS HÉROES ESTÁN CANSADOS

En la política entramos todos, sin excepciones. No todos, en cambio, accedemos a la competencia electoral como candidatos. Es otra cosa pues.

Aseguran los analistas más picudos de este país, que los partidos en México dejaron de servir como canales para encauzar las aspiraciones ciudadanas proponiendo mujeres y hombres para cumplir responsabilidades gubernamentales.

En el caso particular de San Luis Potosí el largo conflicto político que abarcó la segunda mitad del Siglo XX consumió la reserva de figuras políticas relevantes y nos hemos quedado en un periodo de quietud que permitió la irrupción de grupos que aprovecharon el intermedio para hacer de las suyas en el estado. Usted sabe a qué me refiero.

El repunte político en el estado comienza ahora. Figuras jóvenes sin antecedentes comprometedores y con ofertas distintas, asoman en el escenario con miras a las elecciones del año próximo.

Edmundo Azael Torrescano Medina, actual diputado por el PRI, acaba de impugnar el proceso de renovación del comité estatal de su partido y coloca su figura dentro de esas corrientes internas del tricolor que prometen una conducta distinta a la tradicional que, para sorpresa de todos, parece tener continuidad con Sara Rocha Medina, presidente del CDE en un proceso discutido e impugnado, a pesar de ser ella una de las más jóvenes priístas.

Edmundo Azael pudiera destacar en el próximo proceso electoral si lo dejan avanzar como debiera ser. No crea usted que en el partidazo hay muchos valores para presumir. En todo caso, esta es una de las excepciones.

En otro partido, el PAN, David Azuara Zúñiga comienza a despertar inquietudes dentro de su partido, y ofrece renovación si logra postularse como candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Levanta la mano cuando las inquietudes dentro de Acción Nacional afloran por todos lados. Hermano del diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, podría alcanzar la oportunidad de contender por la presidencia de la capital con lo que una nueva generación de panistas aflora en nuestro estado.

Como nueva generación no hay todavía elementos suficientes, y las caras conocidas en el estado no despiertan ningún interés porque quieren nadar de muertito, no gastar ni desgastarse, a veces sin la menor idea de lo que buscan en una elección y, para decirlo pronto, continuar incrustados en el presupuesto. La esperanza muere al último.

EL COTARRO POLÍTICO

En la erección de Villa de Pozos como el municipio 59 de San Luis Potosí el tema central no son los impuestos generados por la industria, puesto que no le correspondería el área de asentamiento de las empresas ubicadas en la capital. Lo que interesa, y mucho, pero mucho, es la reserva territorial que hoy pertenece al municipio de San Luis Potosí. Los dineros pues… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en servicio ayer el servicio de transporte Metrored que ciertamente mejora la movilidad en la capital… Por su parte, Interapas se defiende diario de los misiles disparados desde palacio y desde Soledad… Usted sabe, el que controla el agua tiene el poder… No necesita consultar las estrellas para decidir si deja la alcaldía potosina para buscar una senaduría el año próximo. Enrique Galindo Ceballos tiene más de la mitad en la bolsa. Y la otra mitad no está lejos… El doctor Daniel Acosta Díaz de León sigue llamando a los habitantes de la capital para que continúen las medidas protectoras contra el COVID que sigue causando hospitalizaciones. Hagámosle caso por favor… Villa de Reyes fue sede de la Capacitación Sobre la Convención Nacional de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad que impartió personal de la delegación Social del Sistema Estatal DIF en la que participaron 11 municipios de la región a través de sus Sistemas Municipales DIF… La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del DIF Municipal de Villa de Reyes, Angelina Martínez Moreno quien señaló a nombre del presidente municipal, Daniel Lagunas López de la importancia de fomentar, respetar y hacer valer los derechos humanos de las personas con discapacidad… Las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y Hacienda del Congreso del Estado aprobaron un dictamen para expedir la Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí, propuesto por el Ejecutivo del Estado. La legisladora Martha Patricia Aradillas Aradillas explicó que con esta nueva legislación se crea el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí (INREVIS), que tendrá por objeto contribuir al ordenamiento territorial, desarrollo urbano y promover el acceso de las personas a una vivienda digna y adecuada, a través de la formulación y ejecución de acciones y programas de regularización de la tenencia de la tierra, vivienda, construcción, mejoramiento, así como su financiamiento y comercialización… Vamos a ver… La diputada María Elena Ramírez respondió al anuncio de que se endurecerán las multas que se apliquen a automovilistas y motociclistas por infracciones a la disposición de no circular por los carriles destinados a la Red Metro. “Vamos a solicitar que se nos permita una visita para checar cómo está funcionando, porque nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación, de que hay accidentes viales. Más que aplicar sanciones severas lo que se debe hacer es advertir, prevenir, informar, hay que acudir a la concientización de la gente que obviamente en las horas pico, con la desesperación de llegar a sus trabajos y acostumbrada a que no se usaba ese carril, lo invade de forma habitual”… Por la libre nada, pues… Así, el terrible Manolo será obligado a levantarse más temprano… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx