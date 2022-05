San Luis Potosí ya dio el “viejazo”

Sedienta, esclerótica, descuidada e insegura, la ciudad de San Luis Potosí, orgullosamente cabecera municipal y capital del estado del mismo nombre, reclama con urgencia un plan de restauración completo, sin dilación y por cuenta de todos quienes decimos amarla. Nuestra ciudad ya dio el “viejazo”, es un hecho.

El llamado “centro histórico” está virtualmente deshabitado. Una red de agua octogenaria que es una “regadera enterrada”. Paralela, una red de drenaje infestada y caduca con la misma antigüedad. Un pavimento cuyo uso está totalmente rebasado mientras su vialidad está colapsada.

El “centro histórico” ha transformado su funcionalidad. Hoy, su vida se realiza en tres turnos: durante el día es asiento de bodegas, comercios, oficinas públicas, restaurantes, librerías y bancos. Por la tarde centro de reuniones sociales y, por la noche, cambian su rostro bares, antros, sitios de prostitución y refugios de malandrines.

Los llamados “siete barrios” son una síntesis de abandono, pobreza que rodea unas cuantas cuadras “hermoseadas” por el gusto colonial de administraciones municipales o estatales que no tuvieron para más. Sus servicios son deficientes e insuficientes. Su seguridad se tambalea todos los días.

El envejecimiento urbano está enmarcado por un auténtico laberinto de avenidas truncas, calles desorientadas, basureros extendidos por la orilla de banquetas y camellones. Áreas “verdes” disminuidas por la ratería vecinal, pavimentos rotos porque no cumplen los mínimos técnicos y rotura de redes de agua y drenaje cuyo más glorioso ejemplo es la avenida “Papagayos” en el noroeste urbano.

San Luis Potosí sobrevive en la frontera de lo catastrófico y pide atención. Una mancha urbana de más de 300 kilómetros cuadrados representa un reto muy superior a la capacidad gubernamental para atender sus demandas cotidianas. El cuadro se presta al manipuleo político como ha denunciado ahora el alcalde Enrique Galindo Cevallos. Sin embargo, el plan de rescate es urgente y ni sumados los presupuestos del gobierno del estado y de los municipios del área metropolitana de San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro, alcanzan para despegarlo siquiera.

El valor agregado que resultaría de actualizar la funcionalidad ordenada de San Luis Potosí sin duda es motivador. Se requiere un plan ordenador de la zona metropolitana que no sea una vacilada como las que hemos visto pasar bajo luminarias espectaculares para llamar la atención, sino producto del acuerdo entre técnicos urbanistas, economistas, especialistas en conectividad y protección civil, sería lo más conveniente.

Convocar a los habitantes de la ciudad a formar parte de una segunda etapa mediante un plan financiero que repercuta en su propio bienestar. Lo importante es la participación de todos, quienes más, quienes menos, pero todos al mismo tiempo, en el mismo sentido, con la misma intención y esperanzados en un resultado positivo igualmente compartido.

Yo, por lo pronto, he de confesar que la edad me hace un soñador irredento, esperanzado en que alguna vez coincidan en este punto del espacio seres que intenten un hecho que demuestre la grandeza que nuestros padres y abuelos plasmaron en cada construcción del “centro histórico”, con ese sabor europeo que no hemos sabido conservar. Ustedes dicen.

LOS HÉROES ESTÁN CANSADOS

La Fiscalía General del Estado acaba de destrozar la imagen de paladín justiciero que comenzaba a perfilar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Meter a la cárcel al doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner rebasa cualquier exceso que haya cometido la justicia potosina en su historia reciente por la pestilencia política que despiden los hechos.

Los actos atribuidos al médico debieron ocurrir entre febrero y septiembre de 2021, cuando se desempeñó como titular de los Servicios Estatales de Salud y cuyas cuentas apenas se entregaron a la Auditoría Superior del Estado en el curso del mes de abril. Evidentemente ni siquiera existe un primer reporte del órgano auditor sobre irregularidades, pero ya causó la instantánea acción del Fiscal para cometer lo que a todas luces es un abuso de poder.

Sin embargo, la detección de irregularidades en el manejo de los fondos públicos pudo haber estado a cargo de la Contraloría Interna de los propios Servicios Estatales de Salud que generalmente es el primer órgano en enterarse de actos indebidos, siempre y cuando no hayan sido atendidas sus observaciones en el momento de la detección. Es decir, la irregularidad consignada a la autoridad está envuelta en más irregularidades y eso coloca a la consignación del médico en el oscuro camino de la venganza política.

Pero la carga de insolvencia justiciera se aumenta cuando otros personajes involucrados en actos de corrupción con evidencias más claras gozan de cabal libertad y disfrutan sin vergüenza alguna los recursos mal habidos. La disparidad en las decisiones de la Fiscalía General del Estado solo puede entenderse a través de la intuición de que la mano que está detrás y que despacha en el ala norte del segundo piso palaciego, pide cárcel por encargo para lavar alguna afrenta pendiente.

Uno, como ciudadano común, tiene accesos limitados al ámbito de las investigaciones para desahogar procesos justicieros. Ni siquiera el inculpado puede argumentar en su beneficio si es víctima de la instrumentación del proceso con fines políticos. Pero hay evidencias de que la institución potosina del Ministerio Público ha dejado de ser un ente de buena fe, característica que debiera esplender en todos los casos ventilados ahora.

Tampoco el señor Fiscal General del Estado, abogado José Luis Ruiz Contreras, está en condiciones de explicar libremente las causas ocultas de un proceso como el que ahora tiene encerrado a un médico de profesión intachable, quizá víctima de errores sin mala fe, pero sí protagonista de un suceso que coloca en el terreno de la duda a las autoridades de procuración de justicia, ahora responsables de tasajear el traje de héroe justiciero que le ha durado poco al gobernador Gallardo Cardona.

Es cierto que las cosas se pueden recomponer. Eliminar el tufo político que sale debajo de las togas con que imaginamos la figura de los ejecutantes de las acciones justicieras, solamente es posible si, con esas habilidades prestidigitadoras de la justicia, encarrilan sus actos por donde debe ser y hacen válido el convencimiento popular de que, ante la justicia, todos coludos o todos rabones.

EL COTARRO POLÍTICO

INTERAPAS está haciendo su chamba y los resultados se ven en los domicilios… ¿Qué significado tienen esos “ponchallantas” en el Río Santiago?, ¿y el desarme de elementos policiacos que informó ayer EL SOL?... Tal vez la Guardia Civil pueda explicar algo al respecto… Arropado por el cariño y muestras de gratitud de cientos de mujeres soledenses, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó un festejo por del Día de las Madres -por celebrarse el 10 de mayo- y anunció que en próximas fechas convivirá con madres de Ébano, Ciudad Fernández, Rioverde y alrededores, además de colonias de la capital; para llevarles alegría, música de mariachi, regalos y mucha diversión. “Déjense consentir por el nuevo Gobierno, es lo mínimo que se merecen por ser guerreras incansables, verdaderas luchadoras y transformadoras de San Luis Potosí”, les dijo… Los abogados José Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno y José Luis Ruiz Contreras, Fiscal General del Estado, se reunieron en Palacio de Gobierno con representantes de las Uniones Ganaderas Regionales de las zonas Centro y Huasteca, para reforzar el compromiso de inhibir el abigeato y perseguirlo cuando y donde ocurra… “La indicación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es comprometer a todas las instancias estatales para que cada una atienda lo que le corresponde y se establezcan todas las medidas que sean necesarias para ayudarlos a resolver los casos de abigeato que se registran al interior de la Entidad”… O sea que habrá carne para todos aunque no sea vigilia… Marcela García Vázquez, titular del Instituto de las Mujeres en el Estado dijo: “estamos listas para escucharnos, nos estamos preparando para construir un San Luis más incluyente, más igualitario y humano, donde las mujeres tengamos la oportunidad de vivir más seguras, más libres y auténticas”, después del segundo foro de féminas que se realizó en el municipio de Salinas el pasado miércoles, en coordinación con la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El siguiente se desarrolló ayer en el salón de usos múltiples de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la máxima casa de estudios en el municipio de Rioverde… “Recuperamos 300 vehículos de las dependencias que se darán en comodato a los municipios siempre y cuando se cumplan dos cosas: que los vehículos se balicen y se usen como patrullas para mejorar la seguridad y que cada año se revise su funcionamiento” anunció el gobernador del estado para beneplácito de los 58 ayuntamientos, especialmente de los más pobres del territorio potosino… Y yo le paro porque el calorcito pone de mal genio al terrible Manolo y no hay quien lo aguante… HASTA LA PRÓXIMA

