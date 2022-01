La peculiar versión mexicana de la política

Lo que ha pasado y pase con los partidos políticos debe preocuparnos a todos porque nos cuestan a todos. No es solamente un asunto de ideologías ni de intereses electorales, evidentemente los partidos políticos no sirven para lo que fueron hechos, no están cumpliendo una función de representación ciudadana, por el contrario, se han convertido en membretes bajo cuyas siglas subsisten grupos de individuos a costa de nuestros impuestos, que obtienen ganancias por encima de las medias regionales.

Una revisión inmediata de los criterios para asignar presupuestos a los partidos podría prosperar si no fuera de inmediato desechada por las bancadas de legisladores que los representan, lo cual demuestra que en los congresos federal y estatales la voluntad popular es punto muerto.

Ningún partido es poseedor de un censo confiable de sus miembros. La afiliación masiva fue una práctica que muchos años sirvió al partido gobernante para acreditar su mayoría. En este momento esa práctica está en desuso y es necesaria la modificación al respecto de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Sin embargo, cualquier propuesta de modificación de las asignaciones presupuestales a los partidos podría ser desechada de inmediato por los legisladores para cuidar el interés de sus organismos.





El ciudadano ha sido despojado por los partidos políticos de su legítimo derecho de ser representado en los poderes legislativos del país. Con artilugios, esos organismos se aferran al poder y, cuando son desplazados por sus similares, se acusan entre sí de fraudes y trampas electorales a las que el electorado es ajeno.





De alguna manera y sin habérselo propuesto, San Luis Potosí ha servido de campo experimental para poner a prueba distintos formatos legales. La segunda vuelta electoral no alcanzó a diluir conflictos cuando la inconformidad hizo necesaria su práctica. De hecho, ninguna forma de campaña electoral satisface a los candidatos perdedores en primera instancia. La sospecha de que las leyes y normas electorales son violadas en cada proceso, estorba la instalación de la confianza ciudadana en los órganos que operan las elecciones, como el INE o el CEEPAC. El adelanto de la sucesión presidencial y la renovación de las cámaras legislativas del Congreso de la Unión, así como la renovación del Congreso del Estado y los ayuntamientos en los 58 municipios de San Luis Potosí, originan que el conjunto de elecciones del 2024 formen parte de alianzas para negociar posiciones de quienes integran la dirigencia de los partidos, sin tomar en cuenta el parecer de la ciudadanía y sin escuchar siquiera las observaciones que surgen de organismos ajenos a los partidos.





Por ahora, está ausente el alegato público del tema electoral en sus aspectos esenciales. Viejas formas reaparecen con cierta discreción.





La negociación entre partidos demuestra el debilitamiento generalizado que sufren, pero es el acuerdo su único camino para entrar en una transición en la que el ciudadano debería estar presente siempre.





Tal vez el surgimiento de nuevos partidos bajo esquemas diferentes permita al país avanzar en el tortuoso camino de la política que, tras 200 años de independencia consumada de México, no logra cumplir todas las aspiraciones de los mexicanos que han protagonizado cada una de nuestras etapas históricas. La única certeza que hoy tiene México es que seguirá siendo libre.









LA TRISTEZA DE SER ANIMAL





Sin entrar en discusiones de carácter filosófico, la fauna que nos acompaña desde que el hombre se asentó en este Gran Tunal debió asumir un papel relevante en la tarea de construir los escenarios que hoy tenemos. Lo mismo si eran -y son- animales de carga que si animales de seguridad para proteger la vivienda de las familias fundadoras de San Luis, o aún aquellos otros que se encargaban de regular la ecología y la salud de las personas que tal era la función de los gatos para mantener a raya las plagas de ratas y otros roedores dañinos.





Pero que el hombre mismo se convierta en enemigo de esas especies auxiliares no es bien visto, no antes ni ahora. El desplazamiento de los animales de carga ocurrió en las zonas urbanas cuando los caballos naturales fueron sustituidos por los caballos de fuerza de los motores de los vehículos que obligaron la aparición de caminos pavimentados, para recorridos más veloces en tiempos cortos.





No todos los animales dejaron ser parte de las familias. Perros y gatos permanecen en muchos hogares y son queridos por sus dueños, quienes les han concedido el pomposo nombre común de “mascotas”.





Sin embargo, no todos los perros ni todos los gatos encuentran una familia porque pueden ocurrir dos condiciones elementales. Las “mascotas” representan hoy día un crecimiento del gasto familiar con sus consecuencias. Los animales requieren atención a la salud, tener alimentación adecuada, que no siempre es barata, eventualmente ser paseados por calles y avenidas que los propios dueños han de limpiar.





Movidos por la gratitud y el amor a los animales, no han faltado propuestas para crear leyes que los protejan de cualquier mal. Especialmente cuando ese mal es causado con premeditación, alevosía y ventaja por cualquier persona. Es necesario plantearlo así, porque cuando el animal ataca sin provocación y causa daño a una persona, evidentemente la defensa se justifica, no así cuando el contra ataque puede ser excesivo y rebasar la neutralización obligada.





El asesinato de dos perros “callejeros” conmovió al vecindario de dos colonias de esta ciudad quienes pidieron justicia para las víctimas de dos pendejos que dieron rienda suelta a sus instintos criminales sobre dos seres indefensos. Uno atropelló a “negro” con su vehículo y jura y perjura que no lo vio a pesar de que por poco se tropieza con él al abordar su auto.





La malsana intensión del sujeto debe ser castigada con cárcel, pero también con el decomiso de su unidad en beneficio de la hacienda pública del estado.





El otro cabrón es un viejo sesentón que asesinó a “canelo” nomás para sentirse valiente y cuando los vecinos del fraccionamiento se le fueron encima se escondió cobardemente y no ha vuelto a ser visto pues ora resulta que no vive ahí, aunque la casa en que se refugió le pertenece.





Usó, para su crimen, un descomunal cuchillo con el que materialmente destazó al animal.





La Fiscalía General del Estado informó oficialmente que abrió sendas carpetas para castigar a los dos criminales. Es posible que los dos quieran librar la acción de la justicia, que argumenten a su favor mentiras y excusas inválidas. No obstante, se les debe de sancionar por la intención de sus acciones, por el abuso de la fuerza ante un ser indefenso y, además del encierro correspondiente, que se les apliquen sanciones económicas y quede el registro de sus antecedentes penales para que conste en el futuro. A ver si no avergüenzan a sus descendientes.









EL COTARRO POLÍTICO





Mónica Liliana Rangel, médico y política que aspiró a gobernarnos a postulación del partido Morena, en el poder, dijo haber tramitado un amparo de la justicia federal cuando sus vecinos le informaron que dos supuestos agentes policiacos la fueron a buscar a su domicilio.





Algo operó tras bambalinas para que el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, declarara ayer por la mañana que no hay orden judicial en su poder que corresponda a la ex titular de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, y el circo se vino abajo… Una de dos: alguien quiso montar al gobernador Ricardo Gallardo en una confrontación con Morena, o efectivamente hay una orden y tiraron la piedra para luego esconder la mano… La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado urgente a todos los patrones y centros laborales en San Luis Potosí, para respaldar las acciones de las autoridades sanitarias y formar un frente común contra los contagios por Covid-19. Por ello, deben permanecer atentos de cualquier síntoma que presenten sus trabajadores y reconocer el permiso Covid que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición vía internet para quienes requieren una incapacidad laboral…





El secretario del trabajo, Néstor Eduardo Garza Álvarez, declaró que “el llamado es para que todos sin excepción acepten este permiso especial por Covid que emite el IMSS cuando presentan algún contagio, lo que se vigilará muy de cerca por la STPS porque es una medida de observancia general…





“Las denuncias públicas que han estado realizando los ciudadanos, molestos porque presuntamente les robaron sus datos personales para una consulta pública, no deben quedar sin revisarse a fondo por las autoridades electorales” dijo el diputado local del PAN Juan Francisco Aguilar Hernández pues supuestamente esos datos fueron obtenidos de los módulos de vacunación contra COVID-19, por lo cual es una situación que debe investigarse a fondo por las autoridades electorales… ¡Orden!, ¡orden!, exclama desde su lugar el terrible Manolo. Yo los dejo…





