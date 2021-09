El Congreso del Estado, la combinación de la caja fuerte del gobierno de SLP

Esto que le cuento parece una fantasía, pero no lo es. Se acerca plenamente a la realidad y en manos de ella sufrimos todos los días. Cada uno de los legisladores que conforman la nueva legislatura tiene en su poder un número. Lo usarán cuando llegue el momento de hacerlo siempre y cuando sus intereses estén satisfechos.

La política, creo, es el arte de negociar. Nuestros legisladores deben de saberlo porque de eso depende su futuro personal, aunque el nuestro esté excluido de toda perspectiva. Todo político en ciernes aprende de inmediato las bases de la negociación porque a fin de cuentas la política es ¡un negocio redondo!

Pues justamente es por eso, que los legisladores llevan en sus carteras un numerito que tiene dos opciones: levantar la mano o mantenerla quieta. No cabe duda que dependiendo del tino del líder de la Junta de Coordinación Política para conjuntar el mayor número de la primera opción, será que la caja fuerte del gobierno estatal podrá abrirse a petición de quien la tiene en su poder pero sin la combinación para abrirla.

No es una operación nueva ni rara. Lo hacen cotidianamente los legisladores en las juntas previas que convocan para revisar y aprobar el presupuesto anual. La combinación perfecta pocas veces se logra porque nunca falta quien se oponga, aunque para el caso que nos ocupa la revelación más interesante la acaba de dar el señor diputado José Luis Fernández Martínez al declararse no solamente presidente de la Junta de Coordinación Política sino un fiel promotor de cuantas iniciativas proponga el titular del Ejecutivo en los tres próximos años.

Y digo que es interesantísima porque nos revela también que, si cada una de las iniciativas del Ejecutivo serán aprobadas casi al pie de la letra, entonces los ciudadanos tendremos la obligación de ser prácticos y enderezar una iniciativa ante el propio Congreso para que en la medida que su complaciente disposición con el gobernador en sala de espera se haga realidad, ellos, los diputados, dejen de cobrar porque no van a trabajar. Levantar el dedo, la mano o el brazo no es devengar la tarea que tienen encomendada.

Pero, por otro lado, es el momento de que quienes piensan que es el momento de transformar se pongan las pilas y aprovechen la oportunidad de oro que les ofrece San Luis. La división de poderes que obliga nuestra Constitución federal puede ser revisada al tiempo que se buscan nuevas formas de organización del gobierno en México. El Poder Legislativo no ha sido electo como servidor del Ejecutivo ni para complacerle todos sus gustos y demandas sino para revisarlas y hacerlas coincidir con el interés general de la ciudadanía de nuestro estado. No creo que exista alguien que se haga el desentendido si como parte de la cuarta transformación, tan de moda, localizamos una mejor forma de organizar el gobierno y nos ahorramos corajes, disensos, manotazos, amenazas y toda esa parafernalia que es la forma extrema de negociar.

Además, claro, se acaba en negocio redondo de la política y cumplimos, también, con esa disposición de llegar a la austeridad, habida cuenta que, como dice la gente, entre menos burros más olotes. El costo de las legislaturas es cada vez más alto y los resultados a final de cada trienio siguen siendo los mismos. Mucho ruido y pocas nueces.

Se asume como gobernador

y líder del Congreso

Las declaraciones del legislador que se asume como presidente de la Junta de Coordinación Política son una presunción excesiva, fuera de contexto y riesgosa para la presencia que todo gobierno que inicia quiere configurarse. Dar la idea de fortaleza, simpatía y unidad entre los tres poderes del estado no necesariamente obliga y sustenta una declaración como esas por todos los significados que se le pueden encontrar al analizarla.

Ricardo Gallardo Cardona ¿asumirá como gobernador del estado y líder del Congreso el próximo 26?

Pongamos que esa es y ha sido una vieja forma de los gobernantes mexicanos a la hora de tomar el poder. Contar con la simpatía del Poder Legislativo fue casi una característica que tuvieron los presidentes y los gobernadores del pasado. Cuando este país comenzó a estabilizarse, sus gobernantes buscaron con afán las simpatías de los legisladores y, al principio, fueron notables las legislaturas constituidas con políticos de una sola afiliación. La oposición no tuvo fuerza entonces.

La modernización de nuestro sistema político ocurrió más allá de contundencia de las leyes. La presencia de políticos como Jesús Reyes Heroles dieron a México la oportunidad de abrir una transición que permitió a los opositores avanzar hacia el poder. No obstante, es evidente que el avance opositor quiere regresar al origen para invertir el orden de los factores. Es decir, quieren que los poderosos que triunfan con partidos que antes fueron oposición, conserven todo el escenario que ellos mismos sufrieron. Parece increíble.

Creo, sin embargo, que si eso es su deseo no debiera ser parte de una oratoria que pretende dejar por establecida una unidad entre los poderes hasta hacerlos uno solo. Es cierto que la división interna en el poder legislativo nos da la idea de que se pueden moderar los excesos y corregir los errores. Incluso allanar caminos en los que transiten los beneficios para el estado o para el país. Es posible que toleremos un “quítate tú pa´ponerme yo” pero hacerlo mediante declaraciones oficiales, no tiene sentido ni en la práctica son deseables.

Como en instancias federales, el Congreso del Estado puede ser mayoritario para la causa del gobernador. En la generalidad de los casos esa circunstancia puede ser benéfica para el estado y para los municipios. Sin embargo, ya se comienza a mencionar también las condiciones que se pueden generar cuando de la unidad se pasa a la complicidad y a la impunidad.

En todo caso, el gobernador electo debe construir sus propuestas ante el legislativo con elementos incuestionables, que se apeguen a las normas y tengan el beneficio común como premisa, lo cual hace innecesaria la declaración de su equipo de colaboradores y compañeros de partido, para crearle una imagen de fuerza y solidaridad que tal vez ahora no le es necesaria.

En resumen, Ricardo Gallardo Cardona no puede avasallar los dos poderes restantes durante su mandato. Toda colaboración es entendible si ocurre dentro del respeto y la claridad. No es menester una declaración formal del Congreso del Estado manifestando su respaldo porque esa no es la razón de ser del poder legislativo. El recato a veces es necesario.

EL COTARRO POLÍTICO

A eso de las 4 de la tarde de ayer, los carriles de poniente a oriente de la diagonal sur Salvador Nava Martínez fueron el estacionamiento más grande que pueda verse en esta parte del planeta. Del titipuchal de patrullas que afirma el Ayuntamiento que hereda a la próxima administración, no hubo siquiera una que tratase de agilizar el tránsito de vehículos… La movilidad se transforma en inmovilidad con más frecuencia de lo deseable… Por las noches, especialmente los fines de semana, más de cien motociclistas de los llamados “itálicos” se dan cita en diversos lugares de la ciudad para comenzar recorridos que causan expectación y temor… El interés del gobernador Carreras López por mantener a salvo a mujeres, adolescentes y niñas de cualquier tipo de violencia, lo llevó a construir en las cuatro regiones de la entidad la Red Estatal de Centros de Justicia para las Mujeres en donde se atendieron más de 23 mil casos de personas que padecieron algún tipo de violencia y que en su momento se les proporcionó asistencia jurídica, psicológica, se les gestionaron becas, capacitación, apoyos sociales y médicos… A la fecha operan cuatro Centros de Justicia que dan atención a los 58 municipios y colocaron a San Luis Potosí en el segundo lugar nacional con el mayor número de estas edificaciones y también con un alto índice de resoluciones a favor de quienes buscaron la protección del Estado… Juan Manuel Carreras López y su esposa Lorena Valle Rodríguez, sostuvieron una reunión ayer con Ricardo Gallardo Cardona y su esposa Ruth González Silva, como parte del proceso de transición de la Administración estatal. Durante la visita al DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, presidente de la Junta Directiva, habló sobre el trabajo que realiza la dependencia a favor de las familias y las personas en condiciones de desventaja, y detalló las acciones emprendidas a lo largo del sexenio para promover mejores condiciones de vida para las y los potosinos… El terrible Manolo llegó mentando madres porque lo mojó un camión urbano… HASTA LA PRÓXIMA

