Sin terminar el periodo sexenal vigente, el nuevo gobierno ha decidido exponer a la luz situaciones que arruinan la imagen tanto del que termina como del que se dispone a iniciar. No hay, afirman, dinero para pagar el aguinaldo a la burocracia estatal, pero la legislatura saliente empuja, sin éxito aún, una ley de austeridad para eliminar privilegios económicos y prestaciones a la burocracia de primer nivel asumiendo el papel del compadre que pidió entusiasmado: “¡Hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre!”

El manejo económico-financiero del estado es uno de los temas en los que no hay ganadores. Todos quedan mal. Y las razones son las siguientes.

¿Quiénes ganaron la elección no se fijaron cuáles eran los estados financieros del gobierno antes de aspirar al cargo? ¿Quiénes se van sin herederos hacen bien en dejar las arcas vacías?

El traspaso de las finanzas públicas de una administración a otra se perfila como el punto central del cambio de gobierno. Ganar una elección a ciegas genera una situación no deseable para la población. ¿Quién tiene la culpa?

Transitar todos los caminos del estado ofreciendo soluciones, atención a las demandas, formulando augurios positivos, ya no es suficiente para creer que San Luis Potosí, el solar que abriga las esperanzas de miles de familias en pobreza extrema, dejó de ser parte central de los discursos de campaña para toparse con la sorpresa de que sin dinero las soluciones quedaron en el aire.

Pero no es culpa de los creyentes ciudadanos que escucharon las palabras de aliento para salir de su pobreza. Es culpa de quienes prometen sin saber cuáles son las circunstancias económicas y financieras del gobierno que buscaron encabezar. Ora es tiempo de demostrar que lo ofrecido es viable y que el cumplimiento es producto del ingenio, la sabiduría y hasta del enojo que se mostró en la campaña electoral y que toda varita mágica es funcional. No hay otra.

No me explico, la verdad, cómo es que, por ejemplo, Octavio Pedroza Gaitán pelea un triunfo argumentando trampas. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve darle la razón a la coalición que lo postuló como candidato ¿qué diablos va a hacer para reunir lo necesario para pagar aguinaldos? Evidentemente no tendría el apoyo económico y financiero del gobierno federal porque su filiación política es distinta. Se necesita ser necio en extremo para alcanzar un triunfo para el que no se tienen recursos materiales para trabajar como se ofrecía.

En tanto son peras o manzanas, Ricardo Gallardo tiene pocas semanas para construir un gobierno que resuelva. Asegurarse de que su equipo de gobierno efectivamente estará integrado por “lo mejor” pues todavía no tiene un método para escoger “lo mejor” de los que aquí viven y sueñan. Y aún si lo lograra le quedaría pendiente la respuesta a la pregunta: ¿lo mejor según quién?

Cada dependencia necesita una cabeza. Seleccionarla por el método de “la fidelidad y la cercanía” ya no funciona. El capitán de un barco no se elige por filias sino por conocimientos y experiencia. Echar a volar un avión en manos de un amigo en vez de un experimentado y bien entrenado piloto es el camino más corto al fracaso.

Eso, evidentemente, nos ha pasado desde el 26 de abril de 1824 cuando San Luis Potosí pasó a formar parte de la federación de los Estados Unidos Mexicanos. Grupos de inexpertos que rodean al triunfador de las elecciones sucesivas se han aprovechado de mucho y a veces de todo hasta quedar donde estamos, con la mitad de nuestra gente en la pobreza, con las calles, avenidas, carreteras, y un largo etcétera, en condiciones de desastre.

Si Ricardo Gallardo Cardona tuvo la respuesta confiada de los electores, me parecería un error de la mayor importancia no buscar soluciones a los problemas que ya tiene el gobierno para operar y poner eso de pretexto ante sus electores a quienes ofreció otra cosa. No es deseable que siga la misma ruta en una dinámica que no termina. Uno quisiera que los habitantes del estado aprendieran a generar riqueza, que estuvieran decididos y apoyados para aprovechar los recursos disponibles y llevar a San Luis Potosí a su independencia económica y a garantizar su independencia política interna. ¡Dejemos de soñar!

CADA CHANGO A SU MECATE

En el ámbito de los 58 municipios del estado de San Luis Potosí las circunstancias no están alejadas de las preocupaciones generales del estado. Las finanzas municipales son insuficientes porque cada tres años nos damos cuenta de que las cadenas de gobierno se hacen más débiles y en casi todos los casos no hay para dónde hacerse. Las ideas no afloran en medio de la pobreza.

La pobreza de los ayuntamientos los hace dependientes. La autonomía municipal se borra de los textos constitucionales y se pierde cuando los alcaldes deambulan en las dependencias del estado tramitando la entrega de los recursos de los ramos asignados para la atención de sus necesidades más ingentes, o cuando, como sucede con más frecuencia de lo deseable, los alcaldes y sus ayuntamientos malversan los fondos que llegan a tener en sus manos.

La autonomía municipal, sin embargo, es también un pretexto que sirve como excusa, especialmente en el ámbito político. Teóricamente los ayuntamientos son un muestrario de políticos de origen diverso. Los partidos se dicen representados a través de los regidores plurinominales a los que tienen derecho cuando obtienen un porcentaje equis de la votación real. Pero en la operación, las ideologías políticas se abaten o se encrespan cuando el interés del grupo al que pertenecen así lo consideran conveniente.

Así las cosas, el primer escalón del gobierno en México es a la vez el más débil y el menos eficaz. Los servicios que tiene encomendados suelen ser malos y escasos. Como la base más amplia en la de la estructura de gobierno, el municipio tiene una de las cargas más pesadas en la administración pública, pero es al mismo tiempo la más dependiente de la estructura que soporta. Son notables las excepciones en que los ayuntamientos pueden cobrar cantidades suficientes del impuesto predial.

El tamaño de las obligaciones municipales no concuerda con el de la entrada de recursos para cumplirlas. Así, tenemos que aceptar que la base de la pirámide gubernamental en nuestro país es también la menos eficiente por su pobreza de recursos.

Así las cosas, los 58 personajes que asumirán el poder en igual número de municipios de que consta nuestro estado, no disponen de un verdadero plan de trabajo y es virtualmente general que tampoco tengan un plan de trabajo para promover el desarrollo de los habitantes de cada comunidad. No están enterados, con seguridad, de los datos más elementales de sus municipios y no disponen de asesorías otorgadas por el gobierno estatal o el federal porque tampoco disponen de un plan propio que sirva de respaldo a los ayuntamientos. No podemos encontrar un panorama peor para quienes están a semanas de asumir una responsabilidad sin tener idea de lo que les espera. Eso no impide que les deseemos la mejor de las suertes.

EL COTARRO POLÍTICO

Las estrellas recomiendan a Fernando “Calolo” Pérez Espinosa aguzar sus sentidos porque se los están llevando al baile… La bancada “verde” de la LXIII legislatura del estado anuncia desde ya que respaldará todas las iniciativas del gobernador electo. Noticia sería que no fuera así… La entrada de la próxima administración estatal será rasposa. Le van a buscar hasta debajo de las alfombras, mientras del otro lado le quieren echar una capa de lodo a Mónica Rangel por adquisiciones de “medicinas falsas”. El tema da hasta para localizar los laboratorios que se encargaron de fabricarlas… Al vencer el plazo que marca la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí para la integración de las respectivas comisiones de entrega-recepción de los 58 ayuntamientos, solo 18 de ellos cumplieron con los lineamientos y requerimientos de la propia Ley, por lo que la Auditoría Superior del Estado emitirá la declaratoria correspondiente para dar validez al proceso… Tampacán informó que allá no, porque ¡tienen un brote de COVID19 en su palacio municipal!... Ya le hallaron… El gobernador Juan Manuel Carreras informó ayer que el fuerte impulso que se dio a los productores de jitomate en Villa de Arista hizo que el estado esté ubicado en segundo lugar nacional pues hubo inversiones privadas por cuatro mil 746 millones de pesos… Aparte, el estado figura entre los principales exportadores de jitomate, huevo para plato y carne de cerdo… Todo apunta a que para el mes próximo quedará concluida la vacunación contra el Covid 19 para personas de 18 a 29 años… Con la colocación de las barreras de contención sobre avenida Salvador Nava Martínez, en el tramo que pasa por puente PEMEX hacia el Distribuidor Juárez, ya no existirá la división entre los carriles centrales y la lateral, sino que se instalarán vallas de concreto para marcar esa separación… Eso dijo ayer el director de obras municipales Marco Uribe Ávila… El secretario de educación de gobierno del estado, Joel Ramírez Díaz, informó que el ciclo escolar 2021-2022 inicia el 30 de agosto de manera ordenada y responsable. Se implementarán 9 acciones clave entre las que se destacan: Los comités participativos de Salud Escolar, los filtros sanitarios (casa, escuela y salón), lavarse las manos, uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, entre otros… Los padres de familia y/o tutores, pueden de manera voluntaria decidir si sus hijos acuden a clases presenciales. Además, se continuará con el programa de “Aprende en casa” y la plataforma Google Classroom, para apoyar la educación a distancia… Dice el terrible Manolo que la primera condición será ¡levantarse temprano!... ¡No hay que ser!... HASTA LA PRÓXIMA

