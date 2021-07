La moneda está en el aire

El Instituto Nacional Electoral (INE) dispone hasta el 24 de este mes para decidir si anula la elección en San Luis Potosí con base en los resultados que le presente la Unidad Técnica de Fiscalización. Si la decisión es afirmativa se irán los dos contendientes que obtuvieron más votos porque ambos rebasaron el porcentaje permitido de gastos de campaña y quedarán fuera de una elección extraordinaria. Caso contrario, la elección del 6 de junio es válida.

Si el INE decide parar en seco el ambiente revanchista creado por Ricardo Gallardo Cardona y Octavio Pedroza Gaitán, al amparo de sus respectivos partidos de apoyo, no será la primera vez que una elección extraordinaria se realice en San Luis Potosí. En tiempos recientes hemos vivido una, cuando Fausto Zapata Loredo pidió licencia por ingobernabilidad y en la elección extraordinaria resultó triunfador Horacio Sánchez Unzueta.

Circunstancias parecidas vivimos cuando Florencio Salazar Martínez creo un ambiente similar al actual y virtualmente fue obligado a pedir licencia cada seis meses ante el Congreso del Estado, por lo que no se convocó a elección extraordinaria mientras el Poder Legislativo nombraba reiteradamente al abogado y ex ministro de la Suprema Corte Leopoldino Ortiz Santos, quien entregó la administración, por así decirlo, a Fausto Zapata. Lo demás es historia conocida.

Mientras Ricardo Gallardo Cardona pregona sus decisiones iniciales como gobernador electo, Octavio Pedroza Gaitán participa en una conferencia de prensa en la sede del PAN en la Ciudad de México, asegurando que su impugnación debería culminar en la anulación de la elección reciente, pero sin decir que él también rebasó los límites presupuestales. En ambos casos el contenido de sus mensajes presagia una confrontación de mayores proporciones y un largo y fastidioso conflicto que los habitantes de San Luis Potosí no quiere jamás. Su desarrollo lo resiente.

Gallardo anuncia cambios afirmando que “San Luis está hasta la madre” de situaciones que, aún siendo verdaderas, no forman parte del conocimiento popular. Sin necesidad de anunciarlas, llegado el caso tiene la capacidad de hacerlas sin aspavientos. ¿Es o no buscapleitos?

Si el tránsito de la vida del estado siguiera la ruta de la polarización que ya expresan las palabras del gobernador electo, la contradicción al declarar deseos de unidad y la superación de conflictos parece un engaño.

Una nueva administración estatal no podrá consolidarse en el conflicto. Si las actitudes de ambos contendientes no se modifican, nuestro futuro será incierto. Por más que el deseo de toda la población esté por la pacificación que se comenzó a concretar a principios del presente siglo, tal parece que la lucha por el poder pasa por encima de la voluntad popular y atropella cualquier posibilidad de desarrollo sin estorbos políticos.

No menos conflictiva es la posición que demuestra Octavio Pedroza al proclamarse defensor del voto electoral habiendo sido uno de los nueve contendientes. El voto no necesita defensa sino respeto de su parte.

Apuntalar su demanda con un barniz de “defensa del voto” parece equivocado. La defensa del voto es una facultad de los organismos electorales. Es en base a ello que se determinan los máximos de los gastos de campaña y los candidatos y sus partidos están advertidos desde antes del registro de cuáles son las reglas a respetar.

Se da el caso, pues, excepcional por ahora, de que los dos candidatos punteros hicieron a un lado los topes de gastos y están en riesgo de que la autoridad electoral federal, con base en estudios técnico-contables muy detallados, decida anular todo y dejar fuera a los dos de cualquier elección extraordinaria. Sea por Dios.

ALGO MENOS PEOR

El cajero del banco me pidió colocar mi dedo índice derecho sobre un lector electrónico de huellas.

La tecnología de aparición reciente me dejó fuera de su historia. No pudo leer mi huella porque ¡las he perdido!

¡Ah chingá! Me pareció escuchar al cajero mientras me pedía: “a ver ponga el izquierdo”.

Tampoco.

Perder las huellas es bueno y es malo, según se vea. Pero no he perdido la vergüenza.

El problema de demostrar que soy quien soy lo resolví con otra identificación, aparte de mi INE, y otra tarjeta bancaria.

La edad nos lleva a perder otras cosas. Por ejemplo, el pelo, la lozanía de la piel, la velocidad al andar, la destreza, y un largo etcétera.

La agudeza visual no es una pérdida en mi caso. Pero las ondas sonoras han de ser altas para percibirlas claras.

No obstante, perder la huella es como perder la identidad. Cual si le borraran a uno la foto de cualquier documento.

Pienso, si al caso pudiera venir el asunto, que perder las huellas es parte del proceso de desaparición que hemos de padecer finalmente.

Cuestión de acostumbrarse.

Transcurrido el episodio que aquí narro, vuelvo a lo mío. No perdamos la paciencia ni la concordia. No se formen en la fila de los pendejos. Apártense de los agrios, pero, sobre todo, no pierdan tiempo.

EL COTARRO POLÍTICO

El Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva celebró el “Conversatorio de Análisis y Balance de las Elecciones Nacionales 2020-2021” de manera virtual… Participaron la Dra. Rosa María Mirón Lince, Socióloga y doctora en Ciencia Política por la UNAM, el Dr. Fernando Barrientos Del Monte, Doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia, Italia; el Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, Coordinador de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fungió como moderador el Mtro. Ernesto Núñez Albarrán, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y Mtro. en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid… Hablaron de la elección más grande por la magnitud de los cargos a elegir y de quienes participaron como funcionarias y funcionarios de casilla y de haber sido la más compleja por el tema de la pandemia en que se realizó. Además, resaltaron el contexto de violencia en que se dieron las campañas proselitistas y la violencia política de género a pesar de haber aumentado la participación de mujeres como aspirantes a diversos cargos. Mencionaron que se puso a prueba el modelo de gestión electoral, donde se conjuntaron elecciones federales y locales y se logró un alto nivel de participación del 52%. Se registraron aspectos positivos como la paridad de género, tras los esfuerzos que han realizado diversas instituciones… El DIF estatal entregó apoyos alimentarios y colchonetas en los municipios de Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Ébano y Tampacán, para apoyar a las familias que se vieron afectadas por las lluvias de los días recientes en la zona huasteca… Entre tanto, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Ignacio Benavente Duque informó que durante los últimos días se presentaron lluvias importantes debido a huracanes tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, que son de beneficio para las diferentes regiones de la entidad. A pesar eso, las presas del estado aún se encuentran en cerca del 50 por ciento de su capacidad principalmente en la zona Huasteca, así como en otras regiones del estado. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua se mantienen en monitoreo permanente… Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación del Estado, informó que al concluir la quinta y última semana de revisión presencial en el protocolo de retorno escolar, se cierra con 2 mil 258 planteles en los que se atendieron a casi 66 mil alumnos, lo que representó cerca del 27 por ciento del total estatal “esta semana no hubo contagios en escuelas, entonces cerramos con 11 contagios, correspondientes a 9 estudiantes y 2 maestros, al corte fue una actividad de supervisión exitosa, de lo que se destaca que los contagios fueron en el entorno familiar y no escolar”… Pues el terrible Manolo casi corre a esconderse debajo del escritorio espantado por tantos rayos y centellas de las últimas fechas…

