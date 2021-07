¿Qué pasa cuando las predicciones fallan?

La imposibilidad de predecir el futuro con certeza causó el nacimiento de las encuestas como un intento de adelantarse a los hechos próximos. Como todo, esto también tiene sus límites. Si el futuro de San Luis Potosí dependiera de la opinión mayoritaria nos arrojaríamos en brazos de las adivinanzas. Con eso ser posible, no es deseable.

El nuevo gobierno que ya encabeza el licenciado Ricardo Gallardo Cardona no escapa de los augurios y los presagios, pese a que sus dichos han configurado un cuadro de esperanzas para un segmento de la población que todavía espera el momento de superar la pobreza ancestral, no cesan las contrariedades de una opinión resentida y fuera de tiempo cuyo sustento es inestable.

¿Se puede gobernar San Luis sin hacer caso de las inconformidades pegadas a la derrota electoral? Pienso que sí. Gallardo ha formulado un llamado a la unidad y a la desaparición de cualquier color inmediatamente después de confirmado el resultado final de la elección de gobernador. Si el llamado no alienta la salud de la opinión pública y permanece la protesta en cualquiera de sus formas, está demostrado que la gobernanza depende exclusivamente del respaldo de la ley y no de la voluntad de los oponentes.

Los compromisos y obligaciones adquiridos por el abogado Gallardo Cardona, deben alcanzar el certificado de la realidad con el respaldo de todos. Si alguien se soslaya y elude la participación, no va a cambiar nada. No se moverá un milímetro el resultado electoral y, por lo mismo, la autoridad del gobierno entrante encontrará la forma de intercambiar palabras por hechos.

El periodo de noventa días que media entre la confirmación oficial de los resultados electorales y la asunción del ganador al poder es utilizable para entrar en el campo de la administración pública estatal y conocer sus vericuetos. Del conocimiento previo de las realidades de la administración podrían ajustarse los planes y programas anunciados en la campaña, quizá cambiarse algunos para orientarlos, o tal vez confirmar lo que no deba suspenderse. La expresión de que “si no está roto, no lo cambies” es aplicable ahora.

No obstante, seguimos pisando el terreno de las predicciones. No hay un plan acabado de gobierno, tampoco tiene vigencia un programa de acciones porque vivimos la etapa del tentaleo, del abrir ventanas a la luz en tanto el próximo titular del Poder Ejecutivo construye en su mente lo que se proponga realizar. Asumir el poder es eso, concebir la idea y ponerla en práctica. Es sumar el acto a la palabra y resolver lo que demanda soluciones.

Como parte de ese proceso se pone al descubierto que el gobierno saliente intenta “basificar” unas mil plazas que todavía son temporales o de confianza. De inmediato se alza la voz y se pide públicamente la suspensión del proceso, pero se guarda silencio sobre las causas de tal petición. Debiera decirse que el cuadro de personas que estuvieron en la campaña desea participar en el gobierno y no hay un cambio presupuestal a estas alturas del año. Nada que no se conozca, pero que cantarlo en público es discutible. El común de los mortales lo define como un “¡quítate tú pa’ponerme yo!”

EN PETIT COMITÉ

Cambio de tema. La gira del agradecimiento anunciada y realizada por el gobernador electo en el curso de la semana anterior y parte de la que termina hoy, incluyó sendas reuniones con los presidentes municipales electos en las cuatro regiones en las que políticamente se divide nuestra entidad. Si bien se trata de alcaldes que gobernarán municipios colindantes, no todos comparten las necesidades ni ofrecen soluciones al alcance de sus necesidades.

Del resultado de esas reuniones poco se sabe. No considero importante que solamente se hayan reunido para felicitarse mutuamente y desearse la mejor de las suertes. Algo debieron empezar a armar, pero no han dicho qué se proponen hacer en conjunto. Las peculiaridades de cada región se subdividen también y plantean retos diferentes.

Pero, “aiga sido como aiga sido” es evidente que las reuniones debieron tener el carácter que impone la coordinación de esfuerzos. Importa, pues, conocer los propósitos y los proyectos que de ellos emanen. La importancia pública de saber el destino que se proponen alcanzar los alcaldes coordinados con el gobernador no tiene por qué permanecer en el campo de la discreción.

La idea es que cada presidente municipal ajusta sus quehaceres al recurso que señala su presupuesto. No tenemos una idea siquiera próxima a los proyectos que ofrecieron a sus gobernados para sacarles el voto a la hora de las elecciones. Si esos proyectos se suman, se restan, se hacen a un lado o si se añade el proyecto gubernamental al de todos los alcaldes o viceversa.

La declaración conocida del gobernador electo no revela absolutamente nada sobre los acuerdos iniciales alcanzados en cada zona del estado. La difusión de este tipo de actos coordinados es relevante en el contexto estatal porque es necesario convencernos de que se trabaja en armonía y que se tiene la esperanza de un resultado satisfactorio. No es cualquier cosa, pues.

Uno no puede sustentar sus opiniones en supuestos. La verdad es que todavía no aparece un plan compartido ni una ruta a seguir, ni existen elementos para manejar como verdades algo que todavía está en las mentes de los alcaldes y el gobernador. El resultado depende de la ejecución y apenas son las primeras pláticas. Precisamente por eso es importante conocer el contenido.

Otra verdad es que las líneas iniciales del panorama pintan bien. Como en todos los casos en que nace un gobierno, la ebullición del inicio va tomando su nivel en el mediano plazo y los resultados se conocen pronto. Con las peculiaridades de cada región, vamos viendo que hacen los alcaldes con el gobernador y, claro, lo deseable es que el gobernador electo los convoque a que inicien como quieran y gusten, pero que “toquen la misma”.

Pues mientras todo eso ocurre, esperemos que la etapa de conflictos no escale como todavía lo desean los inconformes y que se permita a San Luis fincar su futuro sobre bases muy sólidas. Lo demás, viene por añadidura.

EL COTARRO POLÍTICO

“¡Hola muchachos! Qué bueno que están aquí”. La tercera generación de egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación celebra 30 años de haberse convertido en profesionales de la comunicación. Tuve el honor de iniciar con ellos, hace 34 años, una experiencia formativa de mi quehacer periodístico. Enseñarlos a redactar, lo que quizá logré a medias, fue tan difícil para ellos como para mí. Si la palabra hablada transmite sensaciones y emociones a través de la entonación y el apoyo del gesto, la palabra escrita debe transmitir lo mismo a través de la sintaxis y la ortografía. ¡Gracias muchachos!, disfruten su comida hoy ¡Salud!... El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea alcanzó durante el 2020 el porcentaje más alto de donación voluntaria y altruista de sangre en el país… San Luis Potosí fue reconocido por el gobierno federal por su participación en ese campo de la Salud Pública, anunció el secretario de Salud del Estado y director general de los Servicios de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner. Fue entregada una carta-felicitación y un reconocimiento al jefe del Departamento del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), Sergio Olimpo Rodríguez Vidal, al que el titular de Salud instó a continuar trabajando en equipo y a seguir dando lo mejor de cada uno de los 37 trabajadores quienes forman la plantilla laboral de este banco de sangre… Luego de que Faustino Cedillo Tinajero, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Zona Huasteca manifestara públicamente su respaldo a su propuesta de que la Secretaría de Turismo realice sus funciones desde la Huasteca potosina para estar cerca de la zona de mayor crecimiento turístico en la entidad, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dijo “celebro que se capte nuestra intención de descentralizar al gobierno estatal para trabajar más de cerca con la ciudadanía y con los distintos sectores que son los motores del Estado, que cuenta con sitios turísticos inigualables que requieren de mayor difusión, modernización, coordinación e inclusión, ya que nuestro objetivo es que se generen más empleos y haya mayores proyectos de emprendimiento en beneficio de las familias”… Mientras familias enteras de Coxcatlán, Aquismón, Tancanhuitz y Axtla de Terrazas, debido a las abundantes lluvias fueron desalojadas y llevadas a lugares seguros, donde permanecerán hasta que las condiciones climatológicas mejoren, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), policías estatales, municipales y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), organizaron una logística precisa para mantener bajo resguardo sus domicilios y evitar saqueos… Las presas, salvo La Lajilla que tiene el 55 por ciento, están muy debajo de su capacidad y El Peaje y Valentín Gama están prácticamente vacías y quizá será hasta agosto y septiembre, cuando intensifiquen las lluvias, registren alguna mejoría… Llega el terrible Manolo con impresionante “guaripa” michoacana y grandísimo paraguas y tremendo brinco nos hizo dar…

HASTA LA PRÓXIMA

