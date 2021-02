Los políticos juegan “por la silla” en San Luis

Nuestros políticos corren de un lado para otro en un peculiar “juego por la silla” cuando el panorama en el interior de sus respectivos partidos no les ofrece mayores expectativas. El poder y no el servicio a la gente, es su principal motivación para ir en marabunta de un lado para otro.

Lo ocurrido en nuestra entidad esta semana no tiene antecedentes conocidos. Gallardo se refuerza con Morena y el PAN y ambos partidos resienten las ausencias con excusas poco creíbles. Al mismo tiempo, a Juan Francisco Aguilar se le deshace el partido en sus manos por seguir los muy erróneos consejos de su principal apoyo, Xavier Azuara.

Quizá el hecho más notable sea el acomodo forzado de la doctora Mónica Liliana Rangel como candidata a la gubernatura postulada por Morena, pues la doctora dejó en el camino a un personaje que hoy le sigue haciendo ruido y que augura tiempos tormentosos en el hipotético caso de que la doctora llegue a la gubernatura. Francisca Reséndiz Lara es líder del SITGE y si bien no es el sindicato mayoritario del gobierno, podría causarle fuertes dolores de cabeza a su odiada contrincante.

El espectáculo que han brindado nuestros políticos ha sido decepcionante, quizá sabedores de que no tienen otra oportunidad para llegar al poder. Ricardo Gallardo Cardona ha operado con habilidad de torero los embistes de quienes todavía no aceptan que es el aspirante que ha construido mejor sus proyectos políticos, de suerte que sólo resta plantear una pregunta: ¿por qué lo señalan como delincuente y no presentan denuncia ante la autoridad correspondiente?

El descontento de los morenistas de casa no ha ido más allá porque han sabido comprender las cosas luego de la situación que se generó con la coalición de su partido con el Partido Verde que iba a ser el acta formal de coaligarse para buscar la gubernatura. Sin embargo, Leonel Serrato entendió mejor las cosas y se fue con Ricardo Gallardo Cardona para buscar la presidencia municipal de la capital, lo que casi podría asegurar si Ricardo le echa toda la carne al asador. Sonia Mendoza abandonó el PAN y se fue con Gallardo quien le aseguró una posición en las candidaturas plurinominales en el orden federal. También encontró una forma de asegurar su futuro.

Sin embargo, Octavio Pedroza Gaitán permaneció mas de una semana en silencio por ignoradas razones, tal vez sorprendido como nosotros, de la desbandada en su partido. Ayer alzó la voz para agradecer al senador Marco Gama su apoyo y solidaridad con su candidatura. No está suficientemente claro si Octavio acepta que Enrique Galindo Cevallos sea el candidato para la alcaldía postulados, ambos, por la alianza entre PRI, PAN y PRD. La virtual exigencia de un grupo de panistas para colocar a Xavier Nava Palacios en esa posición causó cierta sorpresa, pero tampoco fue más allá.

El ambiente previo a las campañas ha sido cambiante. Ya Xavier no figura entre los aspirantes más fuertes y formales para llegar al palacio de gobierno. Ricardo Gallardo parece haberse librado de un adversario que lo iba a causar problemas serios en el caso de ganar las elecciones. Pero Nava no está quieto. Busca todavía la posibilidad de ser registrado como candidato por el Movimiento Ciudadano.

El inicio de las campañas marcará el encuentro de un grupo variopinto de aspirantes a la gubernatura. Los sobresaltos que vivieron en estos días para acomodarse en un lugar para operar deberán quedar atrás y ofrecer un plan de trabajo atractivo para todos los habitantes del estado. Es de lamentarse que todavía tengamos situaciones derivadas de nuestra pobreza económica, lo cual es aprovechado para llevar despensas, chalecos y toda clase de regalitos que son como los espejitos en la conquista. Ojalá y no se acuda a ese recurso tan deleznable porque sería un insulto a nuestra dignidad.

ASPIRANTES sin ESTRATEGIA

No he conocido todavía una estrategia firme y segura para que un aspirante a la gubernatura, cualquiera, pueda alcanzar el triunfo en las próximas elecciones. Será que no lo han pensado bien y que saldrán a la vía pública implorando los votos de la gente como quien se siente seguro de caer bien a todos para entregarle el poder, o puede ser que tengan un as bajo la manga y sus respectivas campañas irán evolucionando conforme pasen las semanas y los meses. Dos son los aspectos fundamentales que deben resolver con ayuda o sin ella. El económico, por un lado, y el estratégico por el otro.

Sobre el primero, los cálculos más modestos señalan que el costo de una campaña por la gubernatura no bajará de 300 millones de pesos y que pudiera llegar a los 500 si de veras la quiere asegurar. Los gastos de campaña, se sabe ahora, deberán contemplar renglones peculiares. Una base de la campaña es que la pandemia no los dejará realizar concentraciones extraordinarias, lo que podrían sustituir con una tarea de perifoneo en las poblaciones y comunidades que incluyan en su recorrido.

Lo segundo, lo estratégico, se refiere principalmente al diseño de un programa de trabajo puntual y eficaz. Los conocedores del tema afirman que en San Luis se gana una elección de gobernador si se obtienen resultados favorables en unos 14 municipios del estado, que cuenta con 58. Las condiciones sanitarias y las razones de competencia entre varios, obliga a los participantes a concentrar su trabajo en esos 14 municipios de la entidad con mayor cuidado y con un trabajo fino de promoción del voto.

En ambos casos, los precandidatos hasta ahora conocidos no tienen avances importantes. La verborrea y las diferencias que han mostrado en sus precampañas no debieran continuar en la campaña seria y formal. El trabajo debe ser serio.

Alineados detrás de los candidatos figurarán personajes que en ambos aspectos promoverán los respectivos apoyos. Las innovaciones son esperadas por las condiciones sanitarias, aunque, repito, todavía no conocemos las estrategias que regirán las campañas por venir.

EL COTARRO POLÍTICO

Ayer se llevó a cabo la primera reunión de la Junta de Gobierno del año 2021 del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde su titular, Alfredo Domínguez Marrufo, presentó su informe de labores del último trimestre del año pasado ante los integrantes del máximo órgano de dirección, conformado por los titulares de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde Luján; la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena; el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello; Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, y Jorge Ventura, como suplente de Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha recuperado un monto de 248 millones 699 mil 942 pesos en favor de los trabajadores, a través de la conciliación… La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo relativos a promover prácticas democráticas, de transparencia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales, lo que da total estabilidad e institucionalidad a los mecanismos derivados del nuevo modelo laboral… Dice la dirigencia panista en un boletín que “la Dirigencia Estatal del PAN reconoce el liderazgo de Marco Gama, como Senador y como precandidato que tiene un abierto respaldo de la militancia, por lo cual es fundamental para nosotros entablar un diálogo con él y con el abanderado Octavio Pedroza para atender y resolver sus señalamientos”… Juan Francisco Aguilar Hernández dijo que actuará oportunamente para entablar una mesa de diálogo con el Senador y Octavio Pedroza, a fin de sumar sus propuestas y construir para salir fortalecidos a la campaña… La Vocal Ejecutiva del 01 Distrito Electoral Federal, Rosalía Huerta Zambrano, tomó protesta a las 80 supervisoras y 80 supervisores y de 572 capacitadoras y 370 capacitadores asistentes electorales, quienes se encargarán de realizar la visita a los 273,386 ciudadanos que fueron insaculados el pasado 6 de febrero en el territorio potosino. Será a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo, que Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales recorrerán todo el estado, para invitar a los ciudadanos sorteados a ser funcionarios de las más de 3,700 casillas que se instalarán el próximo 6 de junio… El terrible Manolo llegó de malas. Se le rompió la silla…

La arquitecta Wendy Castillo Mendoza es gerente técnico de la delegación de INFONAVIT en San Luis Potosí y ya acumula quejas como para que la Secretaría de la Función Pública le inicie una investigación. Ella tiene que ver con los desarrolladores de vivienda locales y para autorizar un expediente pide informes a dependencias como Interapas, que es otra dependencia en mal estado, y su conducta es peor que la del más malhumorado servidor público. Hace mal su trabajo porque se trata de una institución pública, y vaya usted a saber qué motivaciones tenga para ser como es…

