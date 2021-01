Quisiéramos lo mejor de lo mejor

Cuando los políticos pierden el miedo al ridículo, es malo. Corren el riesgo de hacerlo cuando buscan puestos de elección popular aún a sabiendas de que su historial es inadecuado, o cuando su ego les alcanza para sentirse convocados por la divinidad popular para servir sin ser útiles. Nos ha pasado en múltiples ocasiones en las que los personajes llegan a los cargos de elección y se olvidan de cuanto dijeron en sus campañas y se dedican a disfrutar de sus ingresos y la única experiencia que atesoran es la de cómo atropellar a sus contrincantes en las próximas elecciones.

Vivimos ahora un episodio como el descrito. No importa el género de los aspirantes. El procedimiento es idéntico. Los accesos al poder en nuestro país están cancelados para que los individuos alcancen por la vía honesta y clara una representación en los congresos locales. Los currículos políticos en nada se parecen a los tenidos y respetados en otros ámbitos de la vida laboral de las personas. La opinión pública se enoja y alza la voz por varias razones, la principal de las cuales suele ser esta: a los políticos no les gusta trabajar.

Si el conjunto de experiencias que hemos vivido en San Luis nos sirve de algo y alguna vez, es ahora, cuando estamos delante de una lista sorprendentemente larga de personas que quieren gobernar el estado. El acercamiento a las fechas electorales nos toma por sorpresa porque nadie en su sano juicio puede decirse adiestrado para hacerlo. Pocos saben en lo que se meten. La responsabilidad los supera con mucho y bien saben que no cumplir la palabra empeñada equivale a hacer el ridículo. No hay poder humano que sea más tentador que el poder público en cualquiera de sus niveles y presentaciones. Así hemos acumulado decenios de atrasos y problemas.

Debemos estar claros que cada seis años alguien va a llegar con la fresca de que lo anterior no vale. Volveremos a vivir los sueños de un desatinado que quiere convertirnos en ricos de cuento de hadas y todavía no dejamos que el cuento corra por enésima vez. No niego que San Luis ha prosperado pero la historia real nos demuestra que la prosperidad mayor nos ha sido posible en las “detestables” épocas que han sido calificadas como “cacicazgos”.

Nuestros remilgos nos ciegan y nos impiden decidir con sentido práctico. Nuestra pobre cultura democrática nos impide deshojar las muchas “solicitudes de empleo” que nos presentan los partidos en favor de quienes sean electos o designados internamente para el cargo de gobernador para decidir en las urnas dentro de cinco meses. La aparición de “encuestas” en las redes sociales con preguntas que inician con la consabida “conoce a fulano”, es un proceso inadecuado cuando se trata de escoger nuestro destino. Ninguno de los nombres incluidos corresponde a personas haya tenido experiencia en ese cargo. ¿Cómo contestar si preferimos a uno sobre los demás?

El reto compartido se plantea a partir del inicio de las campañas, cuando podremos conocer los proyectos concretos y posibles en su ejecución, que elaboren los respectivos candidatos de coaliciones o alianzas y los partidos. No es una sugerencia sino una evidente obligación de los solicitantes del empleo de gobernador presentar lo que quieren hacer y cuando. Los votos van a depender del esmero y claridad con la que se pongan ahora a trabajar y olvídense de las consultas y encuestas que para poco sirven.

ORA SÍ, LA OLLA DE GRILLOS

Si bien el Comité Central de Morena ya desbarató las estrategias de la membresía local al no poner resistencia a sus pretensiones cuando se percató de que tales pretensiones estaban huecas, la dirigencia nacional está segura de que en San Luis no habrá pérdidas significativas por cuanto al gobierno del estado se refiere. Su preocupación está en los resultados de la elección federal de diputados y decide entregarle a su aliado Ricardo Gallardo Cardona la responsabilidad de asegurar seis distritos de los siete que tiene el estado, sin haber provocado la queja de su militancia en el estado, concentrada en la gubernatura y no en el particular interés federal de contar con mayoría en la Cámara de Diputados.

El problema de Morena en San Luis Potosí es que carece de estructura. Tampoco el Partido Verde la tiene, pero Ricardo Gallardo Cardona sí. Problema resuelto con pragmatismo. A Morena le importa el resultado, no el cómo.

El partido del presidente trae un segundo paracaídas. Alarga la nominación de su candidata porque decidió que en San Luis Potosí su postulación le servirá para cumplir su cuota de género. Todavía hay 18 féminas en su lista y poca claridad en cuanto a la favorita. Mónica Liliana Rangel ofrece un aspecto tentador en su expediente. Del tamaño de sus enemigos es su importancia. La abogada Lucy Lastras arrancaría una campaña seria si las alianzas y apoyos con los que evidentemente cuenta son todo lo efectivo que se supone. No quiero decir que nomás ellas serán las que tomen parte, pero el juego interno de Morena en este terreno es interesante y pudiera no llegar a más.

Tengo la impresión de que el comité estatal de Morena podría centrar en las candidaturas a diputados locales y alcaldes el reparto de sus compromisos con la gente que le ha sido fiel en las buenas y en las malas. La elección de junio podría darles campo de sobra y el reto es formar su propia estructura de aquí en adelante.

La estrategia de Morena está en marcha. Sus contrincantes aliados todavía están como al principio. Octavio Pedroza Gaitán debe estar convencido de que Gallardo pisa fuerte por todo el estado y no será fácil de vencer. Su partido, el PAN, no tiene las estructuras que tiene el PRI, por ejemplo, pero no puede usarlas sin antes prometer algo a cambio. PRD y Conciencia Popular también quieren porque aportan lo suyo. Partir el queso en partes proporcionales sería posible en materia de candidaturas a diputados federales. Digamos, PAN, PRI y PRD dos cada uno y una para un miembro de Conciencia Popular considerando que eso acercaría al partido de Oscar Vera a solicitar su registro nacional para las próximas elecciones.

Casi con las mismas proporciones podrían despacharse las 15 candidaturas de diputados locales y las 58 presidencias municipales. Es aquí donde claman al unísono: ¡No te arrugues cuero viejo, que te quiero pa’tambor!

En este momento cualquier cosa puede pasar. Desde el poder se llenan todos los huecos posibles, no se pierde ninguna oportunidad. El abogado Enrique Galindo ha sido mencionado como viable candidato del partido Redes Sociales Progresistas para contender por la gubernatura. Galindo tiene ganas y energía, su función puede ser determinante, pero él niega tal postulación. El arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, encabeza una estrategia sobre la que ya habrá tiempo de platicar.

EL COTARRO POLITICO

“El gobernador se encuentra en perfecto estado de salud y realiza sus actividades normales de acuerdo a las recomendaciones que se establecieron, el resultado de la prueba de hoy es negativo, por lo que se mantiene el protocolo hasta cumplir nueve días, privilegiando la utilización de videoconferencias en sus actividades institucionales y solo atiende de forma presencial aquellas que son indispensables”, informó el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, Secretario de Salud, luego de que la mañana de ayer se le realizó una evaluación clínica con una segunda prueba de COVID-19 al gobernador Juan Manuel Carreras López… El presidente de la asociación Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, opinó ayer que los “chapulines” políticos abundan en esta época electoral, no sustentan una ideología sino un interés de seguir encimados en el poder de la mano de un partido político que les dé cobijo… “Desafortunadamente cada tres años vemos a políticos que cambian de partido y de ideología como si nada, no importando el trabajo que hayan realizado anteriormente, sino que buscan continuar en el poder en un nuevo partido político para ellos” dijo… Ha concluido uno de los capítulos importantes en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con el gobernador Juan Manuel Carreras López al frente durante la fase más letal de la pandemia del Covid 19… Ha sido el período más dramático desde la fundación de la CONAGO allá por 1992, pues se le sumó la deserción de 10 gobernadores, cinco de ellos del Partido Acción Nacional (PAN), no por desacuerdos con Carreras López, sino para enfrentarse políticamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin resultados que le den brillo a su Alianza Federalista… Los comentarios, que recibió Carreras López al momento de dejar la presidencia, fueron alentadores: “En uno de los momentos más complicados en la historia del país, a consecuencia de la emergencia sanitaria y de la crisis económica, llevó a la CONAGO a mantener una profunda voluntad de servir, de sumar y de resolver problemas. La transformó en una fuerza propositiva y legítima”… El mensaje es firmado por 22 gobernadores, entre ellos la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Sonora y actual presidente de la CONAGO Claudia Pavlovich Arellano… Es menester resolver los problemas administrativos y operativos de Interapas pues las complicaciones crecen y no se ve por dónde está la salida… El drenaje en la calle Prolongación de Azufre en Morales está colapsado… El ducto de El Realito sigue fallando y ya viene la temporada cálida… Una pregunta: ¿por qué las oficinas del INE aquí están incomunicadas?... Por lo pronto, el terrible Manolo ha tomado asiento… HASTA LA PRÓXIMA