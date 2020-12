Las alianzas van, pero todavía sin candidatos

Cuando se bosquejaron dos grandes alianzas para contender por la gubernatura, 58 ayuntamientos, 15 distritos locales y siete distritos federales no imaginamos que una se iba a consolidar y la otra quedaría desbaratada por la desconfianza en su más visible y fuerte aspirante a la gubernatura.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, más el presidente del partido local Conciencia Ciudadana, han reiterado la alianza entre sus organizaciones y se declaran listos para la lucha electoral. Entre tanto, Morena y Nueva Alianza decidieron separarse del Partido Verde y del Partido del Trabajo con los que inicialmente registraron una alianza.

No obstante, la elección de sus respectivos candidatos a la gubernatura es un proceso inacabado. Por extrañas circunstancias, los originales integrantes de ambas alianzas no ven claro su futuro. Acción Nacional, con menos fuerza y estructura de menor tamaño, es, sin embargo, el que influirá en la nominación del candidato al gobierno del estado, figura que pivoteará el trabajo de todos los candidatos al resto de los cargos en juego.

En el fuero interno del PAN hay dos figuras que se han desgastado en exceso al grado de poner en riesgo su aspiración. Una buena parte de los panistas están en desacuerdo con su carácter. Exponen que es “terriblemente insoportable y prepotente”.

Los que así piensan y opinan, estaban de acuerdo que Octavio Pedroza Gaitán sería su preferido en caso de realizarse la elección interna, porque ahora se ha comenzado a mencionar la posibilidad de una nominación directa por la dirigencia nacional. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues se ha esparcido la versión de que Pedroza Gaitán cambio su actitud por una muy parecida a la que asumió Alejandro Zapata Perogordo cuando fue candidato a gobernador. Ese segmento de panistas se quedó sin opción.

En tales circunstancias, la dirigencia panista se verá en la necesidad de hacer realidad lo que ahora es mera versión y realizar una nominación inducida. PRI, PRD y Conciencia Popular compartirán proporcionalmente el resto de las candidaturas. Permanece la conjetura de ¿qué personaje puede ser el dinamo en un proceso electoral de tan especiales características?

Morena y su aliado Nueva Alianza no cantan mal las rancheras. Una de las versiones divulgadas esta semana afirman que las consultas populares realizadas por varias empresas encuestadoras, colocan en la cima al abogado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Por su parte, Adrián Esper, el alcalde de Ciudad Valles con licencia, tiene confianza en el respaldo huasteco para obtener la candidatura. Por lo pronto, sigue al pie de la letra la conducta de sus protectores y lo mismo ataca al gobernador que a quien se le pone enfrente. Quiere sacar ventaja de los problemas que él mismo no supo y no pudo resolver.

Otra cosa es cierta. Morena tuvo que respetar la opinión de su membresía en San Luis, pero no le dejará mover un dedo para decidir cuál de los cuatro finalistas será el candidato. El panorama, como se observa, no es suficientemente alentador para ese partido, a pesar de las encuestas sesgadas que aseguran que es el partido más aceptado por la ciudadanía.

Consciente de que con Morena o sin Morena ya es precandidato, Ricardo Gallardo parece un espontáneo en el ruedo que le roba la faena al matador estrella. Tiene más de una semana de recorridos por las cuatro regiones del estado y sus actos de precampaña han sido motivo para la protesta de otros aspirantes. Deben ser buenos actos de precampaña porque si no, nadie protestaba.

Al Partido Verde le pasa lo que al PAN. Viene a cuento la expresión de que “la tienda es chiquita, pero tiene su dependiente”. Gallardo ha colocado al partido que lo registró a la altura de la alianza más fuerte. Las encuestas dicen otra cosa, pero ya se sabe que son hechas a la medida de quien las paga.

Esperemos pues, que para la segunda semana de enero haya humo blanco y sigamos teniendo de que hablar.

SAN LUIS PARECE CAMPO DE BATALLA

Puede interpretarse de varias maneras. Me referiré al tema del deterioro urbano en que hemos caído por muchos años, porque los efectos de la inseguridad no tienen solución a la vista y es un tema para otro espacio periodístico.

No hay calle de San Luis que carezca de un hoyo, de un tope o de una zanja que alguien abrió y se fue a su casa.

Si tuviéramos que colocar en fila a los responsables, de seguro llenaríamos el estadio futbolero de San Luis y quizá nos faltarían lugares.

Comenzaré pues, por darle un ejemplo de cada problema. Los vecinos de Morales se quejan amargamente de que alguien abrió una zanja en el pavimento de la calle Prolongación de Azufre casi esquina con Periodistas Potosinos, y pasan los meses y nadie es capaz de asomarse por ahí para restaurar el pavimento.

Otro aspecto distinto. En la calle Cordillera del Sur se reporta que en el número 192 su dueño se apropió de la calle y del área verde que tenía enfrente ¡para hacer un departamento!

Uno entiende que los excelentísimos funcionarios municipales están para generar ingreso a las arcas municipales, pero no se entiende de manera alguna como cuidan los centavos y descuidan los pesos.

Hay áreas de la ciudad en que el agandalle de áreas verdes, aunque sea un pedacito de unos 50 metros cuadrados, es la constante. Será por eso que los ayuntamientos le hacen al ensarapado y descuidan las calles y avenidas. Eso trae sus consecuencias pues otros depredadores urbanos son los permisionarios del transporte público. Puede usted seguir la ruta de una línea nomás siguiendo las calles más deterioradas de esta ciudad.

Y con relación al agandalle de terrenos los ejemplos son abundantes. Aparte de Balcones del Valle, donde le quisieron robar un jardín completo a la ciudad, están todos los sobrantes del Eje Vial que hoy son locales de 20 metros, o de 10. También en la esquina de Avenida Industrias y la calle Lado Sur de la Central Camionera -que así se llama esa rúa- el dueño de un taller borró de un plumazo un retorno y lo que fue un camellón. Otro sitio está en Avenida Papagayos frente a la arquería de un área comercial, donde otro gandalla se apropio de unos 50 metros de área verde.

Nuestra ciudad está para dar vergüenza. No hay autoridad que cambie las cosas. Las anteriores administraciones municipales incumplieron sus promesas y como nadie reclama al final, hoy la tenemos en un deterioro muy lamentable. A ver hasta cuándo.

EL COTARRO POLÍTICO

El Fiscal General del Estado, Federico Arturo Garza Herrera, compareció ayer ante los diputados del Congreso del Estado y aseguró que “esto nos da la oportunidad de que nos vean de una manera diferente, hemos crecido a pesar de la pandemia, seguiremos empeñados en que exista procuración de justicia”… El Tianguis de los Pueblos Mágicos realizado en San Luis Potosí proyecta difunde las bellezas de los 132 Pueblos Mágicos con que cuenta México y el cúmulo de artesanías que fabrican las manos diestras de sus artesanos. En esta ocasión, el uso de una plataforma digital permitió que la oferta llegara a lugares como Francia, Rusia y China… Esta plataforma estará vigente un año para impulsar todo tipo de producción artesanal y los mismos fabricantes se encargarán de hacerla llegar al domicilio del comprador, en un proyecto que puede dar excelentes resultados en estas fiestas decembrinas… Los resultados van a evaluarse permanentemente por la Secretaría de Turismo Federal… En la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), quedó confirmado que la campaña de vacunación masiva contra la pandemia de Covid 19 tendrá su mejor inicio en este mes para el personal que está asignado a los Hospitales Covid y en clínicas y hospitales generales… Esta primera etapa se concluirá en enero y enseguida, en febrero, se continuará con las personas de la tercera edad y con quienes padecen alguna enfermedad crónica, en una calendarización que seguirá el resto del año con la aplicación del inmunizante de los laboratorios Pfizer… El presidente de la CONAGO, el gobernador Juan Manuel Carreras López, recomendó a la población en general a aprovechar esta oportunidad que permite ver ya una luz al final del túnel y aferrarse a los protocolos sanitarios y a resguardarse en sus domicilios como mejores armas para evitar contagios y salvar vidas… He recibido una serie de llamadas telefónicas del número 8181564444 y la voz de una dama señala que pertenece a Banregio, buscando a una persona que labora en Interapas. Le he informado que no puede ser localizado en mi número, pero insiste diario. ¿Serán extorsionadores?… El terrible Manolo me aclara que hoy es 12 del mes 12 del año 2020… HASTA LA PRÓXIMA

