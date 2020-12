Un buen SOL para todos durante 68 años

La vida de EL SOL DE SAN LUIS resume el esfuerzo de todos sus reporteros, miembros de la redacción y sus trabajadores de talleres, los publicistas y sus directivos. Hoy lo decimos con orgullo, pero han pasado muchas cosas que tal vez valga la pena recordar.

Nuestro periódico se sumó a la historia del periodismo en San Luis en 1952. Su presencia consolidó una nueva del quehacer informativo en nuestro estado. Sus páginas abrigaron la información que se generaba diariamente pero también daba espacio a los anuncios comerciales que reflejaban esa actividad que durante buena parte del pasado Siglo XX fue la principal fuente de desarrollo de la capital y de sus ciudades más importantes como Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale. Cumplo, hasta aquí con la formalidad de la celebración anual.

Mi primer jefe de información fue don Rodolfo Franco Reyes, originario de Hidalgo, pero potosino por adopción. Don Ignacio A. Rosillo Sánchez me dio tres días para demostrar que “podía” ser reportero y don Rodolfo fue mi maestro primero y luego mi sinodal. Aquí estoy todavía luego de andar y desandar los senderos del periodismo en varias entidades del país.

Habían pasado por aquí destacadas figuras del periodismo nacional. Benjamín Wong Castañeda, Magdaleno Saldívar, Oscar Vázquez Cervantes y una larga lista de personas que habrían de encontrar en distintos sitios del país un lugar para desarrollar lo aprendido en EL SOL DE SAN LUIS.

La atmósfera en el periódico era interesante y divertida a la vez. Rodolfo Franco no solo era periodista sino músico también. Su instrumento era la guitarra y formó parte de La Comparsa Estudiantil formada por los hermanos Zacarías. Fue en esa época que Rodolfo Franco aceptó ser parte de una “caravana” de espectáculos que recorría las principales poblaciones de San Luis Potosí. El promotor de aquello era el mismo personaje que cotidianamente perifoneaba anuncios comerciales a bordo de un vetusto automóvil con una bocina encima, y quien presentaba a Franco como “¡El sensacional tanguista argentino Rudy Frank!”. Tiempos aquellos.

Dos directores han permanecido en EL SOL por muchos años. Dos Ignacio A. Rosillo Sánchez que en paz descanse, y el licenciado José Ángel Martínez Limón, jalisciense ya retirado del oficio pero radicado aún entre nosotros. Ambos nos dieron muestra de un alto sentido de responsabilidad, profesionalismo y bonhomía.

Tras 68 años de historias, de trabajo diario, de ir y venir por la historia de nuestro estado, EL SOL se encuentra en una etapa de madurez como institución periodística, pero lleno de juventud tecnológica para demostrar su experiencia y cumplir el deseo de siempre formar parte de una población que nos confía sus pesares y también sus esperanzas. De todas y cada una de ellas tenemos un registro en la muy rica hemeroteca de EL SOL DE SAN LUIS.

LAS ESTADÍSTICAS, LAS ENCUESTAS Y LA RAZÓN

El señor presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hace cuatro días su segundo informe a la nación al cumplir dos años en el cargo. El contenido de su mensaje ha causado polémica tal y como ha sido el producto de sus conferencias mañaneras o sus declaraciones en torno de asuntos del mayor interés nacional. En este sentido, es poco lo que puede uno abonar porque de ambos lados de la gama las opiniones han sido documentadas, intensas, apasionadas.

Inmediatamente después de su informe, se dieron a conocer opiniones y documentos en tres grandes campos para respaldar el dicho de cada uno. Así, alguien dio paso a las estadísticas en busca de convencernos de que lo presentado por el presidente carecía de fundamento. Otros más, dijeron que las encuestas demuestran que el presidente tiene un alto grado de aceptación a su gobierno porque interpreta el sentimiento de la gente en casi todos los órdenes de gobierno.

Tercian en este acomodo quienes forman opinión y expresan con libertad sus razones para el desacuerdo con el mandatario y reclaman correcciones a errores y cambios donde todo ha seguido igual.

Las conclusiones acertadas no están al alcance de la mano todavía, por lo menos no hasta que la realidad conceda la razón a quien la tenga. No es posible, por ejemplo, decir con seguridad quien está bien y quien mal. Si el presidente respalda la seguridad de su quehacer en las encuestas y enfrente están en desacuerdo, es preciso dilucidar quien tiene la razón porque dígase lo que se diga, en este momento todo tiene tintes electorales. En la medida que nos acercamos a la elección federal del 2021 la efervescencia crece y las discusiones también.

Con lo que pocos pueden estar de acuerdo es en que los funcionarios públicos provoquen la politización de los grandes problemas nacionales en tanto el campo de las obligaciones gubernamentales está virtualmente parado. En el segundo informe presidencial no se descubre la realidad de la obra, pero sí se encuentra el mensaje de los motivos y de las consideraciones que corren al parejo de las cuestiones electorales.

Las páginas de los diarios de todo el país, las opiniones en todos los programas especializados de la radio y la televisión registran los encuentros y desencuentros de la actuación presidencial y de su equipo de gobierno.

Mientras tanto, el debate sobre asuntos como la pandemia y la crisis económica que deja a México con una economía contraída un 9 por ciento, distrae la atención de los funcionarios y de los partidos. Vivimos un episodio de la vida nacional cuya trascendencia no está clara, pero que se presagia perjudicial a nuestras esperanzas.

EL COTARRO POLÍTICO

Los trabajadores del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto deben saber que la situación por la que atraviesan corresponde a un proceso complejo pero seguro de clasificar el nosocomio como de alta especialidad y de cobertura regional. Una vez terminada aquella etapa en la que se conservó por décadas un patronato que era casi su dueño, es preciso que tanto el gobierno federal como el sindicato dialoguen ampliamente porque se trata de unos mil 500 trabajadores que van a ser federalizados y se requiere tiempo… El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, dio una grata noticia para Santa María del Río al designarlo como Pueblo Mágico el martes pasado. En septiembre recibió una demostración en la Escuela del Rebozo de las diversas técnicas con las que se elabora a mano el rebozo de seda, e hizo un recorrido por la cabecera municipal para constatar las bellezas arquitectónicas con que cuenta, que datan, algunas, de la segunda mitad del siglo XV… Es el segundo Pueblo Mágico en la administración carrerista, el primero fue Aquismón, que, a diferencia de Santa María, tiene bellezas naturales y ecosistemas impresionantes… El Congreso del Estado aprobó el jueves reformas a las leyes estatales para permitir una modificación al valor de los predios rústicos y urbanos para beneficiar a los 58 ayuntamientos. Pero, además, se reforma el conjunto de disposiciones para que sean los ayuntamientos y no el Congreso quienes decidan la enajenación de bienes municipales… Falta ver números al respecto… El presidente de la organización Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, Roger Errejón, consideró que hoy más que nunca, los trabajadores que reciben aguinaldo deben dar un uso adecuado a esta prestación. “El 2020 fue muy complicado financieramente, millones de empleos se perdieron, negocios quebraron, trabajadores laboraron a medio sueldo, por lo que aquellos que en estos días empiezan a recibir su aguinaldo, deben enfocarlo a mantener sus finanzas personales estables”, apuntó… Morena convocó a sus militantes a registrarse como aspirantes a la candidatura al gobierno del estado y la fecha se cumplió ayer. El notario Leonel Serrato Sánchez se registró y dijo que se propone luchar contra la corrupción y la inseguridad que aqueja a los potosinos… Todo ocurrió en la sede nacional del partido en la colonia Roma de la Ciudad de México… Los Servicios de Salud del Estado a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), abrió la línea telefónica 444 833 78 57 en horario de 8:00 de la mañana a las 20:00 horas durante todos los días de la semana, con la finalidad de atender denuncias sanitarias relacionadas con el incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y prevenir riesgos de contagio por COVID-19, en establecimientos dedicados a la prestación de servicios de atención médica como clínicas y hospitales, consultorios médicos y dentales; así como farmacias, asilos, guarderías y estancias infantiles, anexos de rehabilitación, restaurantes, fábricas de alimentos, tiendas de autoservicio, laboratorios clínicos, funerarias, entre otros servicios. Lo anterior lo señaló la licenciada Verónica Berrones Zapata, Subdirectora de Dictamen de la COEPRIS… Ahora sí, muy reglas pues… ¡Ábranse piojos, que ahí les va el peine!... Ya llegó el terrible Manolo… HASTA LA PRÓXIMA