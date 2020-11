Las alianzas, con todo para ganar

Uno se puede imaginar que las dos alianzas que aglutinan a los partidos políticos con registro estatal postularán en su momento a Xavier Nava Palacios y a Ricardo Gallardo Cardona en busca de la gubernatura de San Luis Potosí. Lo que no está en mi imaginación es el cómo le van a hacer para que los dos -cada uno por su lado- logren pasar esa pista con obstáculos que se levantan en el fuero interno de los partidos en alianza.

Los procesos internos de los partidos no se anulan con la alianza, pero el resultado de cada uno debe ser en favor del mismo hombre. De ahí que en el próximo mes y medio veremos la primera etapa de un proceso de seis años de confrontas, pleitos, censuras, críticas, tal vez amenazas cumplidas de cárcel, y un largo etcétera, para todo lo cual debiéramos estar preparados.

La polarización que hoy vemos en el país se agudizará en San Luis si los contrincantes mencionados se dedican a tirarse con toda clase de objetos y en los momentos menos esperados. Con tiempo se han asomado los prosélitos de Xavier y de Ricardo para lanzar sendos presagios si cualquiera de los dos se hace del palacio de gobierno el año próximo.

Las dos alianzas se alistan para cualquier contingencia. Mi imaginación me conduce al sitio de dos personajes que buscan el poder para calmar sus ansias, pero las alianzas tienen otras opciones. La cuota de candidatos a gobernador en cada uno de los 15 estados que tendrán elecciones en ese nivel ha de ser de cuando menos 7 mujeres. Por eso los partidos aliados han dejado ver a cuando menos una dama entre sus listas de aspirantes. Sonia Mendoza Díaz en el PAN, Mónica Liliana Rangel Martínez en el PRI, Guadalupe Almaguer en el PRD.

Del otro lado, Francisca Reséndiz Lara por Morena, y Yolanda Cepeda Echavarría ya convenció a Ricardo Gallardo que sus ansias de poder son muchas, aunque no tenga con qué respaldarlas. Luego de darse una vuelta por la secretaría general del PRI, ahora busca cargo por el Partido Verde.

En caso de que la alianza encabezada por Morena no dé los resultados esperados, seguramente le quedará espacio a Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien al renunciar a su cargo en el tribunal de lo contencioso administrativo dio a conocer que es viejo amigo del presidente López Obrador, amistad que no se terminó cuando se negó a acompañarlo en su campaña. Caco mandó a sus huestes al CEEPAC para protestar e impedir el registro de la alianza entre Morena y el Verde, con lo que Gallardo estaría en la contienda con más posibilidades de gane. Si Gallardo comprueba que hubo intromisión del Secretario General de Gobierno, esto se complicará, ya lo verán.

Así las cosas, y pese a que la intuición marca que Xavier Nava y Ricardo Gallardo estarán en la boleta electoral, no hay un soporte firme en ambos casos. Eso le quitará calor a la contienda electoral, pero nos ahorrará días de escándalo, griterío, bloqueo de avenidas y calles, plantones, así como una prolongada y estruendosa mentada de madre.

DE LA CENSURA, NI TRUMP SE ESCAPA

Casi del mismo modo que los medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión e internet) reclaman respeto entero a la libre expresión de las ideas y la transmisión de información a sus audiencias, se ha querido bosquejar una reclamación a los medios para garantizar que los personajes públicos envíen mensajes cuyo sustento es dudoso o falso, a partir del bloqueo a la conferencia de prensa que ofrecía el presidente de los Estados Unidos con relación al proceso electoral que, hasta hoy, tiene perdido.

La decisión de suspender la transmisión de una conferencia de prensa del presidente estadounidense porque sus declaraciones no se ciñen a la verdad, nunca será fácil, pero hay que explicarla. Hay reglas no escritas en el periodismo porque forman parte de esa capa de subjetividades que tratan de normar nuestras conductas. Nos colocamos en un área de elasticidades que a veces abarcan y aprietan, en otras, son suaves y permisibles.

Primero, se trata de dos entidades distintas entre sí, pero vinculadas por el mutuo interés de transmitir mensajes destinados a un público sin rostro para producir reacciones de naturaleza y magnitud difíciles de precisar. Si el periodismo tiene el interés supremo de informar con imparcialidad, también tiene la obligación de opinar para orientar y, entonces, formar tendencias.

El periodismo extrae información del poder público para entregarla sin tamices a los receptores, pero ha de nutrir y perfilar su análisis -de esa información- con base en los valores que unen a la sociedad en busca de mejores estadios de vida. Informa con respaldo en el gobierno, opina con el respaldo de la sociedad.

El periodismo nos permite conocernos mejor. Es el sistema sanguíneo de la sociedad cuando informa, es el sistema linfático cuando opina. La información nos nutre, la opinión nos defiende.

Cancelar y cortar la transmisión de una conferencia de prensa porque quien la ofrece no respalda sus dichos es una decisión difícil porque ningún medio asume con la transmisión la responsabilidad de lo transmitido. Si el presidente Trump hace una declaración como candidato, en ese carácter debe analizarse lo declarado. Habló el candidato pues.

Sucede algo distinto en México cuando el presidente López Obrador declara en sus conferencias como jefe de Estado, no como candidato porque no lo es, aunque a veces habla como si lo fuera. Sus declaraciones mañaneras tienen valor informativo de interés para todos los mexicanos, sin importar los partidos. Sin embargo, cuando los medios analizan sus declaraciones y expresan sus desacuerdos generan en el mandatario reacciones contrarias y expresiones eventualmente ofensivas por descalificadoras.

Los periodistas pisamos sobre áreas conceptuales todos los días. Somos imparciales al informar, pero pensamos, sentimos, reaccionamos igual que nuestras audiencias cuando la información nos provoca una opinión. El día que eso no suceda, algo raro nos estará pasando. ¿Usted qué piensa?

EL COTARRO POLÍTICO

Por todas las calles de la ciudad se va a encontrar usted con canales abiertos en el pavimento que la gente supone fueron abiertos por contratistas de empresas que necesitan una red de cables, tuberías delgadas para llevar lo que sea de un lado a otro de la calle. Esos canales se dejaron abiertos y con el paso de los días y las semanas se convirtieron en baches largos de lado a lado y el tránsito vehicular se hace lento. Son dejados así porque quienes los abren se burlan de las disposiciones del ayuntamiento de la capital y se hacen pendejos para no reparar el pavimento. Esta es la causa del 90 por ciento del estado deplorable en que se encuentran nuestras calles y avenidas. Pero yo no sé a qué se dedican los güevones inspectores municipales. Algo debe dejarles la simulación con que pasan por la vía pública… El gobernador Juan Manuel Carreras López llamó al orden a todos los actores políticos que intervienen en el proceso electoral a fin de proteger la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, pero también a demostrar que somos una sociedad civilizada que no estorba el desarrollo económico a través de las inversiones que el año próximo se aplicarán en el ramo industrial en la zona metropolitana de la capital… Ayer anduvieron por acá el diputado Gerardo Fernández Noroña y Adrián Esper Cárdenas -éste, alcalde de Ciudad Valles y aspirante a gobernador- para ofrecer una conferencia de prensa de la que se da cuenta en estas mismas páginas… Xavier Azuara Zúñiga propuso el jueves en San Lázaro que mil millones de pesos que se destinarían al tren maya el año próximo, se transfieran a los programas emergentes de salud. Pero en la madrugada le dieron “madruguete” y no prosperó… El Fiscal General del Estado, Federico Arturo Garza Herrera, rindió ayer su informe anual de actividades que resumió en tres puntos relevantes: 1.- la creación del Consejo Consultivo Juvenil de Participación en Procuración de Justicia. 2.- Se detuvo a 815 personas, se desarticularon 12 bandas y 32 objetivos criminales fueron arrestados. 3.- Agradeció al personal que durante esta contingencia sanitaria ha prestado sus servicios sin faltar… Hasta ayer, ningún diputado había solicitado licencia para dejar el cargo y buscar una nominación por sus respectivos partidos. Se espera que Sonia Mendoza lo haga, pero no quiere precipitarse… Impactante es la imagen del terrible Manolo con cubrebocas negro, gafas oscuras y boina vasca. Los dejo… HASTA LA PRÓXIMA

