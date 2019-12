Por si no lo tienes

El año que se va importa, pero importa más el que llega

Si el 2019 ha sido un año de claros y oscuros muy contrastados, quisiéramos que el 2020 fuera más luminoso en todos los términos para regresar a los niveles de desarrollo que hemos visto bajar sin motivo ni razón justificables.

Para eliminar la corrupción en México no es necesario aplicar criterios de “austeridad” suspendiendo inversiones, programas y trabajos o acciones que fueron creados para beneficio de muchos, sino aplicar la ley sin miramientos y sin contradicciones porque, al tiempo que se habla de luchar contra la impunidad se prepara una ley de amnistía que la legaliza y la desaparece en una forma muy curiosa de ver y hacer las cosas.

En este estira y afloja, hay todavía unas pocas esperanzas de innovación benéfica para las mayorías, de que el gobierno federal retome el ritmo, corrija lo que está mal y asuma con criterios responsables que no se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. No nos importa que el gobierno ahorre o deje de gastar sino que lo haga bien y sin pillerías. En eso estamos de acuerdo un elevado porcentaje de mexicanos con el presidente López Obrador. Si cada peso captado fiscalmente se reorienta y gasta bien, podríamos avanzar, pero ninguna posibilidad se avizora cuando solamente se anuncian recortes a presupuestos y se disminuyen partidas que corresponden a salud, educación, etcétera, sin decir por qué.

Por incapacidad, no se profundizan las investigaciones para corregir las malas prácticas, tampoco se descubre a quienes malgastaron en el pasado reciente. La salida más fácil y práctica es señalar el error y suspender los programas de los que se desvió dinero tanto federal como estatal en varias entidades del país. Junto con la reestructura del gasto, la estrategia del mecanismo de seguridad pública en el país es una necesidad imperiosa de atender. Los anuncios en materia de seguridad apuntan a correcciones importantes que deben sentirse en el curso de 2020.

En el ámbito de la comunicación no es necesario negar lo que no se hace. El desacuerdo con las decisiones de gobierno expresado de mil formas por los periodistas en cada estado del país, no crea una corriente ideológica contraria al régimen federal sino que expresa la preocupación de todos porque se castigue a quien se tenga que castigar, se corrija lo que deba enderezarse, pero no suspender la presencia federal en estados y municipios porque se percibe entonces una injusticia.

Y SI SE MUEVEN ¿QUÉ PASA?

La justicia electoral no siempre implica la suspensión de derechos civiles de aquellos personajes que involuntaria o voluntariamente se adelantan en el juego promocional de sus figuras con miras a procesos electorales como el del 2021. El impacto se encamina por otros senderos más relacionados con el crédito y la confiabilidad de un personaje que puede ser acusado de tramposo al violar una o dos disposiciones de la Ley Electoral.

Reza un boletín del Partido Verde Ecologista de México, que su vocero “Alejandro García Moreno dio a conocer que el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) encontró elementos suficientes para dar entrada a la denuncia que presentó en contra del alcalde de San Luis Potosí, Francisco Xavier Nava Palacios, por promocionar su imagen con recursos y en un inmueble público” y da detalles del asunto.

Ya sabemos todos que la guerra del desprestigio supera todas las regulaciones posibles en una lucha libre a tres caídas. Se vale desde piquete de ojos hasta sacada de lengua. Nada más que acá la urracarrana no tiene estilo ni forma.

Digo entonces que una es la admisión de la denuncia. Otra la comprobación de la denuncia y luego la sanción. De parte del alcalde hay también algunas denuncias que no esconden el sentido político con que se hicieron. No le hace que la administración municipal ande patas arriba y que le hayan jaqueado una cuenta al Interapas por lo que perdió un millón de pesillos. Estos ya agarraron pleito y quizá lo quieran resolver en las urnas. Si para entonces el CEEPAC no ha resuelto los procesos, la elección ocurrirá en un ambiente de tensión y probablemente de escándalos. A ver si no los mandan con su música a otra parte.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras López, supervisó ayer el Centro de Justicia para las Mujeres, cuyo edificio en construcción concentrará la atención de dependencias como la Procuraduría de protección a niños, niñas y adolescentes (PPNNA), la Defensoría Pública y el C5i2 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)… Señaló que este nuevo espacio estará concluido en el 2020, y su construcción considera aspectos importantes para la adecuada atención de las mujeres potosinas, como son, asesoría jurídica, atención psicológica, área lúdica, estancia transitoria, así como servicio para facilitar su empoderamiento social y económico. Este nuevo centro se realiza con una inversión de más 20 millones pesos, autorizados por Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CONAVIM) para cubrir las características y lineamientos requeridos por el modelo arquitectónico de los CJM… Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, informó que, a través de la Dirección General de Planeación y Presupuesto, la dependencia implementa diversas capacitaciones con el objetivo de optimizar la ejecución de presupuestos de los entes públicos y con ello garantizar el desarrollo social y económico de la entidad… Feliz Año 2020 para todos les deseamos el terrible Manolo y un servidor… HASTA LA PRÓXIMA

