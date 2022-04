Retroalimentación o reculeo

Si algo está equivocado, hay qué borrarlo si algo hay de acertado, hay qué retomarlo

EXISTE ABISMAL DIFERENCIA entre ambos vocablos motivo de nuestro título en la presente columna: retroalimentar, analizar los hechos para tomar de el lo que salió bien o buscar dónde, cuándo y por qué salió algo mal. Volver a rebuscar las fallas para así componer los errores corrigiendo todo o en parte sus secuencias; es decir, buscar los equívocos retomando lo hecho; el reculeo es lo contrario, si es volver atrás pero para eliminar por completo lo dicho o lo hecho sustituyéndolo por otra cosa y sólo diciendo ¡perdón me equivoqué!

¿PORQUE DEL TÍTULO columnístico de hoy?, simplemente porque aparte de qué vamos a señalar puntos que la Sep federal ya dijo, lo que se está haciendo y se va a seguir retomando las clases presenciales en el último trimestre del año lectivo 2021-2022 a partir de hoy lunes, es aplicar el proceso de retroalimentación pedagógica en la que el docente analiza el nivel en que van sus alumnos. Ya se ha dicho, por diversas fuentes, organismos y dependencias que rezago educativo es fantasmagóricamente elevado por efectos de la pandemia; no son dos años de retraso en la enseñanza si no a ellos hay que agregar otros tanto o más que ya se llevaba.

El maestro en todos los niveles está RETROALIMENTANDO y en ello va implícito el eliminar los equívocos, es decir tiene que recular.

POR LO PRONTO retroalimentemos algo sumamente importante que se gesta en las fauces de la Sep federal: otra ¡REFORMA EDUCATIVA!, si amable lector de estas columnas ¡otra reforma! pero ahora dirigida a eliminar TODAS, dije todas, las anteriores, desde las foxianas, las peñanietistas y por ende las empezadas por el obradorismo. Es decir, se trata de RECULAR y quitar todo vestigio de lo que todavía está aplicándose, pese a la herencia maldita, esta si herencia maldita pero de la pandemia, no de la otra mafufada.

La REFORMA SERÁ CURRICULAR totalmente según los planes maquiavélicos de Delfina y su Sep; esto equivale a que planes, programas, estrategias, proyectos, etc., de cada asignatura será totalmente (no creo) transformado en cada CURRÍCULA y así no habrá separación de las lecciones de asignatura buscando que en un solo bloque se vean otras áreas. SEÑORES MAESTROS eso se le llama GLOBALIZACIÓN y eso ya lo aplicaba yo hace 40 años.

BUENO, LA NOTICIA no es nueva ya que salió a la luz hace semanas y según dijo Delfina-SEP federal se trata de “cambiar las asignaturas por CUERPOS FORMATIVOS (sic) mismos que aún no están definidos aunque lo que se trata es de RECULAR para eliminar lo de “sexenios anteriores” que, según díceres del que le dije, sólo dejaron cochinero en la enseñanza (re sic). Por lo pronto, lo bueno de este proyecto, lo cual es, trecho y burlón es que está señalado para aplicarse HASTA EL CICLO 2022-2023 y ellos todavía le arrastra faltando aún ver lo que las encuestas regionales dijeron sobre los libros de texto ¡otra mafufada presidencial!

NOTITAS APARTE.- Se acabaron las vacaciones y no queda más que darle duro al tercio que falta. Entra mayo con ello la esperanza de qué el bono del Día Del Maestro crezca.

- El pliego de peticiones presentado al que le dije a nivel nacional regirá los destinos del que se presentó al Pollo a nivel estatal; la 26 federal y la 52 estatal esperan con ansia la contesta.- Buenas fiestas querido Gallardo, buenas fiestas querido Galindo ¿de dónde sacaron lana?- A darle duro Don Carlos-Sege y Chogono-Seer les quedan tres meses para justificar.

- A propósito si la Sege debe más de 5 mil millones, ¿cuantos debe el Seer?- Hay un libro magnífico de minas de San Luis en él sólo se menciona un sitio con yacimiento de LITIO, Villa de Ramos.

Anexo 1.- No hay ceremonias cívicas en la Sege, educación básica suspende.

Anexo 2.- Por lo pronto no hay cambio de planes hasta el nuevo ciclo.