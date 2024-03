Prisma | Reapareció Chávez, ahora con Xóchitl

Cómo reponer ingreso de las ladrilleras

GUADALCÁZAR AVANZA.- El Poder Ejecutivo del Estado emprendió la rehabilitación de la carretera Buenavista-El Quelital, en Guadalcázar, con una inversión de 17.2 millones de pesos, que brindará una mejor conectividad y movilidad a cerca de mil habitantes de varias comunidades como El Quelital, La Hincada y Buenavista, San Antonio de Trojes, San Rafael, Cerros Blancos y Gavilán.

PVEM Y CLAUDIA.- La dirigencia, militancia y candidatas y candidatos del PVEM darán la bienvenida a la abanderada presidencial Claudia Sheinbaum que tendrá una gira en Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona; y la acompañarán en estos eventos y habrá un acercamiento con la candidata al Senado, Ruth González Silva, y los candidatos a diputados federales.

DE NUEVO EN CASA.- Tras larga ausencia, reaparece Fernando Chávez Méndez quien en la administración capitalina arrancó con todo y de pronto ¡zaz! desapareció. Hoy vuelve a tierras potosinas como delegado, ni más ni menos que de Xóchitl Gálvez, designado por la propia candidata. Un reto grande que causará sorpresa a algunos y comezón a otros. Al tiempo.

COALICIÓN FIRME.- Mientras se caen los acuerdos de candidaturas de la oposición en varios municipios, la coalición “Sigamos Haciendo Historia en San Luis Potosí”, integrada por el PVEM, Morena y PT, se mantiene unida y fuerte, y lo va a constatar Claudia Sheinbaum; lo que no tiene eco es la ambición frustrada de Leonel Serrato de no haber sido designado candidato a la alcaldía y llama a votar en contra de los aliados que lo hicieron candidato hace tres años, no tiene memoria y desconoce la gratitud.

ROSA ICELA.- La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Icela Rodríguez, respaldó a las autoridades de San Luis Potosí para continuar con la mejora de la reducción delictiva y las acciones para fortalecer la protección de las familias al sostener una reunión de trabajo vía zoom con diversos secretarios de seguridad del país; también se revisaron los mecanismos de seguimiento a la víspera del llamado 8M.

EXIGEN.- Habitantes de la colonia Julián Carrillo, cerraron la avenida Constitución para reclamar a las autoridades capitalinas, el retraso de la rehabilitación integral de esta vialidad, llevan dos meses esperando a que terminen un trabajo, del que les prometieron estaría en dos semanas.

GRAN DILEMA.- En Soledad de Graciano Sánchez actualmente no operan ladrilleras, derivado de acercamientos entre autoridades municipales y los propios productores, sin embargo, la dirección de Ecología municipal afirmó que al ser una actividad artesanal y una fuente de ingreso para muchas familias, debe haber consensos y análisis profundos que contemple todas las aristas de intervención.

INSEGURIDAD.- A veces resulta inexplicable que vecinos de tal sector de la ciudad exijan seguridad, cuando es una obligación de las autoridades; en el Barrio de San Juan de Guadalupe sufren por desatención: robos y asaltos, un pirómano y ahora un tipo que tortura perros comunitarios.

QUE NO LOS QUEMEN.- Mal se vieron el gobierno estatal y el municipal que este martes quisieron evitar que se hiciera pública la denuncia de comerciantes de Carranza que viven asalto tras asalto; primero una patrulla de la Guardia Civil se apostó con tres oficiales con armas largas fuera del lugar donde sería la rueda de prensa, y durante ella, policías municipales ingresaron al lugar para tomar nota de lo que se decía.

ANDAMOS MAL.- No todos los comerciantes que han sufrido asaltos en Carranza se presentaron a la rueda de prensa donde se hizo la denuncia pública, no sólo por miedo a los delincuentes, sino también a los policías que luego se ensañan con ellos o sus proveedores por exhibir que hacen mal su trabajo.

ORA RESULTA.- Dicen que no hay nada peor en esta vida que ser malagradecido y en la política hay muchos ejemplos, uno de ellos es el notario Leonel Serrato, que la única candidatura en su vida a la alcaldía de la capital se la dio el PVEM y ahora, despotrica contra ese partido al que pide mandar “al basurero de la historia” y se lanza contra sus ex compañeros de gabinete y aliados políticos, que lo apoyaron cuando tuvo la única chamba importante de su existencia.

¿Y LA ENCUESTA?- Dicen Leonel Serrato y Gabino Morales que ellos “ganaron las encuestas” y el primero debería ser candidato a la alcaldía y el segundo al Senado, pero ninguno muestra las famosas encuestas en las que escudan su fracaso y falta de respaldo de la dirigencia de Morena.

TRABAJO EN TIEMPOS ELECTORALES.- Desde el Poder Ejecutivo hay indicaciones de no bajar el ritmo de trabajo ni las acciones durante el periodo de campañas; como parte de esa labor, el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez que está al pendiente de la gobernabilidad y operatividad en acciones precisas como los programas de sequía y, en días pasados de prevención de incendios forestales. Ya encabezó las primeras reuniones en la zona huasteca y seguirán en la media y el altiplano.