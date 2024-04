Prisma | Hace el bien pero... falta la higiene

Lluvia de beneficios a la Huasteca

PERROS.- De la colonia San Felipe, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, reportan que hay un vecino que atiende a perros en situación de calle, que se acercan para que los alimente y les quite la sed. No hay problema con eso, pero lo que sí es que no recoge sus heces y, ahora con el calor, es insoportable el olor y no se diga el problema de salud. Ello ocurre en la calle Real de Catorce.

RGC EN TAMPACÁN.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizó una gira por la Huasteca, estuvo en Tampacán para iniciar la rehabilitación de una Unidad Deportiva que contará con campos deportivos, canchas, sanitarios, área de juegos para niñas y niños, y zona de mascotas; y puso en marcha la rehabilitación del camino El Hulero-Chimimexco.

FALTA DE QUÓRUM.- Muy lamentable que ayer la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, tuviera que suspender una reunión de trabajo por el penoso hecho de que no se logró el quórum que se requiere, pues solo asistieron los diputados del PVEM, Martha Patricia Aradillas y Emilio Eduardo Briones; mientras que los que “brillaron” pero por su ausencia fueron: José Antonio Lorca, Liliana Flores y Cruz Felipe Fragoso. En fin, esperemos que no se haga costumbre.

UNIDAD EN AXTLA.- En el municipio de Axtla de Terrazas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona también dio el banderazo de construcción de una Unidad Deportiva muy completa con canchas de futbol, handball y basquetbol techada, entre otros espacios para adultos e infantes que les permitirá tener una vida más saludable; la inversión es de 13 millones de pesos.

CAMINOS DE XILITLA.- En Xilitla, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio inicio a los trabajos de rehabilitación del camino La Herradura-Pitzoatl, con concreto hidráulico y una inversión superior de 38 millones de pesos; y entregó renovado el camino Xilitla-Apetzco, con el que se beneficiaron más de 10 comunidades y se potencia la actividad turística de este municipio.

DICEN.- Fuentes extra oficiales han informado que el alcalde capitalino pedirá licencia hoy jueves por la tarde ante cabildo, para dar comienzo a su campaña para contender nuevamente por la alcaldía de la capital. Ojalá los regidores elijan el perfil más idóneo para que continúe con el trabajo que se tiene que hacer dentro del municipio de SLP.

RUTH AL FRENTE.- De acuerdo con una encuesta de Mitofsky sobre la elección del Senado, realizada en todo el estado a fines de marzo, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva, va a la cabeza de las preferencias ciudadanas con el 39.1; y supera con holgura a las candidatas de Morena, PRIAN-PRD, PT y MC.

DE NUEVO.- Se confirmaron cambios en la dirección de seguridad pública de Soledad. Llega de nueva cuenta Jorge Ramírez Leyva, quien es querido y respetado por la tropa, además de que conoce el municipio a lo largo y ancho, por lo que pinta a que habrá mejores resultados para los soledenses. En Fuerzas municipales dicen que el encargado por ahora es el oficial José Juan Sierra López, quien ya estuvo como responsable en otra administración.

A DÓNDE VA.- A quien ya no localizaron fue a Edgar Mar del Ángel, extitular de la seguridad en el municipio soledense; tampoco se sabe con exactitud a dónde va, muchos dicen que con su salida la corporación respirará tranquilidad, pues los maltratos eran el pan de cada día.

DESAZOLVE.- El Interapas anunció que luego de la jornada de limpieza que dejó funcionando la línea de drenaje de la avenida Vasco de Quiroga, entre las colonias Industrial Aviación y Retornos. De esta línea de drenaje se sacaron cantidades importantes de basura así como restos de materiales de construcción que taponeaban el correcto flujo del agua.

¿REGRESA “EL CHIQUIS”?- Con la sorpresiva licencia del diputado Emilio Briones al cargo de diputado, todo parece indicar que el propietario José Luis Fernández regresará a la curul pero entonces ¿dejará la candidatura a la diputación federal? Pues no puede ser diputado local en funciones y candidato a otro cargo al mismo tiempo. Hasta el 19 de abril se pueden hacer cambios en el CEEPAC.

SIN LLENADERA.- Solamente una candidata a diputada federal de la coalición Fuerza y Corazón por Mexico ha pedido que el Estado le pague su seguridad personal, más que nada para seguir la costumbre de traer guaruras pero ahora pagados por los impuestos de todos.

AVANZA AV. CFE.- Fueron concluidos los trabajos de construcción del paso a desnivel en la avenida CFE, realizado con inversión del Grupo Acerero, por lo que se abrió la circulación vehicular en el tramo entre el Eje 122 y 124.

MINIMIZAN.- Ora resulta que desde la vocería estatal de seguridad se negó que el grupo de buscadoras interceptado por una célula del crimen organizado en Tamuín haya sido agredido con disparos de arma de fuego; la versión oficial es que “solo infligieron agresiones verbales al colectivo cuando realizaban tareas de búsqueda”; la FGE abrió una carpeta de investigación para conocer las causas de la agresión, sea cual fuere.

PELIGROSO.- Tal como se comentó en esta columna, los topes recién colocados en la avenida Mariano Jiménez -en diversas intersecciones- no aplicaban al ser esta una vía de preferencia (no rápida), extrañamente han comenzado a desaparecer, o los quitaron o así de mal los colocaron.