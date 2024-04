ARRANCAN.- No hay plazo que no se cumpla y hoy arrancan las campañas locales por 58 presidencias municipales y 27 diputaciones locales; no hay que esperar grandes propuestas porque cada tres años es lo mismo, nada más que con palabras y actores distintos, nada más hay que pedirles propuestas, debates de altura y que no salgan con dimes y diretes o trampitas. Ah, y que se lleven su basura cuando acaben las campañas.

VENTAJA.- En las reformas a la Ley Electoral para el próximo proceso, debería analizarse la propuesta de prohibir la participación de funcionarios públicos que manejen programas sociales, que hacen obras o que entreguen algún tipo de beneficio económico o en especie a los ciudadanos, pues es evidente que eso lo usarán en la campaña para “cobrar el favor” y representa una ventaja chapucera.

ARRANCA SONIA.- La candidata del PVEM, Morena y PT a la alcaldía capitalina, Sonia Mendoza Díaz, iniciará hoy su campaña en las instalaciones de la Fenapo a las 6:30 de la tarde, por su experiencia, visión y cercanía con la gente está perfilada para ganar la elección con propuestas viables y retomar el rumbo de progreso de la ciudad y el bienestar para las familias potosinas.

NAVARRO EN SOLEDAD.- Juan Manuel Navarro, candidato del PVEM a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, arrancó su campaña como puntero de la elección en la madrugada de este sábado en la colonia Quintas de la Hacienda con toda la cúpula del partido y respaldado por la candidata al Senado, Ruth González Silva y los demás candidatos a diputados locales y federales.

CERTEZA.- El Ayuntamiento de San Luis Potosí ya se encuentra en el proceso de entrega - recepción de la administración municipal, tras el nombramiento de Alexandra Daniela Cid González como alcaldesa interina. Ya comenzaron las reuniones con el gabinete legal y los equipos de trabajo, a fin de garantizar que el gobierno municipal seguirá trabajando sin interrupciones, dando atención a las necesidades de los potosinos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

AGUA PARA CATORCE.- Luego de brindar apoyo educativo y turístico al Pueblo Mágico de Real de Catorce, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció un plan de infraestructura hidráulica que garantice el abastecimiento de agua para las familias y se brinde un mejor servicio a los miles de turistas que llegan cada fin de semana.

BRYNDIS EN EL TANGAMANGA.- Este sábado por la noche se presentará el grupo Bryndis en el renovado Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, para celebrar su 40 aniversario y compartir sus éxitos con sus seguidores de antaño y con las nuevas generaciones, como parte de una serie de eventos en este teatro para promover los valores artísticos de San Luis Potosí.

CULPABLE.- En reciente entrevista, la alcaldesa interina de Soledad, Araceli Martínez, reprochó que Interapas retrase la emisión de dictámenes de factibilidad para la autorización de más vivienda y otros proyectos inmobiliarios en el municipio, además de no mostrar voluntad para consensuar soluciones a la crisis del agua.

ABIERTA.- Actualmente, 35 jóvenes hombres y mujeres están en proceso de integrarse de manera formal a la Policía Municipal de Soledad, para preservar la integridad y dar seguridad en las calles; no obstante, la convocatoria sigue abierta pues la meta es de sumar a más de 100 nuevos agentes.

MANIFESTACIÓN.- Tiene muchos días una manifestación en la Plaza de Armas, ya sacaron el anafre y hasta se quedan a pernoctar. Además, pusieron mercado ambulante y nadie los regaña por la suciedad que están dejando. Muy mala imagen.

PASARELA.- Muchos aspirantes a diputaciones federales y locales se pasearon el viernes por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, todos relacionados con el Partido Verde. ¿A qué irían?

A CUIDARSE.- Entre el 12 y el 18 de abril, 78 personas presentaron enfermedad diarreica aguda (EDAS), en un rango de edad de los 0 a los 89 años, 53 son mujeres y 25 hombres. No se registraron golpes de calor ni casos de deshidratación esta semana. Se recomienda a la población beber abundantes líquidos, no automedicarse y acudir a recibir atención médica si presenta alguno de estos síntomas: evacuaciones líquidas abundantes, vómito, dolor abdominal que puede ir acompañado de calambres, náusea y dolor de cabeza, requiriendo atención especial niñas y niños menores de cinco años y personas adultas mayores.