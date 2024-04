Caifanes llenó de rock a sus fans en concierto en el Domo

Y llegó la noche de sábado, día glorioso para los amantes del rock, puesto que se presentó Caifanes, una de las bandas más influyente e innovadora, quien desde 1987 nació triunfadora, la cita fue en el majestuoso Domo de la Feria Nacional Potosina.

Desde temprana hora comenzaron a llegar los fans, unos cinco mil autos llenaron las áreas de estacionamiento y desde ahí se vio que sería una noche espléndida, porque hubo quienes dijeron, ups “parece que ya comenzó la feria”, ante el poder de convocatoria de la agrupación.

El recinto se observó pletórico, de cabecitas blancas y otras afeitadas de adultos, jóvenes, y familias completas acudieron a entonar y disfrutar de los temas y de su grupo favorito; a las 21:30 horas aparecieron en el escenario los cinco músicos liderados por Saúl Hernández y el grito de emoción retumbó en el recinto.

Caifanes comenzó el recorrido por todos sus éxitos como: Para que no digas que no pienso en ti, No dejes que, Para que nadie te haga daño, Los Dioses ocultos, Mátenme porque me muero, Nubes, Afuera, Viento.

Para en su momento dirigirse al público y decir que en este mundo, necesitamos más hombres y menos machos, como los que están aquí, que amen a sus familias, a sus mujeres y a sus hijos; también le hizo un reconocimiento a la mujer de quien dijo “La mujer es un ser lleno de dignidad, fuerza, y humanidad”.

Luego se dirigió a las chiquitas y chiquitos, les mandó abrazo y beso a niñas y niños y les dijo que sueñen y que lleguen muy lejos en sus vidas.

Luego dio paso a un video con la canción Sin Miedo, de Vivir Quitana, quien hace alusión a los feminicidios, y la agrupación se pronunció por ni una más.

El grupo se vio como en sus mejores tiempos, con un excelente sonido, un juego de luces inteligentes, impresionante en colores rojo, azul y blanco, y en su oportunidad el líder de la banda haciendo alusión a una de sus canciones dijo, “firme como El Sol…”.

Lució una estupenda cachucha, vistió al inicio chamarra en color plata, luego se cambió de playera tres veces, la última impresionante con la imagen de Blue Demon, también portó 3 cadenas al cuello, una con un cristo, tatuajes en ambos brazos y manos, anillos en la mano derecha y pulseras en la izquierda, todo un personaje del rock mexicano.

Los músicos dieron cátedra con los instrumentos, una gran demostración del baterista, del saxofón, del órgano y por supuesto Saúl con la guitarra, para beneplácito de los presentes

Al cumplir las dos horas del concierto se despidieron ante el gritó eufórico de ¡otra, otra, otra!, para salir nuevamente y entonar Te lo Pido por Favor, con la imagen gigantesca de su autor Juan Gabriel y siguieron con la Negra Tomasa, y las diez mil almas presentes se pararon para bailar y corear la canción.

Y luego de más de 2 horas con 30 minutos de concierto terminaron su presentación con el fondo musical de la canción de John Lennon, Imagina; Saúl, antes de irse besó tierras potosinas en el escenario, sin lugar a dudas todo un acontecimiento se vivió en esta ciudad.

Cabe hacer mención que antes de entrar al coloso de los artistas, saludamos al talentoso y activo empresario Andrés Amparán quien con su donde gente atendió a la prensa y se le vio feliz porque hasta esa noche este fue el evento del año, un concierto que cumplió con las expectativas.