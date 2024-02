Opinión | ¿En qué mundo estamos?

En un mundo tan polarizado como el que estamos viviendo y en un país casi caótico donde todo pasa y nada pasa, se pregunta uno, ¿qué en realidad está pasando?

Pues entre paros de taxistas y transportistas en diferentes partes del país, deficiencias en el manejo de las aduanas y cambios constitucionales, pareciese que estamos sostenidos entre puntillas y por obra y gracia del espíritu santo, pues la verdad y por muchos datos que se tengan o no se tengan o sean otros datos, la violencia, la lentitud y los retrasos que se viven en todos los ámbitos es una realidad, tan realidad como que el estímulo fiscal a la gasolina magna y diésel se redujeron por Hacienda y que la deserción escolar universitaria sigue aumentando y sus causas son la falta de recursos económicos y pareciese que como mexicanos estuviésemos predestinados a evitar un plan de salvación para actuar correctamente y salvar a Mèxico del caos consuetudinario, debemos participar en concientizarnos como ciudadanos pues no creo en la predestinación como la fatalidad de que esto te tocó y ni modo, porque tú ciudadano, eliges y construyes o destruyes la familia que quieres, el país que quieres, el vecindario que quieres y la vida que quieres, nadie puede decidirla por ti, si tú actúas con conciencia o si eliges no actuar o actuar inconscientemente y ver la fatalidad como realidad, no tenemos salvación; recuerda que Dios elige a quienes quiere apoyar siempre y cuando ellos se decidan a actuar correctamente para así ayudar a su entorno.

No hay duda que el mundo requiere atención por lo que recomiendo tres cosas: la primera es tomar las cosas con calma, la segunda cosa es que como mexicanos no vayamos a hacer ninguna locura y la tercera es que actúe, ojalá se tome esto que le estoy recetando por una semana y lo tome muy en serio durante un mes o durante estos meses que deben ser de reflexión para lograr un camino diferente que nos lleve a La Paz absoluta, a la confianza absoluta y al bienestar absoluto. Si en este lapso de tiempo Ud. nota que la cosa no mejora, vuelva a analizar qué está usted haciendo por su país, su familia , su entorno y usted mismo, vea qué otra cosa puede hacer para ir al doctor de su realidad para tomar el remedio de la enfermedad. Debemos evitar que lo que estamos viviendo degenere en otra cosa peor, porque entonces sí que la cosa se pondría más difícil, si aún no entiendes qué es la cosa que se puede asomar, asómate antes para no permitir que ésta, altere su vida por no tomar elecciones sabias, si no, pasaremos a otra cosa de las cosas de la vida, recuerda que, en tiempos de soledad, dificultad o sequía, si no llueve y las cosas mueren y todo parece perdido por tu indolencia, no llores tarde, ponte a clavar las zanjas pensando y creyendo que la lluvia vendrá y tú estás haciendo posible que llueva.

Recuerda que la percepción de lo que pasa y los hechos que pasan son completamente diferentes para cada persona, lo único cierto es que nosotros siempre buscamos el sentido de la vIda, sin él, no hay futuro, nI pasado, únicamente existe el presente, por lo que en estas elecciones salgamos a votar pensando que nuestra decisión del presente creará nuestro futuro. Mientras nos ocupamos de vivir y creamos nuestra felicidad yo espero tus comentarios, agradeciendo tu presencia.