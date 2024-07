Normal, repunte de casos de covid-19 en SLP: Andreu Comas

Aunque hay quienes aseguran que las nuevas variantes que hay en el aire sobre coronavirus son más mortíferas, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, aseguran que sólo se trata de una segunda ola anual de esta enfermedad y que la incidencia que estamos viviendo en el mundo entero, tiene que ver con la llegada del verano, que es la época en que se esperaba un aumento de casos, sostuvo Andreu Comas García, catedrático e investigador de la Facultad de Medicina.

Hay preocupación porque a nivel internacional están recomendando más que nunca, utilizar la máscara por la nueva variante de Ómicron que se considera más agresiva, sin embargo el experto en salud menciona que este momento es normal porque la transmisión del Covid-19 en la mayoría de los países tiene dos picos, uno grande en invierno y uno menor en verano, por eso se está viendo este aumento porque con este clima hay pocas horas de luz solar y con la alta humedad se hace más fácil la transmisión.

“Entonces estamos en este pico de que donde claro los números que nos reportan, no son tan fidedignos porque ha cambiado el sistema de muestreo porque se ve que la positividad no es tan agresiva”.´

Algo muy importante, dijo, es que las personas que no se han infectado, que no están vacunadas, son las que tienen mayor probabilidad de hospitalización si recaen en esta enfermedad, esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Mexicano “la mayor cantidad y proporción de hospitalización de niños ocurre en las edades de 1 a 4 años a nivel nacional y de los de 65 años en adelante.

Sobre el uso del cubrebocas, llama a su utilización en caso de estar enfermo de un mal respiratorio “aquí entra la parte social, por un lado, si yo estoy enfermo, no deberé salir.

Tengo que salir, bueno, pero voy a estar con cubrebocas porque si tengo una infección no es bueno, pero en el otro lado de la ecuación y yo soy una persona con alta probabilidad de complicarme por cualquier infección respiratoria y voy a un lugar cerrado con muchas personas, entonces yo tendré que utilizar el cubrebocas.

El estado de San Luis Potosí ha presentado una baja tasa de hospitalización a diferencia de otros lugares del país, por lo que la gente tiene que ser más consciente de los demás “si yo estoy enfermo, debo cuidar a los demás, pero también si yo no estoy enfermo, pero no puedo enfermar y contagiar a por ejemplo a los pequeños, pues también me tengo que cuidar, tenemos que tener esa empatía de cortar la cadena de transmisión”.

Esta segunda ola del verano de Covid aún va a durar un buen tiempo, se pronostican al menos unas seis a diez semanas “es lo que han durado las otras olas y probablemente esta sea una diferente, un poco más prolongada en cuanto a semanas, pero con mucho menor cantidad de casos, porque por las posiciones climáticas que no son invernales y porque no hay la circulación de otros virus respiratorios, estas dos situaciones hacen que de ahora en adelante, los picos invernales sean cortos, pero altos y en este caso también dependerá mucho el clima, pero va a ser digamos una curva más chaparrita pero de mayor duración”.

Para los que están preocupados por la alarma que hay a nivel internacional comentó que se tienen que hacer las pruebas correspondientes y si se tiene cualquier infección respiratoria, se debe tratar de salir con cubrebocas “hay que tener esa responsabilidad porque lo que no se vale, es decir, voy al teatro, a una cena, a ver el abuelito, a ver el recién nacido, es lo que no se vale porque como es abierto a otro bicho”.

Farmacéuticas reportan alza en venta de antigripales

El aumento de contagios de Covid-19 no ha generado un alza en la compra de vacunas, pero sí de antigripales y otros medicamentos relacionados con los síntomas que genera esta enfermedad, señaló Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente del sector Farmacias del Consejo Empresarial Mexicano.

Ramírez Hernández indicó que a pesar de que en las últimas semanas se ha reportado un incremento de contagios de Covid-19 en el país, hasta el momento esto no se ha visto reflejado en un mayor interés de la población por adquirir la vacuna que ya se comercializa en farmacias.

Lo que sí se ha observado, es un incremento inusual en esta temporada, en la venta de medicamentos como antigripales, jarabes para la tos y antibióticos, lo cual relacionó a los síntomas que genera el Covid-19, "sí hemos visto que han incrementado (la ventas), es algo inusual porque en julio y agosto se consumen poco".

El presidente del sector manifestó que comparado con el mes de julio del 2023, este mes se ha incrementado entre un 20 y 30% la venta de medicamentos para enfermedades respiratorias, que si bien es poco al comparar con el alza que se da en el mes de diciembre (al doble), ya es un reflejo del repunte de contagios de Covid-19.

Ramírez Hernández también precisó que hasta ahora, la venta de medicamentos ha sido principalmente para población adulta, lo cual dijo, pudiera deberse a que los menores de edad se encuentran de vacaciones y esto les evita contagios.

En lo que respecta a la venta de cubrebocas y gel antibacterial, recomendados para prevenir contagios, Ramírez Hernández señaló que después de la pandemia se ha mantenido una venta regular de gel antibacterial, misma que se vio ligeramente incrementada en los últimos 15 días.

Mientras que la venta de cubrebocas "ya se había apagado completamente" y también ha comenzado a reactivarse en estos últimos días, pues las personas empiezan a prevenir al saber que aumentan los contagios.

Finalmente, el presidente del sector Farmacias señaló que por ahora se cuenta con suficiente medicamento, y las farmacias comienzan a prepararse para diciembre, que es cuando generalmente escasean debido al aumento de enfermedades respiratorias.

