Opinión | Cuando tiras la toalla

Se dice que cuando tiras la toalla, es señal de rendirse o ya no puedo más, o mi cuerpo no da para más, sin embargo, en ocasiones es bueno tirar la toalla y, sin rendirte, permitirte un espacio de reflexión y relajamiento en el diario acontecer de la vida que se nos pasa en un instante, cuando somos jóvenes no imaginamos que algún día la edad se viene encima, ahí es cuando es válido tirar la toalla más no dejarla en el piso, porque, si no te das por vencido Dios la toma y la coloca otra vez en tus manos mandándote el mensaje de “si crees en ti, aquí estoy” y esta lucha diaria nunca es individual pues con fe, siempre tendrás ese sentimiento que hay alguien que te apoya y protege, soy una creyente de mi ángel de la guarda y sin caer en la creencia de las religiones, si creo que hay un poder superior que siempre nos escucha, la situación es que somos nosotros quienes no le escuchamos y no nos escuchamos creyendo que cuando las situaciones no deseadas llegan son fortuitas sin aceptar que son el resultado de nuestra actitud, actuaciones y decisiones.

Pensamos que el mañana nunca vendrá cuando la realidad es que el mañana está en el hoy, en el aqui y en el ahora, creyendo que aquello que hacemos en este momento carecerá de repercusiones en el mapa de nuestra vida sin percibir que la realidad es, que en el hoy construimos nuestro mañana; si desde jóvenes cuidamos nuestro cuerpo y cambiamos nuestros pensamientos, de adultos y adultos mayores tendremos probabilidades de vivir bien, recordemos que lo que ponemos en nuestra mente permanece en ella y va trazando nuestro destino final y sus resultados. Es en el presente que debemos fomentar una actitud positiva por siempre, recordando que todo lo que somos es polvo en el viento y como tal regresaremos al lugar de origen; imaginémonos viviendo en el mundo ideal que no existe a menos que lo construyas y lo mantengas en tu diario acontecer creando milagros que diariamente aparecen, pues el simple hecho de abrir los ojos cada mañana se puede ver como un milagro u “otro día más” para dejar de ser feliz y no vivir bien, vivimos en el aire permanentemente recordando que todo lo que brilla no es oro pero, para muchos de nosotros es polvo de estrellas ya que no se necesita tener siempre a alguien que nos acompañe si comprendemos que el único amor verdadero es el que nos tenemos a nosotros mismos, el amor de nuestra vida somos nosotros, cuando comprendemos esto y nos encontramos en tiempos de problemas siempre aparece el ángel que necesitamos si le permitimos acercarse.

Aprende a vivir cada día cultivando aquello en lo que crees, cuida el contacto con aquellos que amas y sé selectivo, mantente activo mentalmente y con hábitos saludables, ten propósito de vida y haz valer tus derechos y deberes. Se como algunas ciudades, emocionante, divertido, romántico, vibrante, busca que todos los caminos del amor fluyan hacia ti.

Nunca cambies a tus amigos o familia por el canto de las sirenas, ríe, vive, evita ser autocritico y criticón, nunca dejes entrar enfermedades o vejez en tu mente, busca y crea pensamientos de abundancia y eso atraerás siempre, salud, amor, abundancia, camina como gato por los tejados de la vida sin hacer ruido y se consciente de tus movimientos, comete errores, corrige y si tiras la toalla levántala fomentando tu vida espiritual para que la vida te resulte tan fácil como respirar, recordando que tú estás en ti y yo estoy en mi pero también en ti porque todos somos uno y lo que cada uno hacemos repercute como la armonía de la música en el universo, así que procura armonizar y vivir feliz sin mayores pretensiones que eso, ser feliz, espero que tú como yo lo seamos mientras.

Agradezco tu lectura.

