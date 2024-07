Integran a atleta potosina al programa primero por San Luis

La deportista potosina Ivonne Rodríguez lleva ya varios años practicando diferentes disciplinas como el atletismo, natación, y ahora el triatlón, actividades que le han permitido competir en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional siempre poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto.

Ivonne Rodríguez próximamente participará en el este Triatlón GMC AsTri CDMX 2024 a realizarse el 28 de julio, es por eso que se preparó al más alto nivel con tal de demostrar su calidad en esta competencia en la capital del país.

Cortesía / Primero por San Luis

Y para que se enfoque solamente en lo deportivo, el piloto Ricardo Cordero la integró al programa Primero por San Luis, el cual beneficia a los deportistas para que sigan destacando en cualquiera de las actividades que realicen.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Al respecto, Ivonne Rodríguez agradeció a Ricardo Cordero y su fundación Primero por San Luis, por el apoyo que le han otorgado y destacó que aún existen personas e instituciones que crean en el talento y pasión deportiva de los potosinos.

“Para mí una deportista de 47 años es aún más difícil conseguir apoyo ya que normalmente es difícil que apoyen a un deporte multidisciplinar como este y el rango de edad es un factor que muchas veces es tomado en cuenta. Me he estado preparando arduamente para mi siguiente reto que es el Triatlón CDMX, una competencia que me ha exigido bastante en mi condicionamiento físico y mental y que es la primera vez que participo en él, espero poder obtener los resultados deseados y poder estar dentro del grupo de ganadores”, comentó Ivonne.

Cortesía / Primero por San Luis

Entre las competencias más destacables de esta deportista están los Panamericanos de Natación Masters en Colombia, así como el Triatlón AsTri Cozumel y el Triatlón Athlos By OSM en Guadalajara que es donde comenzó su carrera como triatleta.

La actividad de Ivonne en la Ciudad de México constará de 3 etapas: 750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de atletismo para concluir la competencia, todo esto realizado en el Heroico Colegio Militar de carretera a Cuernavaca.