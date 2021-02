Los intereses empresariales

Uno de los aspectos que más ha privilegiado la administración del Gobernador Juan Manuel Carreras López, es la constante promoción del estado en los mercados internacionales, la concertación de capitales, de empleos que generen riqueza, que, de acuerdo con la planificación para este último año, se puede cerrar con 10 mil millones de dólares en inversión extranjera.

La plataforma inteligente MAS México, en la que se integraron Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, es un instrumento más para potenciar acuerdos a todos niveles para la llegada de inversión extranjera directa en los próximos meses, pero que funcionará como promoción de la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO), más allá del actual sexenio gubernamental. Tendrá sustento en dos apartados del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, al abrir nichos de desarrollo para las empresas de la proveeduría, sobre todo del sector automotriz, de las que San Luis Potosí cuenta con más de 240 instaladas en las cercanías de los parques industriales del municipio de Villa de Reyes, en donde dan trabajo a unos 20 mil empleados, con buenos sueldos y prestaciones.

De acuerdo con la proyección de los secretarios de Desarrollo Económico de las entidades agrupadas en la ACBO, las cadenas productivas de las empresas proveedoras de los gigantes automotrices Ford, Nissan, General Motors, Audi, BMW, Volkswagen, entre otras, que operan en ese perímetro pueden crecer en un mediano plazo hasta en un 75 por ciento y van a diversificar el mercado en los tres países adheridos al T-MEC, con una derrama económica multimillonaria, que desembocará en apertura de más distribuidoras, ampliaciones de su infraestructura y empleos.

El segundo apartado se identificó en Asia, y se orienta a aprovechar el desacuerdo entre China y los Estados Unidos de Norteamérica por la imposición de abusivos aranceles para las exportaciones asiáticas hacia los mercados americanos hasta del 25 por ciento, lo que obligó a los inversionistas a volver su mirada hacia el territorio mexicano para instalar manufactureras que los lleven a abaratar costos de producción, pero en el entendido que en México ya no habrá el eslogan neoliberal de “mano de obra barata”.

Con una estrategia de esta naturaleza, Carreras López confirmó la visión de insertar al estado potosino en el desarrollo de una de las regiones de más alto valor en el desarrollo del país, en donde la industria automotriz es el modelo a seguir, luego de que se revelara que México es el cuarto país en el mundo productor y exportador de automóviles y camiones ligeros con siete millones 305 mil unidades el año pasado, a pesar de la pandemia sanitaria.

En estas cifras participaron exitosamente la planta más moderna que tiene BMW en el mundo construida en el municipio de Villa de Reyes y General Motors, que se incluyen en una productividad nacional de 9 mil 233 unidades diariamente y en realidad son el principal motor del desarrollo, ya que sus ejecutivos no se distraen en cuestiones ajenas más que cumplir con sus proyecciones anuales, como no ocurre con el empresariado mexicano.

Hoy los industriales nacionales están inmersos en sostener en tiempo electoral una figura anti sistema político, anti Estado Mexicano, en busca de restaurar un proyecto económico que fue sustituido porque de 1980 a 2018, no entregó buenos resultados, soltaron la doctrina empresarial y están metidos de políticos en busca de recuperar privilegios perdidos, en vez de depurar modelos productivos para hacer competitivas sus fábricas e incrementar la creación de los empleos que se perdieron por la pandemia.

Sin embargo, la respuesta la vienen a dar nuevamente los inversionistas extranjeros, que de 890 mil millones de dólares en que se valuaron las exportaciones mexicanas el año anterior, 282 mil 250 millones de dólares correspondieron a la industria automotriz, que es precisamente a la que se enfoca la plataforma MAS México, es el sector multimillonario en el que descansa el desarrollo nacional, es el que trabaja lejos de cualquier perturbación, el que mantiene las buenas relaciones con los gobiernos, crea empleos y fortalece el crecimiento del país con el pago de impuestos oportunamente y sin pretender regalías.

De las 34 marcas de automóviles que se fabrican en México, -incluidas BMW y General Motors-, se venden en mercados del exterior más de ocho mil unidades diariamente, de ahí el sigilo por operar en busca de atraer más firmas, que si bien podría ser la Ford, que dejó asuntos pendientes aquí hace tres años, el terreno que dejó en el municipio conurbado de Villa de Reyes está disponible, con los impuestos y los servicios de la vigilancia liquidados, prácticamente sólo es que llegue y construya su nave industrial.

Este año viene pesado, pero la economía en el estado sigue su marcha ascendente, a pesar de las adversidades de la pandemia sanitaria también hubo buenas noticias aquí, al captarse en 2020, 917 millones de dólares en inversiones del exterior hasta septiembre y las exportaciones ascendieron en el mismo mes a casi nueve mil 500 millones de dólares, suma nada despreciable si se suman las variables negativas, pero que, en su inmensa mayoría, el empuje fue de las inversiones extranjeras, porque los industriales mexicanos agrupados en las cámaras, andan en la pepena de los votos, aún a riesgo de su propio patrimonio y de su pérdida de competitividad.

CONTRASEÑA

Es hora que Xavier Nava no le contesta el teléfono a Octavio Pedroza y eso solo demuestra la personalidad de quien ahora buscará seguir ya de perdido como alcalde capitalino pero bajo las siglas del cascarón que queda de MORENA, cuya real estructura y apoyo ciudadano se lo jalará Leonel Serrato al PVEM…El panista que abandera la coalición Sí Por San Luis se ha pasado las últimas semanas en la operación cicatriz porque primero hay que arreglar las cosas en el partido y lidiar con priístas, perredistas y conciencistas, que no es cosa fácil, antes de salir a la batalla…por cierto, alguno o los tres, líderes nacionales del PAN, PRI y PRD podrían estar en el registro de Octavio y si no, en el arranque de la campaña…Las posibilidades de ser competitiva de la doctora Mónica Rangel son reales. De una secretaría de gobierno han salido tres de los últimos cuatro gobernadores de San Luis, Fernando Silva de la general de gobierno, Toranzo de Salud y Carreras de Educación. Ahí se les atravesó el panista Marcelo de los Santos. El conocimiento que tiene la doctora del estado y obviamente todo lo que trabajó en estos años para armar una estructura, son ventajas sobre sus contendientes…mientras en el PVEM Ricardo Gallardo sigue siendo generando anuncios espectaculares con la llegada al partido de sus nuevos aliados o socios electorales. El acierto de llevarse a Sonia Mendoza le redituará en miles de votos porque la diputada sabe dar resultados..HASTA LA PRÓXIMA

