Listos los temas del debate

Ayer, a las 11 de la mañana, la doctora Mónica Rangel Martínez envió un mensaje a través de su red social con el siguiente texto: “Hoy ganó la democracia y el derecho de las y los potosinos de elegir a sus gobernantes.

Toda mi vida he sido una servidora pública apegada a la ley que confía en las instituciones. En SLP el Cambio Va, la Transformación Va, Mónica Va. No lograrán detenernos”. Un poco antes de esa hora se había enterado de que el Instituto Nacional Electoral le había impuesto una multa pero no le retiró su registro como candidata al gobierno de San Luis Potosí.

Dos horas más tarde, Francisco Elizondo Garrido en su calidad de delegado nacional del Partido Verde “hizo un llamado para que las autoridades electorales pongan atención en la información revelada en el Informe de Comportamiento Inauténtico Coordinado” correspondiente al mes de abril de este año, emitido por Facebook, red social que dio a conocer la cancelación de “162 cuentas, 11 páginas, y 7 cuentas de Instagram” por difundir ataques en contra del candidato verde, Ricardo Gallardo Cardona por cuenta y orden de Octavio Pedroza Gaitán y Xavier Nava Palacios. A principios de la semana el equipo de prensa de Ricardo Gallardo había difundido que la esposa del candidato había sido amenazada por un desconocido armado.

Dos días antes, por quítame estas pajas, José Luis “El Tekmol” Romero Calzada casi llega a los golpes con un asistente a uno de sus actos de campaña en la Huasteca Potosina.

Todo indica pues, que los candidatos al gobierno de San Luis traen la sangre caliente y que su participación en el debate previsto para el domingo próximo podría referirse a los temas que sirven de pretexto para llamar la atención del respetable.

Sin embargo, creo que es indispensable aclarar algunos puntos antes de que se tomen literales y caigamos en algún engaño. Primero, la doctora Mónica lleva a la exageración sus apreciaciones. Ni la democracia ni el derecho de los potosinos a elegir a sus gobernantes tienen nada que ver con la sanción que le impusieron en el INE. Si hubieran retirado el registro la culpa era suya o de su partido.

Ora, la determinación de Facebook de cancelar las cuentas sin identificar tampoco tiene que ver con las campañas. La cancelación protege a la empresa de un mal uso de la red, pero no es materia de prueba para acusar formalmente a nadie. La falta de identificación de quienes abrieron esas cuentas lo dice todo. Nadie, ni la empresa, puede hacer la identificación.

Creo, pues, que los temas del debate deben relacionarse con la oferta real a los habitantes del estado. Los ataques y las ofensas pueden darse en las redes, en las que el campo abierto permite el sigilo de los atacantes y ofensivos. Los buscapleitos y los amenazados no pueden hacer gala de sus penas frente a un electorado que es y debe ser muy exigente cada vez.

Veremos quién ha preparado mejor su temática a desarrollar y quien se dedicó solamente a esperar que la hora llegue para salirle al toro como venga. Es por eso por lo que el moderador o los moderadores -no tengo idea de quien es o quienes son- esté suficientemente enterado del entorno político potosino, porque si le toman la talla desde el principio, el debate puede caer en el vacío.

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Este fin de semana surgió la idea entre los más destacados miembros del sector salud del estado, de que estamos a punto de ver a San Luis declarado en zona verde con relación a la pandemia de COVID 19. La reducción de contagios y la disminución de fallecimientos lamentables, habría sido la causa de que la autoridad federal de salud hiciera el cambio de color en el territorio potosino.

Esto traerá aparejadas varias medidas que se aplicarán paulatinamente y bajo un estricto control para no ceder nuevos avances de contagios. Una de las consecuencias inmediatas es que las actividades económicas y sociales podrían avanzar a la normalidad con precaución. Las medidas preventivas no deberán relajarse cuando estemos en el color verde del semáforo de salud, porque aún estando protegidos por las vacunas el contagio puede darse, si bien con menores riesgos de padecer una enfermedad grave.

Si de lo que se trata es de ir avanzando en el semáforo con miras a que los ciudadanos podamos salir a votar sin riesgos dentro de un mes, habrá que tomar todas las medidas que esa posibilidad implica. La contienda electoral avanza sin parar en estas semanas que han transcurrido entre un semáforo naranja y pasado enseguida a un semáforo amarillo.

Sin embargo, también es cierto que el segmento de población que es menor a los 50 años todavía no recibe la protección de las vacunas y se considera difícil que para la fecha de la elección la mayoría esté vacunada. En todo caso, las estrategias de vacunación deben ser cada vez más ágiles porque del control sanitario de la pandemia dependen el resto de las actividades en el estado.

La apertura de las plazas comerciales, de los mercados, de los centros de convivencia entre los que destacan los restaurantes y salones de fiesta, debería hacerse con respeto a las medidas de cobertura de boca, lavado de manos y sana distancia. Solamente así podríamos evitar una tercera ola de contagios que si bien pueden ser menos desastrosos significarían que menos gente pueda acudir a trabajar.

Las estimaciones más conservadoras indican que las medidas preventivas de contagio deberán mantenerse cuando menos un año más, en tanto que se van mejorando las vacunas, se dispone de medicamentos para un tratamiento eficaz de la enfermedad en caso de adquirirse, y se protege a todos los segmentos de población, especialmente a quienes están en edad productiva porque de eso depende la economía del estado y del país.

Por lo demás, estemos atentos al contenido de los debates que están previstos a fin de que las propuestas sanitarias de los candidatos nos permitan seleccionar la mejor opción y le entreguemos las llaves del palacio de gobierno.

EL COTARRO POLÍTICO

Marianela Villanueva Ponce, quien busca la diputación federal por el segundo distrito electoral, presentó ayer sus tres declaraciones ante las autoridades electorales. Su declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal, “permite fortalecer la transparencia ante los ciudadanos”, dijo… El Congreso del Estado aprobó ayer la adición del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se concede validez a la celebración a distancia de los plenos que realice el Supremo Tribunal de Justicia del Estado… Además, el propio Congreso aprobó reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí a fin de que la burocracia en general reciba capacitación en materia de protección civil al menos una vez al año… Ayer se clausuró el curso denominado “liderazgo para agentes, y agentes mayores de la Guardia Nacional” con la asistencia del gobernador Juan Manuel Carreras. El curso se llevó a cabo en las instalaciones de lo que fue la escuela de la policía federal en el Tangamanga 2… Julián Ramírez Abella presidente de la Canadevi y el ingeniero Leopoldo Stevens Amaro titular de la SEDUVOP, coincidieron en que el Plan de Desarrollo Territorial y Urbano de la capital, permitirá evitar los errores que en el pasado nos crearon los problemas que hoy padecemos. Estuvieron en un acto organizado por el ayuntamiento de la capital… La Comisión Nacional del Agua en el estado, la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la Sedarh, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, se coordinan por instrucciones del gobernador Carreras para llevar agua a los habitantes de la Huasteca y del Altiplano porque los efectos de la sequía son muy dañinos… Las presas de San Luis están vacías y padecemos los efectos como hace quince años no los registramos… Rioverde, Matehuala, Salinas y Soledad de Graciano Sánchez recibieron la mayor parte de los 339 millones de dólares que enviaron los paisanos radicados en los Estados Unidos durante el primer trimestre de este 2021… Seguimos sin saber qué pasa con ese dinero porque el acaparamiento sigue siendo una forma de impedir que el beneficio sea mayor para los receptores directos… Acosado por el calor, el terrible Manolo se acaba de lanzar por unas paletitas… HASTA LA PRÓXIMA

