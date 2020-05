Las razones del crédito

A todos nos queda claro que el tema de la deuda pública está satanizado desde unos 25 años a la fecha y no es de extrañar que ahora que el Gobierno del Estado, ante el problema sanitario y la parálisis industrial que dejó a miles sin empleo, requiera contratar líneas crediticias para impedir un colapso económico generalizado, al tiempo de soportar los gastos naturales de la epidemia Covid 19, que es un gigante que en ninguna otra administración gubernamental se había presentado con estas dimensiones de mortalidad.

El último endeudamiento en el gobierno de don Marcelo de los Santos Fraga por mil 500 millones de pesos a unos días de dejar el poder en el año 2009, sospechoso hasta la médula, mereció la condena de todos los sectores, obviamente, menos de dirigentes, senadores, legisladores y militantes del Partido Acción Nacional (PAN), que en todos los foros lo alabaron, a pesar de que nos dejó “clavados” por cuando menos 20 años.

A todos nos queda claro que el proyecto reestructurador de las finanzas públicas que presentó hace unos días el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, a todos los sectores del Estado, es urgente y muy moderado, solamente pidió una línea crediticia de 700 millones de pesos para equilibrar el presupuesto 2020 que quedó muy mermado por los apoyos millonarios que erogó al inicio de la pandemia del Covid 19 a principios de abril, que en una primera fase abarcaron más de tres mil millones de pesos, entre los que se contabilizaron beneficios fiscales.

El objetivo fue apuntalar a las micro, pequeñas y medianas empresas, rescatarlas del hoyo financiero en el que estuvieron a punto de hundirse por el cierre de actividades en los mercados y porque las grandes empresas, de las que son proveedoras también dejaron de trabajar. Al mismo tiempo, tuvo que enderezar el sistema de salud en la entidad para sacar adelante a todos los pacientes que empezaron a llegar con síntomas del temible coronavirus que ya mató aquí a casi dos decenas.

Para darnos una idea, el coronavirus chino ya no se va a ir, convivirá con nosotros siempre, el problema es que no hay tratamiento para curarlo ni vacuna para prevenir su ataque y esto es muy complicado tanto para las familias como para las finanzas públicas ya de por sí mermadas porque el rescate de la planta productiva que se hizo en marzo y abril no es el único, el trabajo gubernamental fue más allá y en todos los casos se requirió dinero que no se contempló en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se elaboró en el año 2019.

De esta forma, fue bienvenido el apoyo que le dieron a la propuesta gubernamental empresarios, académicos, religiosos y hasta diputados que tuvieron la sensibilidad de no politizar una necesidad tan grande que tiene en riesgo la salud de miles y miles de familias potosinas que en las siguientes semanas van a necesitar auxilio del Gobierno del Estado, el problema es que el dinero escasea angustiosamente y se requiere que todos los sectores, especialmente el político, que es el que recibe la mayor tajada del dinero para sobrevivir como organización, para mantener sus lujos, se unifiquen en un solo frente para llevar adelante esta batalla frontal contra el Covid 19, porque todavía faltan algunos meses con un muy alto grado de dificultad.

Si nos vamos a lo otro, a la honestidad en el manejo financiero del gobierno 2015-2021, hasta la fecha no hay mayores escándalos de corrupción, el Güero siempre fue un paso adelante de los problemas y lo demostró ampliamente ante un enemigo desconocido como lo es el Covid 19, ya que en el mismo momento en que se habló de primer posible contagio tomó las precauciones precisas, reconvirtió los hospitales para atender especialmente a pacientes con este padecimiento y es la principal causa por la que hasta ahora, las cifras no se dispararon peligrosamente como en entidades vecinas.

Hay muchas razones nobles por las que todos los sectores deben de trabajar como un engranaje bien aceitado para darle al Gobernador Carreras López todos los instrumentos que necesita para continuar con esta ardua batalla que parece no tener fin, pero que en el fondo, quienes se los van a agradecer son miles de familias, niños, niñas, tercera edad, discapacitados, que hoy son inocentes ante un peligro de este tamaño.

