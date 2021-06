En este siglo XXI y ante las realidades de la sociedad y de la humanidad, la democracia es más que un voto. El próximo 6 de junio se realizarán las elecciones en las cuales las y los ciudadanos ejerceremos el derecho, y cumpliremos con la obligación de decidir quienes ocuparán los cargos públicos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece una diversidad de criterios para hablar de democracia como los siguientes: el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; la libertad de asociación, la libertad de expresión y opinión; un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; la separación de los poderes; la transparencia y la responsabilidad en la administración pública; los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.

Como se establece por la ONU, la democracia necesita que las mujeres crean en el sistema democrático, y las mujeres necesitan los sistemas democráticos para cambiar las formas de gobierno y las leyes que las excluyen. A pesar de los avances legales y la universalidad de estos objetivos, disfrutar de estos principios sigue lejos del alcance de muchas mujeres, sobre todo para quienes hemos decidido una realización personal, con esposo e hijos.

La juventud, uno de los sectores más importantes, se enfrenta a enormes desafíos, como el cambio climático, el desempleo, las desigualdades y la exclusión. Muchos migran en respuesta a las situaciones; la mayoría de jóvenes se conectan y dan voz a los problemas que importan. Usan las nuevas tecnologías para combatir las injusticias, la discriminación y los abusos contra los derechos humanos; y actúan por convicciones.

La democracia no sólo es una meta, es un proceso, y sólo con la plena participación y el apoyo de toda la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos, se puede tornar en realidad para ser disfrutado por todos, más allá de donde se viva, palabras expresadas por la ONU. La democracia no sólo es emitir un voto, la democracia es construir contextos de derechos humanos, de progreso social, de una vida sustentable para los seres humanos y la naturaleza. Democracia es logra dicho bienestar, el cual no se alcanza el día de las elecciones, por mayor limpieza que se tenga en el proceso.

Confío en usted y en mí, iremos a votar el próximo domingo 6 de junio de manera inteligente, los potosinos no somos lo que algunos llaman “tontos”, sabemos por quien votar. Aún tengo la confianza de que la o el ganador, sea para gobernador o presidente municipal, construya una mejor sociedad. Cierto, los ciudadanos tenemos un papel importante; pero, quien toma las decisiones trascendentes para la sociedad será quien gane. La democracia es más que un voto, es construir, palabras que he escuchado en muchas y muchos candidatos, ojalá que dichas palabras se conviertan en verbo y no se queden en sustantivo. La ONU tiene amplias reflexiones al respecto.

