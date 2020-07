Importante revisión del pacto fiscal

Finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la convocatoria de los gobernadores de los estados para revisar y modificar el pacto fiscal vigente desde hace más de 40 años.

Esto quiere decir que el presidente de la Conago, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López y quienes lo acompañan en la Conferencia de Gobernadores, tienen enfrente un reto de la mayor importancia para el país, luego de que durante años el documento suscrito en los setentas del siglo pasado, ha permanecido con más ventajas para el gobierno federal que para los estados que forman la federación.

No se trata de un documento sencillo, pero su contenido señala cuáles son los principios sobre los que fue construido y que reclaman una reformulación para responder a las nuevas necesidades del país en general. El primer asunto a negociar es el de los impuestos, quien los fija y quien los cobra y, luego, quién y cómo los reparte.

El compromiso original era que los estados debieron cancelar todo tipo de impuestos a los causantes en general, para que dejaran de competir entre sí por la recaudación. Era evidente que antes de los setentas, los inversionistas buscaban los estados en los que la carga fiscal era más tolerable y de esa forma obtener mayores ganancias. Una visión equivocada de los gobiernos les hacía fincar impuestos por todo y para todo de modo que aseguraban, en teoría, una mayor recaudación que otros.

La otra visión vigente era de que al bajar el número de impuestos y reducir las tasas de los que dejaban vigentes, facilitaba la inversión privada, generaba empleos y, claro, de poco en poco la recaudación era mayor a final de cuentas. Esa competencia debió desaparecer con el pacto fiscal con la federación que, a partir de entonces, tuvo el monopolio de las políticas fiscales. Los estados recibieron luego el cobro de “la tenencia” que por años les fue concedido en su recaudación y beneficio.

Pero las circunstancias en México han cambiado, las economías gubernamentales en los estados se encuentran cada vez peores, la deuda pública se complica al ser la única salida que les quedó a los estados. Esto, pues, demanda una revisión profunda. Un rediseño fiscal de gran calado y propuestas que sean favorables para estados y federación. Todo ello, además, implica la responsabilidad de atender la demanda de servicios, obras, etcétera, lo cual reclama una buena parte de los presupuestos en general.

Los gobernadores, ahora encabezados por Carreras López, no pueden equivocarse en este momento tan importante. Es lógico que el gobierno federal no quiera soltar la bolsa de recursos. También es lógico que defienda su ingreso y su gasto, especialmente para un presidente que se niega a resolver los problemas económicos fundamentales del país y se arroga el derecho de decidir el futuro del país con obras que constantemente han sido señaladas como improductivas para México.

¿A QUÉ FUE OCTAVIO A GUADALAJARA Y AGUASCALIENTES?

En su tarea por impactar en el ánimo de sus compañeros de partido en San Luis Potosí, Octavio Pedroza Gaitán ha ido más allá de las formas tradicionales de hacer política partidista. Sentarse en una mesa de café con el dirigente de un partido estatal, no fue suficiente para demostrar la audacia de quien desea alcanzar la postulación de Acción Nacional para la elección de gobernador en 2021.

Miércoles y jueves de la semana que concluimos, sirvieron a Octavio para entrevistarse con los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, panista también, y a Enrique Alfaro, de Jalisco, de Movimiento Ciudadano. Con el primero, la plática tuvo por escenario un conocido café de la ciudad de Aguascalientes, pero con Alfaro la formalidad se dio en las oficinas del mandatario jalisciense, quizá momentos después de haber participado en Zapopan en un acto con el presidente de la república.

Un brevísimo mensaje de su vocera y tres fotografías fueron lo único que recibí en mi correo. Ninguna explicación de los motivos de las entrevistas ni los temas que fueron tocados durante los minutos que haya durado cada uno de los encuentros. Así que debo suponer que en Aguascalientes la plática fue más abierta y larga porque se trata de dos personajes que se identifican por su militancia. Por lo que hace al tema creo que no pudo haber sido otro que compartir lo relacionado con la campaña interna por la nominación, etcétera.

¿Pero con Enrique Alfaro? El tema debe ser otro. Quién le abrió las puertas de palacio en Guadalajara pudo ser el diputado local por Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, porque él también fue destacado miembro PAN en San Luis y ahora lo es del MC.

Evidentemente Octavio ha construido una alianza de doble uso. Si llega a postularse por el PAN en San Luis, tener la alianza de la gente que representa Govea es importante, pero es más importante que Enrique Alfaro, una de las figuras políticas más importantes en Movimiento Ciudadano, apruebe que Octavio también lo sea por ese partido. Lo de Oscar Vera no es menor, pero ya está asegurado.

Sin embargo, Acción Nacional no ha decidido un plan, una estrategia o siquiera pensado en aliarse para buscar la gubernatura.

Desde fuera del PAN, uno no sabe qué tan importante sea la presencia de Octavio para los fines que busca. Sin embargo, me parece que la audacia de caminar paralelo a su partido, no en contra sino en paralelo, puede valer lo mismo para pensar que el panista realiza con cierta desesperación su trabajo para ganar voluntades. Al mismo tiempo, desea asegurar que su nombre esté en las boletas electorales, independientemente de cuál o cuáles sean los partidos que lo postulen. Una visión singular y una forma riesgosa de hacer política en el PAN.

EL COTARRO POLÍTICO

Este lunes volvemos al semáforo en rojo por el aumento de contagiados por COVID 19 en los días recientes. ¿De qué nos espantamos?, si nadie impone el orden en las calles, si cada quien hace lo que le viene en gana y las actividades esenciales no se realizan con apego a los protocolos sanitarios… Apenas ahora, la SCT estatal anuncia que el cubrebocas es obligatorio en el transporte público. Que el uso de gel también es obligatorio y que los concesionarios deben sanitizar las unidades constantemente… Por lo que hace al lavado de manos, hay casas que no reciben gota de agua por semanas… Total que no la vemos pronto… El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar, dijo que ante la disminución de recursos a Gobiernos locales se limita también la oportunidad de que las autoridades continúen con los programas de apoyo a las familias. “Hemos visto el esfuerzo de muchos gobiernos municipales, llevando programas de apoyo para comerciantes, respaldo alimenticio para las familias, desarrollando jornadas de sanitización e implementando las estrategias necesarias para apoyar la economía local, por lo que es una irresponsabilidad disminuir la dispersión a los Estados”… “Es posible que las mujeres embarazadas durante la presente pandemia por COVID-19 estén preocupadas por la continuidad de su control prenatal, ya que en estos momentos la prioridad es evitar el contagio y mantenerse saludable”, Indicó la doctora Velia E. Uresti Alvarado, Coordinadora Estatal de Salud Materna y Perinatal de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. La funcionaria indicó que es importante destacar que los servicios de salud sexual y reproductiva se clasifican como esenciales en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de COVID-19, por lo que pidió recordar a la población que la persona en gestación debe continuar con la vigilancia de control de embarazo, por la salud propia y de su bebé… La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Recursos Hidráulicos (SEDARH), informó que se invierten 50 millones de pesos para beneficiar a productoras y productores en todo el estado a través de la entrega de paquetes tecnológicos de semilla de frijol, maíz, mijo perla, sorgo, avena y cebada… Alejandro Cambeses Ballina explicó que la meta programada es entregar semilla a 5 mil personas para el establecimiento de esos cultivos… El terrible Manolo ya compró carro nuevo. Ni hablar quiere… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx