Fórmula negativa: agitación e incertidumbre

La agitación y la incertidumbre que generan el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país desplazan de la atención pública los conflictos poselectorales -todavía en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- entre los que se cuenta el correspondiente a la elección de gobernador de San Luis Potosí. ¿Pudiera ser ésta la intención de fondo de esa fórmula?

El inicio de un proceso penal contra Ricardo Anaya en medio de confrontaciones y la obstinada presencia ayer de maestros de la CNTE para impedir el paso presidencial hacia instalaciones militares en Tuxtla Gutiérrez donde encabezaría su conferencia “mañanera” así como el regreso de la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero a su curul en el Senado de la República mientras Adán López, ex gobernador de Tabasco, se suma al gabinete presidencial en gobernación, producen agitación en el ámbito nacional y generan incertidumbre en las entidades que esperan la determinación de anular o no las elecciones de gobernador del pasado 6 de junio.

A la fórmula se adiciona el inexplicable hecho de que Elías Pesina, presidente del Comité Estatal del PRI, retire la impugnación de su partido por el resultado electoral favorable a Ricardo Gallardo Cardona. En ese contexto, los detalles locales no pueden ser explicados y entendidos porque existe una hebra delgada que se esconde entre ellos como para eliminar la notoriedad que pudieran alcanzar si solamente esas preocupaciones estuvieran en el interés general de la ciudadanía.

Las razones y las causas del alboroto nacional ante una acumulación casi simultánea de hechos quitan de la escena principal las decisiones de la autoridad electoral para que, finalmente, la protesta de PAN, PRI y PRD pierda dimensiones por la desconcentración que provoca, sin duda, una acusación penal contra el excandidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien resucita como visible aspirante a la elección de presidente de la república en 2024.

Si las controversias crecen en las próximas semanas, tenga usted por seguro que la resolución del TEPJF sobre la elección de gobernador en San Luis no producirá tal escándalo como para llamar la atención por encima del caso Ricardo Anaya. Menos si se añade la confronta de un acuerdo del INE para diseñar las reglas aplicables a la llamada “consulta para la revocación del mandato” ante la falta de una ley reglamentaria.

Es casi imposible visualizar los hechos en este momento con el acierto necesario. Se ha creado una escenografía similar a la descrita por la expresión popular de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. El entorno en el que se inicia la segunda mitad del periodo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador se complica y nadie sabe si esas complicaciones forman parte de un proyecto siniestro. El “caso San Luis” está en proceso de análisis por la autoridad electoral. Resolverlo pudiera ser como “quitarle un pelo a un gato” aunque para nosotros fuese “como dejarlo rapado”.

Lo accidentado del proceso que nos toca vivir resta notoriedad a asuntos que no se apegan a la realidad. San Luis cruza por una etapa impresionante de la pandemia y estamos colocados ante la fecha fatal de iniciar el ciclo escolar sin tener la seguridad de que todos los elementos necesarios estén disponibles y listos para garantizar la salud de los niños y jóvenes. ¿Podríamos dejar de preocuparnos? ¿Usted qué opina?

INMOBILIARIAS AL ABORDAJE

Aprovechando el tema anterior, varias empresas inmobiliarias le tienen el ojo puesto a los terrenos disponibles del municipio de Villa de Reyes asumiendo que la instalación de numerosas empresas en la región genera una demanda de vivienda y servicios que alguien tiene que satisfacer. No estoy refiriéndome a la decisión de prestar un servicio social ni de resolverle problemas a ninguna autoridad municipal o estatal. Me refiero al puro afán de hacer negocio avasallando cualquier cosa que se les oponga.

Si las inmobiliarias no llegan a superar los impedimentos que tienen enfrente como el caso del área natural protegida de Gogorrón, en Villa de Reyes, o el parque nacional de la Sierra de San Miguelito, ahora que suceda el cambio de administración estatal -la municipal no, porque fue reelecta la alcaldesa de Villa de Reyes- entonces irán por espacios en Villa de Zaragoza o Cerro de San Pedro, tal vez Armadillo de los Infante.

Uno está consciente de que el área metropolitana de la capital no puede ser ahorcada en momentos de crecimiento como ahora. Lo que ocurre es que las empresas inmobiliarias se aprovechan de la falta de planes de desarrollo urbano en el valle que ocupamos. Les importa madre que no haya agua suficiente para nuevas urbanizaciones, es más, que ni siquiera tengamos una gota más para la mancha urbana actual.

La falta de ese plan de desarrollo urbano facilita que los “desarrolladores” como flamantemente se hacen llamar, tracen planos arbitrarios con vialidades que eventualmente no llevan a ninguna parte. San Luis está convertido en un laberinto de vialidades que irrita socialmente, causa problemas y pérdidas económicas. A las inmobiliarias y fraccionadoras eso les viene guango. Si eventualmente la autoridad federal cediera ante sus planteamientos, estaríamos delante de un conflicto insuperable por la escasez de agua. No lo dude.

Su vieja costumbre de susurrar al oído de las autoridades municipales que los ayuntamientos serán beneficiados por nuevos causantes del impuesto predial o que los derechos por el cambio de uso de suelos y otros cobros se sumarán a la hacienda municipal, seguramente estará presente ahora. El llamado de los habitantes de la zona metropolitana es muy claro. Se necesita un plan de desarrollo urbano aplicable con seriedad y responsabilidad, no un folleto preñado de hipótesis y explicaciones que para nada han servido. Este valle es extenso, pero hay que manejarlo con inteligencia y técnica. Los negocios, digo, son otra cosa y generalmente apestan.

EL COTARRO POLÍTICO

De autoría anónima, circula en redes un listado de “presuntos” colaboradores de Enrique Galindo en el ayuntamiento de la capital. Secretario particular, Luis Lozoya… Comunicación Social, Eduardo Marceleño… Dirección jurídica, Martín Vaca… Seguridad pública, Luis Antonio Villa… Dirección de comercio, Gerardo Aldaco… Oficial mayor, Fernando Chávez… Dirección de deportes, Guillermo Rivera… Desarrollo social, Beatriz Benavente… Delegado en Pozos, Jorge García… Dirección de ecología, Marianela Villasuso… Secretaría técnica, Gabriel Rosillo… Variadito pues… Yo no creo que Elías Pesina haya firmado papeles en blanco… San Luis Potosí debía hace 12 meses 4,187 millones de pesos. Ahora debe 3,499 millones de pesos… Las calificadoras internacionales Fitch y HR Ratings le concedieran, por separado, una evaluación A+… Juan Manuel Carreras López deja parques de diversión en Tantocob de Ciudad Valles, Los Azahares en Rioverde, y el Parque del Altiplano en Matehuala, pero están también El Meteorito en Charcas, Sendero del Capitán entre Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante y Sendero de Vida en las inmediaciones del río Valles, además de los parques Tangamanga I “Carlos Jonguitud Barrios” y Tangamanga II… Suman ya 72 millones de pesos en la transformación de arterias emblemáticas de la capital como Independencia, Galeana, Aldama, Juan Sarabia, la primera calle de Damián Carmona que quedó integrada a la plaza Fundadores, 5 de Mayo, y la rehabilitación integral de la Puerta Josefina instalada en lo que antiguamente fue el Convento del Carmen, según informa el gobierno estatal… Exactamente en el centro del puente de avenida Universidad sobre los patios de maniobra de ferrocarriles se abre un bache que preocupa a los conductores. Seguramente esperan que San Luis tenga su derrumbe como en la línea 12 del metro en la Ciudad de México… En su comparecencia de ayer ante el Congreso del Estado, el secretario general de gobierno Jorge Daniel Hernández Delgadillo dijo que hace falta incluir en las autoridades municipales en los programas de la alerta de género, además que desde el propio gobierno estatal se generen políticas públicas de subsidios y aportaciones a los municipios. Los municipios deben contemplar en su programa de trabajo la alerta de género ya que actualmente no la incluyen en su presupuesto… En el Poder Legislativo se tienen asegurados recursos económicos para que la próxima legislatura cumpla con todos los compromisos al cierre del año, informó la diputada Vianey Montes Colunga, presidenta del Congreso del Estado. Agregó que “estamos afinando detalles, todas las comisiones están trabajando en el proceso de entrega-recepción, además se mantiene una comunicación permanente con los diputados electos para aclarar cualquier duda que tengan sobre el trabajo que ha desempeñado la actual legislatura. Nosotros estamos en la mejor disposición de entregar toda la información que requieran sobre los recursos humanos y materiales del Congreso del Estado, se va a atender cualquier duda y si es necesario después del 14 de septiembre”. Cuentas claras, chocolate espeso… Una pregunta: ¿y si mejor quitan diputados plurinominales en vez de correr burócratas?... Su equivalente en pesos, pues. Al fin, para lo mismo sirven… Nomás que salga Xavier Nava y va a resurgir el tema de las luminarias que fueron rechazadas hace algunos ayeres, cuando Mario García Valdez se había apalabrado… En serio, robarse áreas verdes en San Luis es muy fácil. Nomás consígase un notario a modo… Por eso, la dirección del Registro Público de la Propiedad debe sacudirse responsabilidades antes que la cosa se ponga fea… El terrible Manolo llegó dispuesto a cualquier desaire al grito de ¡agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas!... HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx