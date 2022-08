¡Eureka! | WhatsApp y Signal

La mensajería instantánea o IM por sus siglas en inglés; la podemos definir como una real comunicación, la cual fue construida para ser en tiempo real, entre dos o más personas, fundamentada principalmente en texto, aunque hoy se emplean otros recursos.

Unas de las aplicaciones más usadas como sólo mensajería son WhatsApp, Signal y Telegram, la más segura en la actualidad es Signal y la más vulnerable WhatsApp, principalmente cuando para su uso empleamos el Internet de espacios públicos o de lugares controlados por empresas, instituciones u organizaciones no gubernamentales; lo más recomendable es la red propia. Se llama mensajería instantánea porque hay una comunicación recíproca inmediata.

Entre las recomendaciones se ubican las siguientes en WhatsApp: siempre utilizar las “palomitas azules”, existe la posibilidad de hacerlo o no; pero, diversos estudios recomiendan poner siempre esta identificación porque comunican haber recibido y leído el mensaje, no configurarlas es significado de sólo querer leer y que el otro ser humano no sepa cuando ni a qué hora se hizo esta acción, en términos humanos psicoemocionales proyectan egoísmo.

Comunicar significa retroalimentar; es decir, contestar. Si usted sólo quiere recibir y no tener la responsabilidad de una respuesta es libre de hacerlo en WhatsApp. Eso sí, ejemplifica una mínima responsabilidad del emisor y sólo tener la comodidad de estar cuando quiere mandar mensajes. A partir de las investigaciones esto sucede para justificar las no respuestas y decir: no lo había leído.

Si usted no tiene tiempo, conteste rápido y muy breve; si ya no quiere recibir los mensajes de alguien, entonces de manera explícita y clara pida que ya no se los envíen, no lo deje a interpretaciones, usted es la única dueña o dueño de tomar la decisión de con quien comunicarse y con quien no.

A partir de las investigaciones y de manera personal por ello utilizo, de manera paralela, la aplicación Signal, es más segura, existe una retroalimentación, las reglas son para todos y todas, las configuraciones personalizadas son en detalles y no en lo fundamental como leer o no leer un mensaje.

Cuando se integren grupos en estas aplicaciones, es importante construir un manual de uso para la finalidad que tengan, sea educativa, de trabajo, de investigación, social, etc. Faltan cursos intensivos para enseñar a las y los ciudadanos a utilizar estas aplicaciones y en general las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). De hecho, un lugar muy pertinente para formar en ello son los espacios educativos, públicos y privados, de todos los niveles académicos. Seguiremos platicando sobre estos temas de pertinencia social y con fundamentación científica.

