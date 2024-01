¡Eureka! | La Mujer y la Niña en la Ciencia

El próximo 11 de Febrero se conmemorará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y sí, más allá de la condición socioeconómica, del nivel académico, existen grandes desafíos para la mujer, más en países como el nuestro en el cual se siguen poniendo barreras para que uno se desarrolle como investigadora y fomentar en la niñez un crecimiento y un mundo sustentable.

Hoy estoy como Presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), la organización que agrupa a las y los investigadores de la comunicación en México, la más grande y la más importante; además como profesora investigadora en la UASLP con reconocimiento nacional de Conahcyt. Llegar aquí no ha sido fácil, han sido muchos obstáculos vencidos y otros por derribar todavía.

Como lo establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de México, es necesario reconocer el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia como agentes del cambio, en particular con el objetivo de acelerar el progreso hacia el cumplimiento de un desarrollo sostenible para la humanidad. Precisamente el debate está también en los liderazgos de mujeres que efectivamente impulsen a la mujer y que no repitan patrones de agresión y violencia.

“Conmemorar a las mujeres y niñas que lideran la innovación y que exigen se actúe para derrumbar las barreras con las que todavía se encuentran”. Existe una gran diferencia entre el desarrollo de la mujer en las ciencias exactas frente a las sociales y la comunicación, estas últimas todavía con una mayor marginación.

Las agresiones vienen del hombre, de miembros de la comunidad LGBTQ+ y de la misma mujer. Y que una mujer se ubique en un liderazgo no es garantía de que realizará sus acciones con perspectiva de género y tampoco que evitará la violencia, la agresión por acción u omisión.

Otra agresión muy frecuente y hoy visibilizada es la aplicación de la teoría de la cancelación; es decir, que un hombre, una mujer o un miembro de la comunidad no publiquen los logros y desarrollo, se cancela a la mujer en todos los espacios de reconocimiento. La teoría de la cancelación es visible, quien no la vea es porque no lo quiere y es cómplice de ello.

México es un país en el cual más allá del nivel académico, hay palabras, hay acciones u omisiones en donde el hombre agrede a la mujer, y sí, son barreras que detienen, también a quien se quiere dedicar o se dedica a la investigación científica. Además, cuando se buscan objetivos profesionales y personales como tener hijos y casarse, el desafío es exponencial ante las estructuras existentes.

Desde lo local a lo global, desde San Luis Potosí hasta los países europeos y asiáticos tenemos grandes desafíos. Sea usted hombre, mujer o miembro de la comunidad LGBTQ+, no nos ponga más obstáculos; nacer mujer, querer tener una vida profesional, desarrollarnos como investigadoras, es un gran desafío en México, más cuando le sumamos la marginación de las ciencias sociales.