¡Eureka! | Comunicar el problema del agua

Cuando hablamos de situaciones humanas, de emergencias y de urgencias, es importante ser lo más claro y oportuno, al final toda persona y grupo se entera de lo que sucede. La mejor recomendación es no dejar lugar a vacíos de información que generalmente se completarán con contenidos falsos, erróneos y que generan caos.

El agua es un tema esencial, el más importante para todo ser humano, el agua se necesita para una vida sustentable; aunque, parece que las y los tomadores de decisiones lo desconocen. El cambio climático y el problema de la escasez del agua no se lo podemos adjudicar a una persona; lo que sí podemos reclamar es no comunicar sobre el tema y no tener un plan de solución.

San Luis Potosí, y en particular la capital, tienen años y décadas sufriendo la escasez del agua; ante una situación compleja se requieren soluciones complejas y, en ellas, está la comunicación. Desde hace más de 6 años hay un fuerte problema de abastecimiento del agua, justificable y no justificable porque esta situación en muchas ocasiones ha sido consecuencia de las decisiones incorrectas.

Y la ciudadanía está cansada de tal realidad, hay colonias, cuadras y zonas que a enero del año 2024 tienen más de seis meses sin recibir una gota del vital líquido, han tenido que abastecerse de una desorganizada respuesta con pipas y han visto muy afectada la economía al comprar agua.

Aquí algunas recomendaciones de quienes hemos estudiado los protocolos de comunicación ante problemas emergentes, vitales y urgentes como el del agua. Es necesario comunicar el problema de manera profunda, clara y concisa, la ciudadanía tiene el derecho a saber cuál es el problema real del abastecimiento del agua y el porqué no se ha solucionado. No se trata de campañas con unos cuantos videos que, por muy hermosos que sean, no cumplirán con la necesidad de información oportuna.

De manera inmediata, dar a conocer el tipo de abastecimiento, las fechas y días, de forma constante y asertiva. La situación del agua puso en evidencia que la comunicación de la mayoría de los jefes de vecinos de las colonias es nula; a través de una página “web”, de redes sociales y de manera directa se debe comunicar con oportunidad la forma del abastecimiento del agua.

Si este problema depende de varios niveles del orden público, es necesario y urgente que se tomen los mejores acuerdos. Todas y todos los seres humanos entendemos los problemas; pero, deben comunicarse las soluciones a corto, mediano y largo plazo. La comunicación con la y el ciudadano no ha sido efectiva; los medios de comunicación apoyan; sin embargo, el tema no está en agenda todos los días, es necesaria una eficiente campaña de información y comunicación.

Y uno se pregunta, ¿llegarán las elecciones a los puestos públicos sin solucionar el abastecimiento del agua?, ¿se cumplirá un año sin que ciudadanos: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores tengan el vital líquido?, ¿las y los tomadores de decisiones conocen de este problema?

Estoy en los siguientes espacios, correo: lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora