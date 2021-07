¿Por qué la gente no se vacuna?

Hace más de un año esperábamos las vacunas para protegernos del Covid-19. Afortunadamente hoy tenemos una oferta muy amplia de ellas, aunque no de existencia; sin embargo, en lugares como San Luis Potosí se ha observado un fenómeno muy significativo y lamentable: el desinterés de la gente por vacunarse.

Para quienes nos dedicamos a la investigación, la ciencia y la tecnología son las áreas que nos proporcionan lo más cierto, como seres humanos; el plano religioso y de la espiritualidad está en otro ámbito, muy personal. Las vacunas son resultado de investigación científica, pero no de hoy, de hace muchísimos años, de décadas y de siglos. Una vacuna protege y difícilmente daña; igual los medicamentos, benefician a la mayoría y hay un mínimo porcentaje afectado.

Soy una partidaria absoluta de las vacunas, ojalá contáramos ya con otras para el SIDA, el cáncer, pero lamentablemente aún no. No apareció el Covid-19 y empezaron las investigaciones de cero. Se conoce que desde el 2013 se pudo proteger a la humanidad de esta pandemia. Se tuvieron epidemias de virus relacionados en otros países, pero no alcanzaron el nivel actual por la globalización.

Toda vacuna tiene consecuencias, mínimas a las comparadas a enfermar por Covid-19 o de ser asintomático y tener un problema futuro. Si usted se pone la vacuna, de la asignada a su grupo de edad y población, le puede dar fiebre, dolor de cabeza, doler el brazo, sentirse incómodo, dolor muscular; pero es mínimo frente a la enfermedad y la posibilidad de morir por una complicación o no tener la atención adecuada.

En el país vecino, EEUU, lamentablemente la población hispana es la que menos se ha vacunado y se está viendo la diferencia entre los vacunados y la población que no la tiene. Me pregunto, ¿temor a qué?. Es el miedo a sentirse mal, un malestar menor frente a las altas posibilidades de morir al contagiarse. Por otra parte, seguiremos con graves problemas si la mayoría de los habitantes de este planeta no está protegido.

Usted es libre de hacerlo o no, pero vivimos en una sociedad. Si usted tiene el acceso y no se vacuna, nos daña a todos, pues pronto llegarán más mutaciones. Creo que las dudas y la negación de vacunarse viene de informaciones incorrectas, de historias urbanas, de pláticas informales, de lo publicado en las redes sociales. Estoy convencida de la libertad en estos espacios, pero también se dejan pasar muchas mentiras como historias en contra de la vacunación.

Las y los invito a protegerse para reducir el daño que nos ha causado esta pandemia. Si ya está accesible a usted, hágalo; la reacción es mínima comparada con la enfermedad. Si ha considerado no vacunarse, le pido utilizar siempre el cubrebocas.

Desesperados por hacer la vida como en febrero del 2020 estamos todos; problemas y realidades difíciles tenemos todos, vivimos en una sociedad y no de manera aislada. Afortunadamente sabemos que el gobierno entrante, con el ciudadano Ricardo Gallardo Cardona, está integrando un plan muy completo y progresista sobre el tema de salud.

