Educación e Investigación 2021-2027

El gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, tiene muy grandes e importantes desafíos, en los cuales la ciudadanía debe de colaborar. La participación ciudadana es esencial en todos los procesos de desarrollo, desde la salud, hasta el ámbito económico, pasando por todos los temas complejos de la sociedad.

La educación, en todos sus niveles, ha sufrido grandes retrocesos y aprendizajes ante la pandemia del Covid-19. Además, existe una gran desigualdad entre las regiones del estado, entre las modalidades de cada nivel educativo, entre los grupos sociales, entre los sistemas educativos a partir del enfoque pedagógica, así como de si es una educación pública o privada.

Además, la educación se construye con actores centrales, los más importantes son las y los estudiantes; así como las y los profesores, las familias; y las propuestas y proyectos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado del 2021-2027. En el momento actual, el trabajo educativo deberá ser muchísimo más colaborativo, todos los engranes deben de funcionar, los retos y desafíos son demasiados. De seguro lo lograremos.

Luego está la investigación, y nos referimos a la investigación científica, hay importantes resultados, tal vez no visibles ni conocidos para la sociedad. Ojalá que en el próximo sexenio tengamos proyectos estructurados en diversas directrices como las siguientes: a) trabajar de manera colaborativa con instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas; b) vincularse con el sector productivo de la entidad; c) ampliar el financiamiento y sus fuentes, que no sólo provenga del gobierno; d) vincular los proyectos con los problemas de la entidad. Algunos otros que deberán considerarse son: e) visualizar la investigación no sólo como crecimiento individual de la o el investigador; f) dar un enfoque de género al crecimiento de la investigación en el estado; g) trabajar de manera colaborativa con las autoridades federales encargadas del ámbito y aprovechar la globalización actual; h) promover la divulgación de la ciencia como eje central de la comunicación entre sociedad e investigación, entre muchas otras propuestas.

Los parámetros para medir la investigación son diversos en el mundo; sin embargo, las necesidades sociales sólo se resolverán mediadas por la educación y la investigación. Esperemos que el 2021-2027 sean marcados por la colaboración permanente y las metas a corto, mediano y largo plazo.

Debemos cerrar brechas y distancias, así como los retrasos educativos no son los mismos en la ciudad que en los municipios y las comunidades rurales, así también existe una gran distancia de la investigación científica del estado frente a otros espacios nacionales y sobre todo internacionales.

Hay mucho por hacer del 2021 al 2027, pero se necesita de la participación ciudadana, de Usted. Ojalá me escriba al correo: lizyuaslp@gmail.com, instagram: @lizynavarrozamora.