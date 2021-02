Sobre Educación para quien Gobierne: 2021- 2027





Desde el gran José Vasconcelos, la educación se construyó en México como un eje central para el desarrollo del ser humano y del país. A lo largo de más de un siglo se han dado importantes avances, los cuales no han sido suficientes, pero sí reflejan el trabajo continuo de las políticas públicas y de los ciudadanos. Con la pandemia del Covid-19 existe un antes y un después en la educación de las y los niños, las y los adolescentes, las y los jóvenes.

Por supuesto, lo primero es la vida, por ello la decisión de mantener la educación desde casa ha sido lo mejor, mientras no se tengan vacunas para todos, medicamentos e insumos como el oxígeno, es mejor que ellas y ellos estén protegidos. Aunque las estadísticas reflejan cuadros poco graves en los niños de 0 a 8 años, y hasta hoy se desconoce el porqué, hay casos de fallecimientos en este grupo a nivel local, nacional e internacional; de 9 años a jóvenes de 18 años, también se han registrado lamentables muertes.

He revisado los discursos de la y los candidatos al Gobierno del Estado y aún no encuentro líneas definidas en torno a temas urgentes como es la educación. Desconozco quien nos gobernará, pero más allá del rostro, es importante considerar una serie de elementos primordiales para la entidad, mucho se puede hacer y es urgente conocer las propuestas, sobre todo ante los registros recientes de candidatos.

Alrededor del 2005 me tocó evaluar un trabajo de conectividad en San Luis Potosí, en ese momento me garantizaron que todos los espacios educativos tenían conexión a Internet. De manera reiterada he preguntado sobre lo sucedido y lamentablemente menos del 30 por ciento de los espacios educativos cuentan con Internet, por diversas razones.

La conectividad debe ser una prioridad en el siguiente sexenio. Primero se deberá apostar por los centros educativos y posteriormente en las poblaciones, otra propuesta ya comprobada en regiones como África son los centros comunitarios. La conectividad es muy importante, de manera paralela la adquisición de equipo de cómputo funcional, así como actualizar el que ya se tiene.

Otra acción inmediata es la capacitación de las y los docentes de todos los niveles educativos, es urgente una actualización práctica en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En el 2014 publicamos, su servidora y Nancy Navarro, un libro sobre “Las TIC y los niños de Educación Preescolar”, un tema esencial desde la primera infancia, en la actualidad estoy haciendo un estudio sobre el uso de las TIC de los niños de 1 a 3 años, entender y trabajar con las mediaciones tecnológicas es esencial en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta el posgrado.

En el próximo sexenio se tendrá el gran desafío de trabajar con las y los estudiantes para disminuir los daños de la pandemia, esto requerirá políticas públicas reales, trabajo de estudiantes, profesores y padres; de ubicar la realidad “real” de la educación y tener miras a corto, mediano y largo plazo. Seguiremos hablando sobre este tema, ojalá se comunique con su servidora.

