La agenda de la Ciencia para la Mujer 2021-2027

Estamos en la efervescencia política y como siempre le digo a las y los estudiantes, aunque usted se quiera dedicar a una actividad ajena a ello, debe estar informado de los acontecimientos, siempre; todas las actividades, absolutamente todas, se mueven a partir de las políticas públicas, en lo micro y en lo macro.

La Ciencia no es un ámbito ajeno a ello, es central ubicar la propuesta de las y los candidatos a la gubernatura, algunas candidaturas aún por definirse en San Luis Potosí. Por ello, es muy importante considerar el crecimiento de la mujer como investigadora en la agenda del siguiente sexenio, cuáles serán los apoyos, cómo se va a potenciar en medio del contexto de la perspectiva de género, entre muchísimos otros.

Le hablo de esto porque lo conozco, además en el contexto de ser investigadora SNI 2 de Conacyt; y de ser madre, de ser esposa y de ser hija. Casi en todas las instituciones Nacionales sólo un promedio del 10% de mujeres ha logrado el reconocimiento del nivel SNI 3, el máximo en Conacyt, y en la mayoría de las instituciones de provincia, son del área de las Ciencias Exactas. ¿Qué le dice esto?, sobre todo a quien aspira a ser el gobernador o la gobernadora; significa que en un campo en el cual debiera existir la equidad, aún se necesitan tener políticas públicas de gran, gran impulso para un equilibrio mayor entre mujeres y hombres.

Es necesario reconocer lo realizado, pero a su vez debemos de mirar más allá, el camino es muy, muy largo. Por supuesto con el paso de los años se ha mejorado en muchos ámbitos el desarrollo de la investigación científica. Le voy a poner un ejemplo, mi caso, para no hablar de alguien más, enfocada a la Comunicación-la Educación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en 1995 el Conacyt me dijo: “su área no es prioritaria para el país”, insistí e insistí, hablé con todos, pero había un enfoque muy limitado a sólo unas áreas del conocimiento; por supuesto no me detuve y estudié el posgrado.

Hoy eso ha cambiado y me da mucho gusto, porque los egresados tienen oportunidades de becas de Conacyt. México es el mejor país en apoyo con becas, para las y los nacionales, como para las y los extranjeros. Las historias de las diferentes áreas del conocimiento han sido distintas, lo cual ha repercutido en el desarrollo de la investigación, tenemos la esperanza de que se vea lo que otras y otros no han mirado.

Además, con la perspectiva de género no hemos avanzado de manera significativa, con las mujeres que por decisión personal hemos decidido ser esposas y madres; y quienes han tomado otros caminos personales. Los datos son claros, por ello es muy importante la agenda científica para la mujer en el próximo sexenio, en el estado.

Entonces, en dicha agenda, para quien sea el futuro gobernador o gobernadora, se debe considerar el impulso que necesitamos para seguir avanzando en el contexto actual, por supuesto conservar lo realizado de manera pertinente, caminar con miras a otra realidad en el corto, mediano y largo plazo, más allá de las fobias o filias personales. Hay mucho de que hablar en torno al futuro de la Ciencia en el estado, seguiremos la próxima semana con este tema, el 11 de Febrero se celebra “El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, todas en algún momento fuimos niñas, en mi caso en el municipio de Cárdenas.

