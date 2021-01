¿Cómo cuidar la vista?: exceso en el uso de pantallas

Cuando el 13 de marzo del 2020 inició la cuarentena en México, luego la nueva normalidad, ante el fenómeno del Covid-19, se profundizó el uso de las pantallas.

La necesidad de las actividades del trabajo, de la educación de los hijos, de la comunicación personal y profesional, han provocado un empleo excesivo; por supuesto en el hoy aún no podemos abandonar tal realidad, mientras no tengamos puesta la vacuna. Ya sea en el televisor, en la computadora, en las tabletas, en los celulares, en el reloj inteligente, estamos consumiendo un gran promedio de horas de pantallas. Aún no se tienen los estudios sobre ello, pero le daré un referente, en el 2019 se hablaba que los adolescentes y niños jugaban 4 horas al día en plataformas de videojuegos, cuando sólo se recomienda una hora.

Las hipótesis que tenemos están en un consumo de más de 8 horas de pantalla al día, entre la vida laboral y profesional, se considera desde un mensaje personal en la aplicación del WhatsApp, hasta en la televisión con el programa “Aprende en Casa” establecido por la Secretaría de Educación Pública. Quienes seguimos y seguiremos los protocolos indicados ante el Covid-19, tenemos un exceso de consumo de pantalla, por ello es necesario aplicar ciertas pautas de los expertos. La Universidad de Buenos Aires ha trabajado de manera significativa en el ámbito de la salud y ante la realidad de la pandemia reporta recomendaciones científicas, uno de los ámbitos es en el cuidado de la vista. Una de las más importantes es configurar el tamaño de la letra, el brillo y el contraste, por la retroiluminación de las pantallas, dedique tiempo a ello. Por otra parte, los jóvenes acostumbran a jugar o ver la televisión con la luz apagada, para dar la sensación del cine, la indicación es siempre con la luz encendida. Otra recomendación es parpadear con regularidad. Estamos acostumbrados a realizar esto de forma inconsciente, es necesario recordar esta acción y realizarlo de manera más frecuente; es una protección natural del cuerpo para la vista, con ello se logra una humedad y se protegen los ojos de factores externos.

Dé 20 segundos de descanso por cada 20 minutos de estar frente a cualquier pantalla, se recomienda fijar la vista a un objeto ubicado a una distancia aproximada de 6 metros, con ello los músculos se reacomodan y se reducen los posibles dolores de cabeza, con esos segundos se ayudará mucho. Y la postura, es necesario tener nuestra espalda totalmente recargada al respaldo del asiento para no provocar el Síndrome Visual Informático; el ángulo recomendado es el de 90 grados. Finalmente, aprovecho este espacio para felicitar a mi casa de trabajo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), por los “98 años de Autonomía” y consolidarse como una de las mejores en el país, hoy dirigida por el Rector, Dr. Alejandro Zermeño Guerra.

