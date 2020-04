Estar listos para toda emergencia, algo que no hicimos

Lo primero: ¡quédese en casa!, la enfermedad del Covid-19 no es un juego. Hágalo por quienes están dando la vida en su jornada de trabajo, por el personal de salud, sobre todo ayer que fue el “Día de la Salud”, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la frase de “… eso nunca me había pasado”, olvidémosla por favor.

Es verdad que el presente es lo que vivimos y hay que disfrutarlo, el futuro es incierto y el pasado es un aprendizaje; sin embargo frecuentemente nos olvidamos que las situaciones que vienen dependen de lo que hagamos hoy y lo que ya sufrimos debe darnos elementos para no cometer errores frecuentes.

Hay grandes enseñanzas, en este momento de salud que estamos viviendo. Un elemento básico es estar en paz en el entorno familiar, hay que hablar, decir lo que uno piensa y llegar a consensos; no destruirse ni autodestruirse, si se tiene que vivir en el mismo espacio por la situación actual, establecer acuerdos, tomemos herramientas de nuestra capacidad como seres humanos.

En lo económico, debemos dejar los famosos “meses sin intereses”, limitemos los deseos a las necesidades reales; aprendamos de otras partes del mundo, primero ahorran el dinero y luego comprar lo que quieren; esto no es cuestión de cuanto gane uno, mucho o poco. Siempre he pensado que desde preescolar o educación inicial, debemos incorporar una materia de finanzas personales. Mucha gente nos endeudamos en el “Buen fin 2019”, muy mal porque es necesario estar organizados para los imprevistos como el actual.

Adquirir servicios funerarios, para quienes somos mayores de edad, no dejarle problemas a los familiares. Hacer nuestro testamento, sea mucho o sea poco, aprovechar el mes que viene de septiembre y octubre con los descuentos que hacen los notarios. La mayoría de los mexicanos olvida esto o nos falta corregir algo. Además, si contamos con cuentas bancarias o tarjetas de crédito, tenerlas al día en los trámites.

Muchos supimos del “Coronavirus” desde diciembre del 2019, he de ser franca, pensé que iba a suceder lo mismo que en el 2003, con el SAR que vino de los pollos, la “gripe aviar” y no llegó hasta acá. No puedo decir que todas y todos, pero la gran mayoría tenemos mucho que arreglar; hoy no se burle de quien es prudente.

Por supuesto, ¡Muchas Felicidades al Dr. Alejandro Zermeño Guerra, Director de la Facultad de Medicina y Rector electo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, grandes desafíos y fortalezas, que toda la comunidad deberemos asumir.

A través de esta columna le mando una Felicitación de Cumpleaños a mi padre Saúl, el 11 de abril es su Cumpleaños, no lo pondré en riesgo, no le daré su abrazo, esperaré a que esto termine.

Ojalá me escriba al FB Lizy Navarro. ¡Por Favor, Quédate en casa si puedes!