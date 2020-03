Justicia para la Mujer

Tenemos un gran desafío como mujeres, uno muy amplio y grande. El próximo 8 de Marzo día de reflexión y pensamiento, el siguiente día estaremos unidas en el movimiento “El nueve, ninguna se mueve”, en un paro nacional, ni una en las calles, en los trabajos, en las escuelas, en las universidades, en las compras. Sin embargo, es necesario ser sensibles a que no todas las mujeres podrán estar debido a su realidad, de manera personal agradezco el apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo debo ser honesta y sí tendré que hacer algunas cosas en el ámbito personal y profesional.

Como mujer solicitamos el respeto, pero también para todos los seres humanos, no sólo en el acoso, también en el trato, en la sensibilidad de las realidades, en cómo se dicen las cosas, en no utilizar el poder para dañar a otros, en construir y sumar y no destruir, en entender que la mujer vive por etapas.

A lo largo de mi vida, de trabajar en empresas y en instituciones públicas, he recibido atentados de diferente índole, pero no sólo como acoso, también en la agresión verbal y no verbal, de mujeres, de hombres o de personas con otras preferencias. Sin victimizarme, he lamentado muchísimo que sean las mismas mujeres quienes nos lastimen porque deberían ser más sensibles, esto va más allá de la condición socioeconómica o nivel académico de las personas. La vida de la mujer en México sigue con una distancia de más de 60 años comparada con el contexto de una mujer francesa.

Por otra parte, gracias por seguir apoyando el proyecto de “¡Eureka! TV de Ciencia y Tecnología a tu Alcance”, que tiene el objetivo de llevar información, conocimiento y sensibilidad de la Ciencia y la Tecnología. Éste también está dirigido a los diferentes grupos sociales, desde educación básica, empresas, instituciones, etc., a través de https://www.youtube.com/channel/UCJAKhd9S66Ffx2tgQR0k8DA. Los programas se quedan en el canal sin editar ya que también es un laboratorio de experimentación para los estudiantes de comunicación, principalmente mujeres, lo anterior como parte del compromiso con la sociedad. Si no estuvo en la transmisión en vivo, visite el canal, cada semana hay un regalo, en ésta un paquete de mascarillas y desinfectante. Comuníquese al FB: Eurekatvmexicooficial; TW: @MéxicoEureka; IG: @lizynavarrozamora y a los correos electrónicos eurekalizy@gmail.com y lizyuaslp@gmail.com. El próximo 10 de marzo, hablaremos sobre la Geología, las rocas y los temblores.

Gracias por apoyar los proyectos de Divulgación como esta columna en El Sol de San Luis, un espacio que me vio nacer como periodista, pero un espacio que aún cuando era 1990, me dio todo el respeto como mujer. Gracias a todas las compañeras y los compañeros, doy testimonio de ello.