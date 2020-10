El escenario de la sucesión

Altas las expectativas para San Luis Potosí desde el inicio del año próximo en cuanto a economía, cuando, posiblemente, se empiece a ver el final a la pandemia del Covid 19 por la cercanía de la aplicación masiva de la vacuna, pero hay una arista que las complica, la postulación de los candidatos a gobernador y a otros puestos de elección popular, en la que se espera sea una de las elecciones más competidas de la historia.

Se dificulta porque, tradicionalmente aquí las campañas políticas son de “rompe y rasga” y el estado podría acusar cierta debilidad que solamente puede ser compensada por la gobernabilidad que, a pesar de la contingencia sanitaria y los problemas de inseguridad pública, que no son distintos a los del resto del país, se mantiene sólida. Para la administración del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, el reto será garantizar la seguridad y la gobernabilidad en los comicios electorales del 2021 y para eso se trabaja en cuatro ejes fundamentales que las proporcionan: economía, salud, trabajo y turismo, todos redundan en empleos, y son el soporte del bienestar social. En cuanto a las finanzas públicas, hay buenas señales en el cumplimiento de los compromisos con los bancos, habrá amortización de los pasivos a finales de este año, por unos mil millones de pesos, suficientes para evitar presiones financieras, episodio que muy pocas entidades federativas pueden presumir, porque además, la caída del endeudamiento privilegia las calificaciones que otorgan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP) y corredurías o calificadoras internacionales, base América Latina y América del Norte, como Moody´s y Standard & Pours.

En este trimestre, las condiciones que guarda la administración del Gobernador Carreras López en cuanto al manejo financiero, le dan el soporte suficiente para buscar inversiones para San Luis Potosí, para manejar los créditos con los bancos y solventar holgadamente el gasto corriente, es decir, las finanzas aún están sanas, sin endeudamientos por presiones recientes luego de siete meses del Covid 19.

Si bien es cierto que hay lecturas de instituciones bancarias que le pronostican al estado una caída de hasta el 11 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB), no está alejado del global nacional que se acerca al 10.8 por ciento, pero son tres elementos los que amenazan, los prolongados efectos de la pandemia y las crisis financiera y laboral, sin embargo, en el tamiz mundial, por ejemplo, Estados Unidos cayó un 33 por ciento, producto de los mismos indicadores.

Todos estos factores inciden directamente en la gobernabilidad y en la seguridad, la primera está en muy buenas condiciones y la segunda en términos controlables, porque si bien hay un disparo muy exagerado en crímenes dolosos, todos entendemos de qué lado vienen y quienes son las víctimas, y a pesar de ello, el tejido social se mantiene intacto, en el trabajo, en el estudio o en el esparcimiento.

Mención aparte, que en el primer semestre de este año, ya con la pandemia en su máxima expresión, San Luis Potosí fue el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, con alrededor de 650 millones de dólares, un reflejo de que los grandes capitales no pierden la confianza en traer sus inversiones porque no existen conflictos laborales y hay, precisamente, gobernabilidad. El sexenio del Gobernador Carreras López atraviesa su etapa de madurez y cuando las críticas insanas, ácidas, menudean en un esfuerzo inútil por restarle poder de decisión política, lo planea cerrar en gran forma, con inversiones nuevas, de gran calado, que se podrán dar a conocer una vez que el Congreso de la Unión resuelva el Paquete Económico Federal 2021 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para su análisis y aprobación antes del 15 de noviembre, y es previsible que algunas no las inaugurará, los aplausos los recibirá la siguiente administración, pero es vital su inicio, porque al final de cuentas, también formarán parte de su legado.

Por ahora, el Güero tiene un amplio margen de maniobra en cuanto a lo financiero, pero el Presupuesto de Egresos 2021 para el estado viene recortado en un 8.0 por ciento, aproximadamente, que le significarán pasivos por alrededor de seis mil millones de pesos, que en tiempos de procesos electorales complican una buena ejecución, limitan peligrosamente y será preciso bordar muy fino para convencer al presidente López Obrador que lo incremente, a menos que los diputados por San Luis en la Cámara Baja “se la saquen” y lo logren, que ese es precisamente su trabajo. Es un hecho que al cerrar este año, el mandatario tendrá los elementos económicos a la mano y el suficiente peso político para encarar los procesos comiciales de donde saldrá su sucesor, porque si se repite el modelo de hace seis años, será entre la Noche Buena y Año Nuevo cuando el ungido sea informado, para que empiece a preguntarse qué es lo que hará de San Luis Potosí en 72 meses, mientras que la gobernabilidad y la seguridad serán las garantías que tendrá de que la contienda estatal y federal transcurrirá en paz.

twitter:

@lozano_ray

Twitter @lozano_ray