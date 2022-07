Educación y Sindicalismo | Entre reglamentos y cosas de mando

Una cosa es ordenar verbal y otra es lo escritural

¡SI SEÑOR! SON cuestiones diferentes aquellos que dicen ¡agáchese ahí! y las que por escrito se ordena, se instruye, se manda; lo primero es impositivo, es de acato y inmediato es ¡a la de a hue…! lo segundo es reflexivo, analítico, observativo, es decir puede o no puede obedecer según la dirección que tenga o el tiempo que se dé para realizarlo.

¿PORQUE DE ESTAS observaciones?; en cada rango de oficina gubernamental los mandos particulares emiten órdenes que muchas de las veces van dirigidas a escalas laborales cuyas acciones impactan en mayor o menor escala a la presencialidad o totalidad de quienes laboran en cada departamento; puede ser el ordenamiento para todos en lo general o sólo para una parte de ella. Por ejemplo: se dijo que por efectos de la quinta entrada pandémica parte de los trabajadores se irían a su casa, verbal o por escrito, la orden quedó a discreción de cada jefe pues no hubo examen médico de por medio que indicara la “vulnerabilidad o no del trabajador”; es decir quedó al arbitrio. Bueno, el “descanso” forzoso fue de semana y media para casi un centenar; se vuelve poco a poco a la normalidad.

Y SI DE REGLAMENTOS se trata, en el SEER eso de la deuda de ¡40 millones de pesos! paso por ordenamientos de la “gestión pasada” que, según el buenazo de Chógono quién sabe en qué fueron gastados. Lo cierto es que en esa deuda se involucra pagos de interinatos (algunos hasta de un año), ascensos, prestaciones y otros etcéteras, ¡menudo lío! Por de pronto, se ordena aplicar 13 milloncejos “prestados” por el gobierno estatal sobre todo para pagar jubilaciones cuyas órdenes están detenidas.El SEER debe de pagar.

Y AUNQUE GALLARDO cacareó desde el principio de su mandato que “NO PAGARÍA DEUDAS AJENAS”, lo cierto es que junto con la Federación deberá de liquidar a forciori los incrementos que prometió darle al magisterio como “una cosa justa”. No, no ha dicho lo que concedió el pasado 15 de mayo, no ha mencionado que fue lo que les dio a los maestros aparte de lo que concedió la Federación; lo cierto es que si hubo aumento y en los corrillos del SEER se difundió, vía aparatitos, que sería PAREJO en 4.5 el pago próximo por aumento federativo, aparte de lo estatal. Lo bueno es que en la segunda semana-quincena de agosto será pagado pues por lo pronto ya adelantaron la liquidación de la segunda de julio y la primera de agosto.

Y COMO UN ordenamiento demando en seguridad, en tiempo pasado el gobierno estatal emitió convocatoria para la adquisición de nueve Drones especiales mismos que servirán en exclusiva para vigilar el estado. ¿Aquí los fabrican? Cosas curiosas pasadas bajo el agua, pero con escrituras “legales y todo”, se regala terreno para construcción eclesiástica. ¿No faltan escuelas?

REPETIMOS LOS DATOS: los libros de texto a entregar para el ciclo 22-23 según el ordenamiento e instrucciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito dependiente del gobierno federal señala que se serán REIMPRESIONES para todos los niveles; es decir, no cambian el contenido y son los mismos que fueron utilizados en el ciclo que terminó apenas (esta semana). Los textos, cinco por alumno en primero, segundo y tercero serán repeticiones sin variación. Nueve para quinto y sexto igual. Secundaria ídem .

Y ESPEREMOS SORPRESAS EN EL PAGO DE LOS AUMENTOS.