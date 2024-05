Lucero vuelve a la pantalla grande tras 20 años de ausencia

Dos décadas después, Lucero regresa a la pantalla grande para protagonizar una historia original, al lado de Benny Ibarra, que se desarrollará en los años sesentas; para este proyecto su look cambiará totalmente portando incluso, lentes.

“Estoy filmando una película, me siento ilusionada y enamorada, todavía no puedo hablar mucho, pero estoy trabajando con Benny Ibarra haciendo los dos cada uno un personaje maravilloso en una historia que sé que a la gente le gustará mucho, esto será para la pantalla grande, para cines, es mi regreso al cine después de 20 años. Es una película padrísima, una historia preciosa, única, no es un remake, es una historia escrita especialmente para que la lleváramos a cabo", afirmó Lucero en entrevista con El Sol de México.

Además de cantante, Lucero también destacó en la pantalla grande. Su última película fue “Zapata: El sueño del héroe” (2004), con Alejandro Fernández, en donde interpretó a Esperanza, una mujer española que, supuestamente, fue pareja de Zapata.

Su debut en el cine fue en 1983, con “Coqueta”, bajo la dirección de Sergio Véjar, donde compartió créditos con Pedro Fernández.

Le siguieron títulos como “Fiebre de amor” (1985), junto a Luis Miguel, “Delincuente” (1986), “Escápate conmigo” (1988), “Quisiera ser hombre” (1988) y “Deliciosa sinvergüenza” (1990).

“Me siento en un momento muy bonito, muy plena como mujer, como artista, muy completa, agradecida con el público, con la vida por todas las bendiciones que tengo con mis hijos, con todo lo que me hace ser la mujer que hoy soy, estoy verdaderamente satisfecha con todo lo que he logrado y los proyectos que sigo haciendo, cada día con una nueva ilusión”, expresó.

Dedicada a la música

Lucero continúa con proyectos musicales como su gira con Mijares, que en junio los llevará a presentarse en Puerto Rico y, en solitario planea un show con sus propias canciones.

“La gente nos ha aceptado (a Mijares y a ella), de una manera tan bonita que, mientras el público quiera, seguiremos presentándonos en todas partes, hay varias fechas y shows en lo que queda del año.

Lucero interpreta a una cantante de música ranchera en El gallo de oro / Cortesía | Cuartoscuro

“Y, yo como artista, planeo y monto otro show para seguir haciendo mis presentaciones y cantando mi música de toda la vida, cerca del público”, indicó.

En el rubro de series, el año pasado, Lucero regresó a la pantalla chica con el personaje de “La Caponera” en “El Gallo de Oro”, una adaptación de Juan Rulfo. Debido al éxito en México, la serie se estrenará este 8 de mayo en Univisión, para toda la Unión Americana.

“Esta serie tiene valores de producción altísimos, un nivel maravilloso de producción en todo aspecto, la unión de un reparto actoral maravilloso, la dirección de Chava Cartas que tiene una visión moderna e inteligente de lo que es esta historia de Juan Rulfo y el que sea una adaptación de él es buenísimo, porque no se puede ver en otra parte, es una adaptación única para ViX y ahora en Univisión nos tiene muy entusiasmados e ilusionados porque sí creo que a la gente le gustará mucho”, sostuvo.

La cantante considera que este trabajo es punta de lanza para promover mensajes positivos como el empoderamiento femenino, así como la cultura mexicana, especialmente a través de la música, misma que ella interpreta.

"Me gusta mucho poder interpretar personajes de mujeres fuertes, con un carácter importante como en el caso de la caponera. Me gusta transmitir lo que yo tengo dentro de mí, al público, a las personas que me siguen.

"Siempre he hecho mi carrera intentando siempre ser mejor en cada cosa que hago, superarme a mí misma y hacer nuevos contenidos de una forma más moderna, novedosa, es importante para poderle llegar a otros públicos, edades, poder tener la oportunidad de dejar un mensaje, ya sea de entretenimiento, de positivismo, fuerza, de empeño, de ganas, es siempre uno de los motivos para continuar con lo que me gusta tanto hacer” finalizó.