Educación y Sindicalismo | En varios tonos

No es lo mismo vamos vamos que vemos vemos

PARA LA MAYORÍA del pueblo los vaticinios a veces se confunden con predicciones que llevan a pensar en fantasías cuyas realidades después son muy diferentes. A diario escuchamos o leemos las declaraciones gubernamentales nacionales o locales en las que se vierten tanto aquello de vamos a mejorar esto o lo otro… Vamos a entregar beneficios… Vamos a ampliar, a construir, a levantar, etc. en un repetitivo vamos vamos. No, no es lo mismo avisar de futurismo cuando sabemos que las cosas no salen como queremos o cuando vemos que los cauces son otros.

¿Porqué de las galimatías anteriores? Se ha cacareado a voz en cuello que vamos a llevar a San Luis a mejores derroteros de vida; que todo está cambiando y que cada ciudadano potosino TENDRÁ en sus manos una mejor vida y desarrollo. Los vaticinios son buenos en cuanto se tiene la certeza de contar con lo necesario para llevar a cabo las promesas. Mientras no se tenga al “pájaro en mano todo sale volando”. No hay que decir “vamos hacer esto, vamos hacer lo otro” sin seguridad.

BIEN POR LOS obsequios de útiles escolares, sólo que se entregaron cuando los alumnos no eran alumnos todavía, es decir, no estaban inscritos y ahora resulta que muchos están siendo rechazados y ¡ya tienen mochila y zapatos! (ya está se los acabaron).

LA COSTUMBRE DE cobrar cuotas no se quita aunque la Sep federal y la Sege y SEER estatal la prohiben, no se destierra y resulta que no sólo las escuelas particulares sino hasta las oficiales están cobrando por inscribir; las palabras de Torres Cedillo “vamos (futurismo incierto) a SANCIONAR a los planteles que incurran en esas maniobras”. Según sus palabras ya repetidas hasta la saciedad, ningún plantel oficial o privado está autorizado a supeditar la inscripción al pago de inscripción. Que se sepa, hasta el momento ningún colegio o escuela ha sido sancionado pese a las quejas manifiestas.

MARCHAS, PAROS, TOMA de edificios en maniobras repetidas por docentes y directivos no sólo de educación básica sino también de telesecundaria, de educación superior y hasta de áreas de apoyo, han sido el pan de cada día y tanto Gallardo (“les daremos lo justo”) como Torres Cedillo (gran parte no nos corresponde) como Chogono-Seer (de 40 millones sólo nos prestaron 13) y Martin-sección 52 (si nos van a pagar) se desganican señalando que los adeudos NO SON DE ESTA GESTIÓN sino que son parte de la “herencia maldita” (?????). La lucha sigue.

Y POR AQUELLO de las vacaciones fijadas en el calendario escolar oficial durante todo el mes de agosto para el alumnado y parte sólo para maestros, las funciones administrativas de algunas áreas de la Sege supeditan su presencia según las necesidades. Hay que procurar preguntar quién trabaja y quien no.