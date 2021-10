Educación y sindicalismo

ANTES DE ENTRAR de lleno al meollo de la cuestión, permítaseme preguntar por que en la SEGE ya van dos celebraciones cívicas que se suspenden; la una en lo de septiembre por aquello de la “toma” del edificio y la dos porque aquel que le dije dijo que no teníamos nada que conmemorar en el llamado “descubrimiento de América” y al tal Cristóbal Colón que a propósito este tal por cual se apersonó en el convento de la Rábida para buscar el apoyo. Pero, ¿por que en sus tres carabelas pusieron en el velamen la Cruz Templaría?, ¿fue cierto que Colón fue un judío Genovés? Cosillas son de la historia pero las demás celebraciones cívicas siguen su turno; ojalá sin contratiempos.

Y ahora vayamos con lo de los cambios que según Gallardo forman parte de la cúpula que echó a perder la educación en San Luis; aunque no van ni a la mitad porque no encuentran suficientes personajes idóneos, los cambios se han dado en la medida necesaria cuidando la meticulosidad del conocimiento y los buenos resultados habidos en el pasado sin que hayan caído en corrupción, es decir se quedan los que deben quedarse y se van los que se tienen que ir y punto. Puntualicemos: empecemos por el empiezo: Doctor (recién) Ernesto Jesús (¡tocayazo!) Barajas Abrego (con acento), Secretario de Educación del Gobierno Del Estado (próximamente cambiará al igual que ya cambió el logo (¿?) de la SEGE); Lic. Carlos Fernando Cabrieles Garza, Srio. Particular; Lic. Lourdes Guadalupe Jasso Ortiz, Jefe Del Jurídico; Dr. Román Martínez de León, Director De Planeación Y Evaluación; Dr. Salvador Cándido Pinedo Alonso, Director De Educación Básica (a ver si la endereza); Prof. Vicente Eliseo Velásquez, Telesecundarias (seguir el ejemplo); Catalina Hernández Félix, Educación Indígena Bilingüe Intercultural (hay que modificar), Lic. Juan Antonio Álvarez Martínez, Educación Media Superior y Superior (universidades y anexas); Maestro Víctor Lucas Gómez Hernandez, Director Del Instituto “Profesional” Del Magisterio Potosino. Permítaseme detenerme un poco aquí, pues aunque aparece en el nuevo directorio (hasta el día de hoy), al parecer como que no le gustó el asunto pues no se ha hecho presente en aquella instancia. A lo mejor le mejoran el asunto.

Y seguimos con los nuevos o casi nuevos: Prof. José Luis Saucedo García, Educación Primaria (ojo, hay que evaluar seguimiento); Maestra María del Rosario Echeverría Castro, Educación Preescolar; Maestra Anita Rentería Ibarra, Educación Especial; Maestro Edgar Ramírez Flores a educación física (ojo con la escolta de la Sege y las ceremonias cívicas); Maestro Javier de Lara Silva, Secundarias Generales; Prof. Aviud Martínez Juárez, Secundarias Técnicas (ojo con los jefes de enseñanza y coordinadores); Maestro (¿Master?) Juan Carlos Torres Cedillo. Y como aquí ya se alborotó el gallinero y los meros gallones ya pusieron el grito en los espacios siderales, dejemos para otra columna la ubicación de los nuevos (¿?) funcionarios del debilucho ahora sistema (¿y por qué sistema?, preguntamos desde su nacimiento en la Guadaña? Educativo Estatal Regular. Ojo, va a estar gordísimo el asunto. Punto.

Frase: Para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo y Cedillo tiene plazas en otra madera.

Anexo uno.- ¡Bravo! si habrá más presupuesto para la Sege.

Anexo dos.- De nueva cuenta telesecundarias en acción, la cuestión es probar al nuevo gobernador y al ídem Secretario De Educación pues el adeudo no es la Sege si no directo de pensiones y salarios no devengados.

Anexo tres.- Habrá nuevos nombramientos esta semana pero en el rubro administrativo.- Llegará gente enviada por el gobernador sin la aprobación del sindicato.