Educación y sindicalismo

No estoy de acuerdo en tu razón pero guardo respeto a tu opinión.

ACORDE CON EL título de uno de mis panfletos (libro 56 “opúsculo de carácter agresivo”.- diccionario Espasa) u opúsculos (obra literaria de poca extensión.- ídem) vaya esta columna para hacer mención de informaciones nacionales e internacionales de carácter importante que sobre educación y sus adlateres aparecieron y aparecen en recientes publicaciones. A su juicio personal la importancia.

AÚN A PESAR del que el que le dije ORDENÓ la vuelta a clases presenciales, la SEP enchalecó a empresa extranjera la módica suma de 183 millones y pico para la producción de insumos que, reales o inventados por ella misma, servirán presuntamente para CLASES A DISTANCIA y no presenciales. Al parecer la SEP FEDERAL YA SABÍA QUE EL 50% no volvería.

UNA PRESCRIPCIÓN SOCIAL: “Debe de usarse a la Democracia como una técnica de control para garantizar el mantenimiento del orden público”.- Marcos Rottman. Universidad Complutense. 1992.

SE RETRASA LA entrega-recepción por efecto de la invasión y “toma de edificio” por elementos de tele secundaria y sistema de bachilleratos comunitarios y anexas, sobre todo estos, mismos que desde el viernes 10 bloquearon entradas y salidas de la SEGE en un intento más de ser escuchados. La medida es contradictoria pues la deuda contraída en salarios y prestaciones para los primeros no corresponde a la SEGE sino al gobierno directo del Estado y para los segundos hay un contrato de por medio en donde no se estipulan prestaciones por ser de carácter temporal. El otro problema es que los que están al mando oficial ya no van a estar y por lo tanto hay que esperar a los nuevos para enjaretarles el problema; por lo pronto, están calando a Gallardo.

ENTREMESES.- Y por efecto de la “toma” no se llevó a efecto la ceremonia del 15 de septiembre con izamiento de Bandera y acto especial; el departamento de Educación Física se quedó vestido y alborotado. Las demás ceremonias programadas siguen su curso.

EN LA NUMERALIA educativa de la entidad y casi como despedida Joel-Sege proporciona datos existenciales de alumnado: “868 mil 490 alumnos y alrededor (sic) de 50 mil maestros en 10 mil 275 escuelas”. Ante estos datos convendría preguntar al que ya se va; ¿en todos los niveles?, ¿en todas las plazas?, (considerando que una cosa es plaza y otra maestro físico). Aquí cabría estar pendientes de cuántos alumnos se reinscribieron, cuántos maestros regresaron y cuántas escuelas siguen funcionando.

NOTAS DE OPINIÓN en corto: Sege maneja un Fondo de Aportaciones Múltiple formado por descuentos al salario, por ausencias y retardos no justificados, actas de abandono de empleo, pagos indebidos por manejo de fondos, recuperaciones de gastos injustificados y otras minucias (sobre todo estas) a las que se agregan “partidas no ejercidas” (como en la CELTGS) ¿A dónde van a dar?… Peligro de que Delfina Sep federal descuente dinerillo a los maestros, ya lo hizo con sus empleados en la Delegación Texcoco; hay que cuidarle las manos… De mil trescientos a mil quinientos por uniforme en secundarias del Seer; obligatorio aunque sea en pausas… Independientemente de 700 por tres libros; dos de ellos los entrega gratuitos la Sege. A ver que dicen los nuevos funcionarios… Y esta semana, a propósito, deberán de ser substituidos los que ya terminaron el sexenio sobre todo en áreas de alto mando que ya fueron “auditadas” en la “ENTREGA-RECEPCIÓN”… ¿Todo bien?… No todos serán cambiados en la Sege y el Seer pues la nueva gubernatura no tiene suficiente gente “educativa” para suplir… La pandemia azota la apertura presencial en las escuelas; conviene examinar a los presuntos brotes y dar atención inmediata; los “87” contagios aumentarán…

ANEXO 1.- Conviene examinar a los nuevos funcionarios, a lo mejor no funcionan.

ANEXO 2.- No todos los cambios son aceptables pues muchos son por amiguismo.