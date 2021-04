Educación y Sindicalismo

DE MI ESCARCELA INFORMATIVA

Del pasado al estrechar los lazos nos llega el recuerdo a pedazos.

ALGO DE HISTORIA: Es marzo 12 de 1910, aparece en el Diario Oficial del gobierno un decreto por el cual queda reconocida la creación de la CRUZ ROJA MEXICANA para las funciones de “hospitalización y cuidados sanitarios”. En 1909 el Dr. Fernando Lopez y su esposa Doña Luz González Cossio convocaron a “un grupo de médicos” para plantearles la necesidad de procurar auxiliar para mejorar las condiciones de heridos y enfermos. Se adhieren a la Convención de Ginebra y se pide al gobierno el reconocimiento de la Cruz Roja mismo que en los términos jurídicos, bajo decreto, le otorga. Hoy, la institución de apoyo se une a las brigadas del ejército nacional y entra en caso necesario.

VEINTICINCO MUJERES FORMARON parte de la vida del Centauro del Norte Francisco Villa, Doroteo Arango; la lista, parte integral del museo de la Revolución en Chihuahua, resguardo por Sedena, contrasta con la de 18 que los historiadores de aquellos lares reconocen. Dice la historia que se casó por lo civil con ¡17! y sólo con una no lo hizo por ser de religión mormona. Con la única que se casó por las “tres leyes”, según él, fue con Luz corral. Cosas del Diario de la Revolución y las crónicas del XXIX Congreso Nacional sobre la Revolución Mexicana el cual por cierto asistimos y presentamos la ponencia “San Luis cuna de la revolución mexicana de 1910”. Ponencia discutida.

Cosillas más.- Sección 26 SNTE: primero un reglamento de Seguro Mutualista (10 capítulos), después otro reglamento para el Fondo Magisterial Potosino (cinco títulos, 103 artículos y 16 en el transitorio) un soberano relajo. Se pasó el fondo de uno a otro hasta quedar en el Figlosnte. ¿A quien le prestan más?… 50 mil niños terminará en preescolar, 52 mil el sexto de primaria y 49 mil el tercero de secundaria ¿serán reconocidos bajo pandemia?... Frase, alguien la dijo: “el amor solo es un truco para asegurar el futuro de la especie”… El domingo 31 de mayo del 2010, bajo honores militares, fueron exhumados de la columna de la Independencia en México y colocaron en urnas especiales los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano Matamoros, Mariano Jiménez, Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Nicolás bravo y Guadalupe Victoria (sic). Finalidad: analizar para definir su identidad ¿que pasó?, ¿fueron o no fueron unos de ellos?… María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velazco y Osorio Barba Jimenez Bello de Pereira Hernández de Córdoba Solano Salas y Garfias ALIAS LA Güera Rodríguez (1778-1850)… “Se gobierna no solo para administrar bienes o recursos, no para repartir entre los allegados el botín del triunfo” -Jaime Chalita- 2003… Gran Logia “El Potosí”, la de Manuel José Othón, tiene en su largo historial de casi dos siglos un gran cúmulo de trayectorias cual más cuál menos de luchas por la preservación del liberalismo en todos los lares de San Luis; el crecimiento de sus logias (talleres) constituye su permanencia en lo social y en lo político… Frase: “Nadie podrá comprar la ideología del hombre ni nada podrá apagar la fuerza de su derecho” -1980 La Guadaña. Notas sueltas: si en la vuelta a clases presenciales se muere un niño, la culpa la tiene la Sep; si se muere un maestro, la culpa la tiene el SNTE, ¡Salud!... En la reunión de secretarios de educación de todo el país con Delfina SEP federal se acordó que cada entidad “fijará sus propios protocolos para la vuelta a las aulas”. San Luis-Sege-Seer prepara lo necesario… Carreras fijó en su campaña VEINTE COMPROMISOS, ¿Cuántos le faltan?... En el historial de la BECENE catorce maestros masones dejaron la huella liberal… México y el que le dije pagarán a la ONU dos mil millones de pesos por “asesorías”.

ANEXO 1.- ¡Bravo! Mi ex alumna en historia va a la diputación federal.

ANEXO 2.- Hoy se vuelve a clases otra vez virtuales. No hay planes.

ANEXO 3.- Se prepara la compra de más de medio millón de libros para el nivel de secundaria.

ANEXO 4.- No hay vacuna, no hay maestros. ¡BRAVO!