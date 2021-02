Educación y sindicalismo

¿Cómo podemos saber lo que estamos olvidando?

Hurgando señor, hurgando

PARA QUIEN LE gusta leer, escuchar o ver noticias en diarios, revistas, libros, folletos, pasquines, televisión, radio o cualquier otro adminículo electrónico nada extraño es el que sea atraído por algún párrafo, frase, título, etc. en el que sea destacable algo importante. No es solamente la curiosidad lo que nos impide hacer anotaciones sobre lo que leemos, vemos o escuchamos, no es solamente guardar la nota para posterior regocijo, no es solamente el guardar el pedazo de papel donde llegó la información o donde hicimos la notación; no es solamente querer recordar a posteriori lo anotado, simplemente nos llegó la atención y lo destacable quedó guardado en corto en el papel.

ASÍ TENEMOS QUE, en el diario devenir educativo en el que nos vemos a diario, bastante hay que anotar para posterior repaso. Permítaseme pues retrospectar o recular en el proceso noticioso y sacar de mi ESCARCELA de recortes algo del pasado y del presente para que quede en el futuro; y como dijo el abuelo: ¡VOY CON MI HACHA!: Prudencia, Justicia, Fortaleza , Templanza, Virtudes Cardinales, Ripalda-… Más de 21,300 cargos políticos en juego para el próximo 6 de Julio; en cada uno de ellos se pone en ídem la credibilidad hacia el candidato o partido; en cada uno de ellos va el prestigio fincado en el actuar de trayectoria y el apoyo de personajes de mayor enjundia y prosapia de mando, luego entonces no es solamente el pueblo común el que escoge sino la corte política… 180 millones de vacunados en el mundo ¿Quién paga las vacunas?, ¿de que substancia están hechas?... Más de dos millones de casos en México, 175 mil muertos (¿?) 950 mil vacunas.

AGREGUEMOS ANOTACIONES EDUCATIVAS: Etelvina Sandoval Flores, presidenta del Comité Nacional para el Mejoramiento Educativo (Mejoredu) señala que la educación a distancia es difícil de evaluar. Nosotros y otros más lo creemos así y sólo se confía en el criterio del maestro para dictaminar si el alumno avanza, se detiene o repite… Las inscripciones a los primeros grados en los niveles de educación básica aún no terminan. Acuda a la SEGE si es que no le inscriben a sus hijos…

A propósito, que si hay oficinas abiertas en la SEGE, pueden acudir uno por uno, no en bola… Por el desastre natural en Tabasco se repusieron más de trescientos mil libros de texto; nos recuerda que en el 2005 San Luis-SEGE envió como apoyo 85 mil textos (datos CELTGS)… Con bajísimos porcentajes de conocimiento, alumnos de 6º llegan al bachillerato (preparatoria)… La CNTE, fundada en diciembre de 1979 fincó su lucha en alianza con el propio SNTE en los tiempos de política separatista sindical. Ahora ya casi no se mueve acatando pacto presidencial… Zona por zona, región por región, escuela por escuela del nivel de secundaria oficial dependientes de la SEGE y del Seer entregaron sus datos estadísticos para poder entrar al periodo de dotación de libros de texto gratuito para el ciclo 21-22; más de 600 mil libros de 20 asignaturas para los tres grados están siendo seleccionados por academias en cada escuela y zona. Se pagarán, por el estado vía SEGE más de diez millones de pesos…

DELFINA GOMEZ ALVAREZ asume el cargo de Secretaria de Educación Publica (federal) una vez que Esteban Moctezuma es “sacado del país para servir de espía (¿?) en EE.UU. bajo el mando de Ebrard…

LA ONU, LA OCDE, LA UNESCO y otras organizaciones internacionales intervienen en México para tratar de ayudar en el desfase educativo. Esperemos que no cobren… No hay apuración ni debe de haberla.

HAY UN SEGUNDO PERIODO DE INSCRIPCIÓN (pre)… ¡ORALE!, las escuelas privadas, en sus propiedades-instalaciones-edificios-“No forman parte del Sistema Educativo Nacional (SCJN) luego entonces no hay peligro de expropiación…

LA CELTGS/SEGE cubre siete programas diferentes que coadyuvan al desempeño áulico estatal en donde destaca la producción de material de apoyo. Punto.

ANEXO UNO.- La Gran Logia de Estado Libre y Soberano e Independiente “El Potosí” prepara la estrategia para la renovación de mandos.

ANEXO DOS.- Dr. Roberto Márquez López, Rubén Rodríguez Barrón, entrañables compañeros, amigos y hermanos de este columnista, lamentamos su muerte.