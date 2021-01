Educación y sindicalismo

Mucha historia en la memoria

La tradición a perdurado bajo las huellas del pasado.

DE JUNIO al mes agosto de 1933, en plena época de la Reforma, cuatro mil 366 potosinos cayeron bajo las garras de la muerte provocada por la epidemia del CÓLERA. ¿Cuántas llevamos por el COVID?- CÓLERA.- Enojó.- Enfermedad aguda infectocontagiosa que afecta al hombre (sic) provocada por la bacteria VIBRIO // COMMA caracterizada por vomito repetidos, abundantes deposiciones, de lirio, estupor y coma. Se transmite por agua y alimentos contaminados. En solo dos meses más de cuatro mil tumbas se abrieron perdiendo San Luis parte de su potencial económico. Hoy, por efectos de la pandemia hemos perdido, aunada a la negligencia nuestra, más de tres mil 625 habitantes adultos en su gran mayor parte y por ende potencial económico; ya mero igualamos la cifra de 1933. ¿Cuál fue el remedio en aquellos tiempos y cuál es el de ahora?

Y EN EL proceso de parar la contingencia pese a los caprichos del que le dije, millones de vacunas deben de llegar y a la población en general siguiendo un orden de prioridad en el que se incluye la importancia del magisterio. Si el sindicato está exigiendo que los maestros estén enlístalos e. El rango prioritario, lo es porque son el factor de contacto directo con los niños y jóvenes sobre todo si se vuelve a clases presenciales. El SNTE pide a las autoridades de salud que se vacune al magisterio antes que a la población en general; es decir, pide un “adelanto” previendo la vuelta a clases directas en el aula. Campeche ya lo hizo y más de veinte mil maestros fueron vacunados, mismos que volvieron a las aulas.

EN FIN, NO hay hasta el momento vuelta a clases presenciales y mientras el calendario escolar avanza se sigue recibiendo la orientación por medios electrónicos mismos que siguen presentando problemas sobre todo de recepción; los alumnos “a distancia” no pueden ser evaluados en la secuencia programática y en gran cantidad se quedan rezagados dando finalmente la entrada al nivel reprobatorio. Debe de haber, por el resultado elevado de reprobación, una etapa de recuperación individualizada según el nivel de cada alumno; trabajo doble para los maestros al tener que REGULARIZAR a cada alumno no por grupo sino por cada quien. El calendario escolar 20-21 aún no termina, apenas se entró a la segunda parte y de aquí a abril y sus vacaciones se debe de preparar el “último jalón del año”.

POR LO PRONTO ni la SEP federal ni la SEGE y SEER estatal cejas en su empeño de buscar con sus maestros el remedio pedagógico al desnivel que la pandemia ha provocado en educación. Las múltiples reuniones de los Consejos Técnicos efectuadas en todos los niveles dan a los maestros las orientaciones pertinentes para efectivizar la “educación a distancia” y tratar de llevar al alumno a un mejor desempeño en sus tareas. Tarea semi imposible cuando casi el cincuenta por ciento del alumnado carece de medios electrónicos para el desempeño de las tareas; el apoyo indiscutible de los libros de texto es el mejor factor para el avance programático, si más no tienen, deben de ser usados en su máxima capacidad. Se esperan resultados y mientras hay que inscribir (febrero) en el grado siguiente al alumno. Habrá pase automático y las constancias ya están siendo entregadas.

DE OTRAS COSILLAS.- 697 municipios en el país sin C-19, hay que averiguar cómo le han hecho y seguir su ejemplo.- 51 por ciento no recibe. Clases por TV. – “La educación mixta” será permanente pues llegó para quedarse “Moctezuma y Delfina”.- Preinscripciones serán reprogramadas.- Vida Saludable nuevo texto en básica.- Y se sigue el camino sindical para las mesas de trabajo sobre el aumento salarial; SNTE-SHC-SEP revisan el Pliego Petitorio 2021, habrá sorpresas sobre todo por la metida de manos de quien usted ya sabe. Punto.

ANEXO ÚNICO.- La Gran Logia “El Potosí” registra candidatos.

El calendario escolar 20-21 aún no termina, apenas se entró a la segunda parte