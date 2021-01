Educación y sindicalismo

Diferencias de las cosas

POR EFECTOS DE la pandemia la sociedad en general sigue cambiando usos y costumbres válidas en una antigüedad reciente en la que el bienestar colectivo se daba conforme el estatus económico reinante. La estabilidad se daba por la permanencia de los empleos y la categoría de estos en cada empresa privada o en cada espacio gubernamental; los empleos establecidos bajo la seguridad de la ley laboral daban permanencia en tiempo y forma a cada trabajador y con ello también la estabilidad en el lugar y en la sociedad. No, no había intranquilidad en el tipo de vida que se llevaba, no había inseguridad salarial ni en la productividad existía el temor de pérdidas, todo estaba tranquilo, todo estaba en paz.

PERO VINO LA tragedia pandémica y se trastocó el panorama de los pueblos que en generalidad fantasmagórica en la que cada núcleo social, con sus diferencias de origen racial, político, económico o cultural, fue afectado y lo sigue siendo cambiando sus antiguos y recientes modos de vida. La familia ya no es la misma, los grupos o núcleos que forman los pueblos ya no son los mismos, se vive con sus obras y con inseguridad aunque en muchas instancias se quiere disfrazar la situación saliéndose de la nueva normatividad y revelándose y queriendo seguir como antes seguíamos. Todo está cambiando y así seguirá si no entendemos el mensaje de quienes tienen en sus manos la marcha del remedio; todos ayudemos a todos para poder modificar conductas en prevención.

Y DE OTRAS cosas.- No sé de dónde sacaron los datos que un medio informativo semanal puso en la página 24 bajo el título de Vida Educativa. Y dijo que en San Luis fueron cerradas escuelas en lo público y en lo privado dando números exagerados como: “en el nivel de secundaria las instituciones públicas cayeron de 1557 a 1547 de un ciclo a otro”, es decir se perdieron o cerraron 10 secundarias con una sola privada. Si bien la pandemia está afectando la situación educativa de la entidad, hasta el momento no se sabe el nivel de bajas existentes en el alumnado de todos los niveles. Este nivel de bajas puede dar el cierre o no de una institución educativa; las escuelas se cierran cuando el número de alumnos disminuye casi en su totalidad.- Algunas notitas extrañas: que el ADN está compuesto por ADENINA-GUANINA-CITOSINA y TIAMINA y la falta de alguna de estas sustancias descompone el origen del organismo humano.- Prioridad financiera es la de investigar a las empresas de Donald John Trump sobre todo sus hoteles.- ¿Sabe usted que son los PROUD BOYS?.- Oigan, ¿de qué está hecha la vacuna?.- México con 650,000 empleos perdidos multiplicada la afectación por el número de componentes de la familia sube a más de 1 millón.- Que el jefe del ejecutivo federal o sea el que le dije destino 100 millones de pesos para su hermano, bueno, todo queda en familia.

Y LA Gran Logia de Estado Libre Y Soberana “El Potosí” bajo 300 años de antigüedad presencial en la entidad y con 129 de registro legal establecida con Carta Patente y titularidad de territorio, establece el registro de candidatos a ocupar los cargos en la nueva administración 21-22. La renovación del mandato general estatal se da cada dos años y los puestos de Gran Maestre de la orden y los demás funcionarios se dan en votación secreta y directa; la apertura del registro comienza esta semana dando motivo a campaña en las 64 logias establecidas en todo el estado. No, no es candidatura al vapor pues se investigarán antecedentes no obstante el tipo de institución. Cada uno de los talleres tiene en derecho de permanencia miembros de tercera cámara con derecho a voto, directo, personal y secreto.

ANEXO ÚNICO.- ¿Y la 26 cuándo es el cambio?