Educación y sindicalismo

Retroalimentando el espíritu; No es lo mismo enfrentar a la vanguardia que atacar por la retaguardia

Al menos que se respete el centralismo, un llamado “delegado especial del SNTE no tiene autoridad sindical para representar al conglomerado seccional de San Luis” a menos de que los 81 miembros del comité, contando los suplentes, y los representantes de las bases acepten el autoritarismo.

Esto, porque el presunto “secretario general” no ejerce la representación ejecutiva que le delegó un Congreso Estatal y cuya función, a la muerte del titular, DEBE DE SER EJERCIDA. El susodicho “delegado especial” se está metiendo hasta en los asuntos de los fondos en los fideicomisos que desde hace años se han manejado seccionalmente; está bien qué hay fallas y tranzas pero eso a que venga alguien de fuera para llevarse tajada como que no es de ahí. El Comité seccional de un Congreso tiene el aval.

FRANCIA 34 mil muertos- ÁFRICA 38 mil- INGLATERRA 46 mil- MÉXICO 80 mil- SAN LUIS 1950. (Faltan aún).

¡ÓRALE! Me estoy jambando 23 kilos de huevo al año si es que las cifras marcadas en estudio acreditan más de trescientos. En tarta, en omelet, estrellados, con jamón, tocino o queso, directos, tibios con sal y limón, sorbidos o chupados o como usted quiera que se los hagan, el chiste es que Mexico si tiene huevos para consumir solo hay que cuidarlos bien porque tienen BIOTINA Y SELENIO (Wath?) ¿y el cascarón no cuenta? y cuidado ¿puede decirme como anda de la COLINA?

TRESCIENTOS COMUNEROS DE San Juan de Guadalupe son “propietarios” de catorce mil hectáreas. Está bien que bajo cédula real podría parecer el título de propiedad, sólo que para comprobar la herencia sería necesario escarbar el origen histórico de la territorialidad indígena. Hay cada vividor aprovechado que desvirtúa la legalidad de las tierras en cuestión o gente “extranjera” que paga todavía con espejitos. No, ya no son tierras serranas comunales sino de toda la población blanca, negra, mestiza, mulata, india, cambuja, etc. Hay que averiguar primero quien se las heredó, quien se las vendió o quien se las tranzó.

SALDIVAR, OMINOSO LACAYO del centralismo da por válido el voto (¿comprado?) para dar por buena la “consulta popular” y con ella enjuiciar “popularmente” a ex mandatarios dirigiendo las baterías sobre todo al del pasado sexenio en un irrefrenable deseo de venganza. Una pregunta formulada y aprobada por los jurisconsultos omnímodos, toda revuelta, confusa e indescifrable, llegará a la consulta llevando en su precio, OCHO MIL MILLONES, una respuesta a lo loco que hasta al mismo ganso le dará risa el resultado. En fin, veremos.

INTERMEDIO.- En un solo obispado hay 200 demandas por abusos sexuales. Habrá que sumar la de todos los mandos religiosos empezando por revisar los SEMINARIOS en donde se preparan para el sacerdocio; esto no es nuevo, tiene centurias que la misma INQUISICIÓN (leer Los Secretos de… Libro de mi autoría) ordenó la sana distancia en los confesionarios y “casas de estudio”.

Y EN EDUCACIÓN.- El Secretario de Educación Federal declara que el regreso a clases presenciales en el próximo mes de noviembre deberá de ser solo en las regiones verdes y amarillas y con todos los rigores de la vigilancia.- El presupuesto “austero” solo va dirigido a los programas educativos aprobados por la 4T; solo que no se conocen.- Desaparece el programa de “Escuela de tiempo Completo”, se quedan con su montón de ollas, cazuelas y demás trastes y chucherías usadas.- OJO, según el que le dije, sacude sus plumas gasísticas y dice ¡SE DESCUBREN LOS CONSERVADORES!, ¡Orale!, hasta los del clero catolico, apostolico y Romano (son tres diferentes históricamente (leer mi libro Artículos Juaristas).- Cuidado Don Manuel hay una mancuerna de mando en la sección 26; no se crea, aquí hay un Comité legal. Punto.